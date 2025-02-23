Голосование в Германии: победу одерживает партия ХДС/ХСС, которую ранее возглавляла Меркель

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг. Согласно предварительным результатам, оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем занимает лидирующие позиции. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на выборах. Daily Storm собрал главное о прошедшем голосовании.
Какие результаты показали партии
Блок ХДС/ХСС во главе с Мерцем ожидаемо побеждает на выборах с результатом в 29% голосов и получает право сформировать правительство, пишет газета Bild со ссылкой на первые данные экзит-полов. Социологические службы также прогнозировали победу Мерца.
Второе место занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая удвоила число своих сторонников по сравнению с 2021 годом (10,3%). В этот раз партия получила 19,5% голосов избирателей. В качестве своего кандидата АдГ выдвигает Алису Вайдель.
Социал-демократическая партия (СДПГ), к которой принадлежит Шольц, достигла исторического минимума — 16%. Как отмечает издание, это худший результат партии за 135 лет ее существования.
«Зеленые» получили около 13%, а за Свободную демократическую партию Германии (СвДП) проголосовали около 5%, из-за чего она рискует вовсе не пройти в бундестаг.
Кто возглавит правительство Германии
Право сформировать правительство получит ХДС/ХСС, а возглавит его Мерц. Конфигурация будущей правительственной коалиции будет зависить от того, какие из малых партий в итоге смогут пройти в бундестаг.
Мерцу 70 лет, он заседает в бундестаге с 1994 года. Место лидера фракции ХДС/ХСС он занял в 2000 году. Мерц выступает за увеличение военной поддержки Украины, а также за усиления санкционного давления на Россию. Германист Александр Камкин также говорил Daily Storm, что Мерц усилит поддержку Киева.
Также блок ХДС/ХСС в своей предвыборной программе выступает за реформу бундесвера с целью усиления его роли в НАТО и постепенное введение обязательной военной службы в Германии.
Как оценил прошедшие выборы нынешний канцлер Шольц
«Это горький результат для партии (СДПГ. — Примеч. Daily Storm), это проигрыш на выборах», — сказал Шольц, выступая в штаб-квартире своей партии в Берлине после объявления предварительных итогов.
Действующий канцлер ФРГ отметил, что в 2021 году смог добиться для СДПГ победы на выборах, поражение на прошедшем голосовании также является его ответственностью. Кроме того, Шольц поздравил Мерца с победой. Официальные итоги голосования ожидаются 24 февраля.