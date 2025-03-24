В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, огонь перекинулся на соседнюю жилую пятиэтажку

По данным спасателей, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома рядом с торговым комплексом, там пожар распространился на площади 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек.





По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде ТЦ, уточнили в ведомстве. О пострадавших не сообщается.





Позже сотрудники МЧС отчитались о том, что возгорание ликвидировано. В ведомстве добавили, что пожарные локализовали пожар на кровле дома рядом с ТЦ.





В центре Краснодара вечером 25 января почти одновременно загорелись три ресторана, сообщали в муниципальном центре управления городом. Информация о возгорании в ресторанах поступала последовательно в период с 22:27 до 23:30.





Работники одного из ресторанов задержали поджигателя, передав его прибывшим правоохранителям, сообщали в краевом главке МВД. Злоумышленником оказался 19-летний житель Динского района Краснодарского края. Он рассказал, что совершил поджоги по указанию неизвестных, которые взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональные данные для совершения преступлений.