В Приморье во время тренировочного полета разбился штурмовик Су-25

Министерство обороны России сообщило о крушении штурмовика Су-25 в Приморском крае. Во время выполнения учебно-тренировочного полета самолет упал в безлюдной местности. Пилот успел катапультироваться.





Поисково-спасательная группа оперативно обнаружила летчика и эвакуировала его. По данным военного ведомства, жизни и здоровью пилота ничего не угрожает.





Су-25 выполнял полет без боекомплекта, поэтому на месте происшествия не зафиксировано разрушений или других последствий, уточнили в ведомстве. Причины инцидента устанавливаются.





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