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В Крыму столкнулись автобус и грузовик, погибли пять человек
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По предварительной информации, еще не менее 15 пострадали undefined
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В Крыму столкнулись автобус и грузовик, погибли пять человек

По предварительной информации, еще не менее 15 пострадали

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Крыму. Три человека погибли, 15 пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Позднее в региональном главке МВД уточнили, что число жертв выросло до пяти.


ДТП произошло на трассе Симферополь — Евпатория. По данным ТАСС, всего в автобусе находились 32 человека. Авария случилась неподалеку от аэропорта в Симферополе.


На месте работают сотрудники правоохранительных органов, медики. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. 


17 марта микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями на трассе в Дагестане. В результате аварии пострадали 14 человек, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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#крым #дтп #симферополь #жертвы #евпатория
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