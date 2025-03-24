В Крыму столкнулись автобус и грузовик, погибли пять человек

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Крыму. Три человека погибли, 15 пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Позднее в региональном главке МВД уточнили, что число жертв выросло до пяти.





ДТП произошло на трассе Симферополь — Евпатория. По данным ТАСС, всего в автобусе находились 32 человека. Авария случилась неподалеку от аэропорта в Симферополе.





На месте работают сотрудники правоохранительных органов, медики. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.





17 марта микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями на трассе в Дагестане. В результате аварии пострадали 14 человек, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.