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В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, огонь перекинулся на соседнюю жилую пятиэтажку
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Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание undefined
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В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, огонь перекинулся на соседнюю жилую пятиэтажку

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр «Галерея Астор». Об этом сообщила пресс-служба МЧС. 

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По данным спасателей, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома рядом с торговым комплексом, там пожар распространился на площади 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек.


По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде ТЦ, уточнили в ведомстве. О пострадавших не сообщается. 


Позже сотрудники МЧС отчитались о том, что возгорание ликвидировано. В ведомстве добавили, что пожарные локализовали пожар на кровле дома рядом с ТЦ.


В центре Краснодара вечером 25 января почти одновременно загорелись три ресторана, сообщали в муниципальном центре управления городом. Информация о возгорании в ресторанах поступала последовательно в период с 22:27 до 23:30.


Работники одного из ресторанов задержали поджигателя, передав его прибывшим правоохранителям, сообщали в краевом главке МВД. Злоумышленником оказался 19-летний житель Динского района Краснодарского края. Он рассказал, что совершил поджоги по указанию неизвестных, которые взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональные данные для совершения преступлений.

#пожар #ростов-на-дону #эвакуация #тц
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