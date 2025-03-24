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Водитель автобуса в Крыму заявил, что врезался в грузовик, потому что был ослеплен солнцем
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По последним данным, в аварии погибли шесть человек, свыше 20 пострадали undefined
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Водитель автобуса в Крыму заявил, что врезался в грузовик, потому что был ослеплен солнцем

По последним данным, в аварии погибли шесть человек, свыше 20 пострадали

Водитель попавшего в ДТП в Крыму автобуса заявил, что его ослепило солнце, поэтому он и допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом. 

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Видео с допросом опубликовала пресс-служба регионального управления МВД. В ведомстве отметили, что водитель рейсового автобуса прошел освидетельствование на месте происшествия, которое установило, что он трезв.


По последним данным, в аварии погибли шесть человек, еще 22 получили травмы, в том числе восемь детей. Предварительно, в автобусе находились 32 человека. 


В Главном следственном управлении Следственного комитета по Республике Крым поручили возбудить уголовное дело. На месте ДТП работают сотрудники спецслужб. 

#крым #дтп #погибшие
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