«Не понимает, о чем говорит»: в Британии военные выступили против инициативы премьера Стармера по отправке миротворцев на Украину

В армии Великобритании выступили против отправки миротворцев на Украину. Военнослужащие считают план премьер-министра Кира Стармера «политическим театром». Об этом пишет газета The Telegraph.





«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит. Поэтому сейчас мы слышим об этом меньше — и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования на Украине», — сказал The Telegraph один из высокопоставленных источников в британской армии.





Утверждается, что Россия и США «не поддерживают идею создания коалиции во главе с Великобританией». Переговоры по этому вопросу могут осложниться тем, что «никто не знает, в чем заключается миссия» этой коалиции.





В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон вместе со Стармером озвучил условия европейского плана урегулирования конфликта на Украине. Стармер говорил, что миротворческий контингент на Украину готовы направить более 30 стран.





По данным Bloomberg, Белый дом все еще рассчитывает достичь перемирия на Украине к 20 апреля — в этот день и православные, и католики празднуют Пасху. По мнению собеседника The Telegraph, к этому времени Британия не успеет разработать какой-либо план по поддержанию мира на Украине.