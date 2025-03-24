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Хинштейн отказался прощать Апачеву нарушение законов в Курской области
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«Извинения не отменяют состава административного правонарушения», — заявил глава региона undefined
Новости

Хинштейн отказался прощать Апачеву нарушение законов в Курской области

«Извинения не отменяют состава административного правонарушения», — заявил глава региона

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отказался прощать Акиму Апачеву нарушения законов в регионе после видео с его извинениями. Политик напомнил «о необходимости 24 марта сформировать административный материал в отношении блогера». 


«Вижу его извинения, но они не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил», — заявил врио главы региона на заседании правительства.


Рэпера ожидает наказание по трем административным статьям. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничье — город Суджу, использовании ненормативной лексики и порче имущества. 


Сам Апачев заявлял Daily Storm, что «в Судже есть большое количество проблем, и граффити — далеко не самая важная». По словам рэпера, в городе было много украинских надписей, и он решил создать арт на русском языке. 

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Апачев прокомментировал скандал со своими граффити в Судже

По словам рэпера, в городе было много украинских надписей, и он решил наполнить их русскими 23 марта 2025
Dailystorm - Апачев прокомментировал скандал со своими граффити в Судже
#хинштейн #курск #аким апачев #суджа
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