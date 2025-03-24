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В Приморье во время тренировочного полета разбился штурмовик Су-25
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Пилот катапультировался undefined
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В Приморье во время тренировочного полета разбился штурмовик Су-25

Пилот катапультировался

Министерство обороны России сообщило о крушении штурмовика Су-25 в Приморском крае. Во время выполнения учебно-тренировочного полета самолет упал в безлюдной местности. Пилот успел катапультироваться.  


Поисково-спасательная группа оперативно обнаружила летчика и эвакуировала его. По данным военного ведомства, жизни и здоровью пилота ничего не угрожает.  


Су-25 выполнял полет без боекомплекта, поэтому на месте происшествия не зафиксировано разрушений или других последствий, уточнили в ведомстве. Причины инцидента устанавливаются.


Заметка дополняется 

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#авиакатастрофа #самолет #штурмовик
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