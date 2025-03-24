Водитель автобуса в Крыму заявил, что врезался в грузовик, потому что был ослеплен солнцем

Видео с допросом опубликовала пресс-служба регионального управления МВД. В ведомстве отметили, что водитель рейсового автобуса прошел освидетельствование на месте происшествия, которое установило, что он трезв.





По последним данным, в аварии погибли шесть человек, еще 22 получили травмы, в том числе восемь детей. Предварительно, в автобусе находились 32 человека.





В Главном следственном управлении Следственного комитета по Республике Крым поручили возбудить уголовное дело. На месте ДТП работают сотрудники спецслужб.