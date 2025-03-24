«Абсолютно личный подарок»: Песков подтвердил, что Путин передал Трампу его портрет

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин подарил своего американскому коллеге Дональду Трампу его портрет, написанный российским художником.





«Это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге. В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то информацию давать. Если сам президент не считает это целесообразным», — сказал Песков журналистам.





Ранее спецпосланник лидера Соединенных Штатов Стивен Уиткофф рассказал, что Путин передал Трампу картину российского художника.





Путину незамедлительно доложат об итогах консультаций делегаций в Эр-Рияде, заявил Песков. Главные темы переговорного трека — это Черноморская инициатива и безопасность судоходства.