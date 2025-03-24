Адвокат Добровинский пожелал Ефремову завязать с выпивкой на свободе и вспомнил о его бывшем защитнике Пашаеве

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал Daily Storm выход на свободу по УДО актера Михаила Ефремова и посоветовал тому завязать с алкоголем.





«Мне абсолютно все равно [что артист выходит по УДО]. Я бы пожелал Ефремову не пить на свободе. Потому что я сам человек непьющий — и поэтому всем такое желаю», — заметил адвокат.





Он с иронией добавил, что ему было бы забавно, если бы в колонии Ефремов пересекся со своим бывшим защитником Эльманом Пашаевым, арестованным по делу о мошенничестве.





«Жаль мне лишь одного: того, что Ефремов не находился в лагере со своим бывшим уже адвокатом, господином Пашаевым. Им было бы о чем поговорить в лагере! Особенно, мне кажется, Ефремову. Вот это, думаю, единственное, о чем можно пожалеть. Впрочем, Пашаев еще не осужден», — сказал Добровинский.





Пашаев и Добровинский участвовали в судебном процессе Ефремова, который в 2020 году стал виновником смертельного ДТП. Пашаев был на стороне актера, а Добровинский — на стороне семьи жертвы аварии.





24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение отпустить условно-досрочно на свободу Михаила Ефремова. Прокурор отметил, что цель уголовного наказания достигнута и актеру больше не нужно сидеть в колонии.





Сам Ефремов ранее повторно принес извинения семье погибшего, пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль автомобиля. Ефремов выйдет на свободу не ранее чем через 15 дней, сообщил его адвокат Юрий Падалко. Актер сразу же серьезно займется лечением, заверил юрист. Специализированные органы не будут препятствовать этому, все будет по решению надзорного органа, подчеркнул Падалко.





Артист уже четыре года отбывает наказание в ИК №4 в Белгородской области. В 2020 году Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии общего режима за ДТП, в котором погиб мужчина.