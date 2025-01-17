Рыбы-мутанты и креветки без глаз? Что грозит морским обитателям и тем, кто их ест, после разлива мазута в Керченском проливе

В 2010 году в США после взрыва платформы Deepwater Horizon разлилась нефть. Эта катастрофа считается крупнейшим морским разливом в истории нефтяной промышленности. После нее рыбаки и ученые рассказывали СМИ о мутациях морских обитателей — креветки без глаз и глазниц, синие крабы без клешней... Несмотря на то что разлив мазута в Керченском проливе намного меньшего объема, чем в США, сейчас у мальков, мидий, креветок и рачков тоже есть риск мутаций из-за канцерогенных веществ в нефтепродуктах.
Мутанты без глаз и клешней
Нефтяная платформа взорвалась в США 20 апреля 2010 года в 80 километрах от берега штата Луизиана в Мексиканском заливе. В ноябре того же года рыбаки и ученые начали рассказывать о мутировавших морских обитателях.
Тогда рыболовы говорили Al Jazeera English, что около половины креветок из улова были без глаз и глазниц. Позднее и другие американские СМИ публиковали фото таких креветок. Также были замечены синие крабы без клешней, безглазые крабы, креветки с аномальными наростами, самки креветок с приросшими к ним мальками и рыбы с сочащимися язвами.
Уже спустя семь лет, в 2017 году, рыбаки в штате Луизиана рассказывали, что до сих пор встречают рыб с деформациями, а рифы, которые были переполнены устрицами, полностью опустели.
Креветки с запахом мазута и мертвые рапаны
Рыбаки и волонтеры из Керченского пролива пока не видели мутировавшую рыбу.
Однако одна из рыбачек из поселка Веселовка на Кубани сообщила Daily Storm, что недавно закупщик креветок отказался от свежевыловленной партии продукта из-за запаха. Именно в этом районе произошел разлив мазута.
«Человек, который закупает здесь у нас, в Веселовке, отказался от партии креветок, потому что был запах мазута», — поделилась она.
Жительница Севастополя, волонтер Мария говорит, что в последнее время замечает много ракушек с мертвыми рапанами внутри на побережье Керченского полуострова.
«Раньше можно быть гулять и видеть ракушки без рапанов. Когда я ходила по побережью Керченского полуострова, были видны именно ракушки с рапанами внутри, мертвыми. <...> Мне попадались ракушки с рапанами — может быть, я могла забыть, допустим, но чтобы в таком количестве — точно их не было, 100%», — вспоминает Мария.
«Рапаны считаются хищниками и вредителями, но они очень живучие. То есть если выбрасывает рапанов, это повод задуматься, что что-то явно не то в море», — опасается она.
Канцерогенные вещества в мазуте
Риск возникновения мутаций у морских обитателей в Керченском проливе есть, подтверждает координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.
В США в 2010 году разлилось около 800 тысяч тонн нефти, а в Черном море в 2024-м — по разным оценкам, около 3,75 тысячи тонн.
«Но там, в США, была просто нефть. А здесь мы имеем мазут, судя по сообщениям специалистов, после установки крекинга (переработки нефти. — Примеч. Daily Storm) нефтеперерабатывающего завода. Что это означает? В этом мазуте больше содержание канцерогенных полициклических ароматических углеводородов типа бензапирена и так далее», — поясняет ученый.
Канцерогенные вещества могут изменять ДНК. А это может привести к появлению мутаций у морских обитателей.
Кто из морских обитателей пострадает больше всех
Канцерогенные вещества могут нанести наибольший вред мидиям, поскольку они процеживают через себя воду и не могут убежать, а также живности, которая ползает по дну, предупреждает эксперт.
Значительный риск получить мутации среди потомства есть у самого мелкого бентоса — креветок и подобных рачков.
«К счастью, взрослые рыбы могут избежать действия канцерогенных веществ, потому что они хорошо запахи чуют, они просто уплывут в сторону от места загрязнения. А вот что будет с их икрой — ничего сказать нельзя, пока из этой икры не вылупятся рыбки, — добавляет Игорь Шкрадюк. — То есть только через несколько месяцев мы сможем получить более достоверную информацию о степени воздействия этого мазута на окружающую среду».
Как минимизировать негативные последствия
Уборку мазута необходимо было начинать в первые же часы после разлива, посетовал ученый. А дорогу вокруг выброшенного на берег танкера надо было начинать делать 16 декабря, а не 10 января.
Сейчас нужно продолжать очищать берег и заранее установить на берегу полипропиленовые сетки, где будет собираться мазут, подчеркивает он.
«Нужно в Краснодарском крае и Крыму покрыть берег полипропиленовыми сетками. И устанавливать их надо заранее. Сейчас несколько дней было спокойных, море не выбрасывало мазут на берег, дошло до того, что волонтерам не было работы — не видели они кусочки мазута. А как только сегодня началось волнение — все, уже мазут на берегу», — говорит Шкрадюк.
Сетки будут набиты мазутом во время шторма, и их еще не раз придется менять, когда они полностью переполнятся.
«Второе: нужно откачивать мазут из танкеров, поскольку утечка из танкеров продолжается. И третье, самое сложное, — собирать мазут со дна», — заключает он.
Если вы чувствуете запах нефтепродуктов в рыбе — не ешьте ее!
Если человек съест пострадавшие от выброса мазута морепродукты, то самым вредным будет не то, что он съест мутантов, а то, что в рыбе будут ядовитые вещества, предупреждает координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы.
К таким веществам относятся легкие ароматические углеводороды — бензол, ксилол, толуол, фенол и тому подобные.
«К счастью, наш нос — достаточно чувствительный прибор. Он не хуже масс-спектрометра (прибор, который определяет массу молекул и атомов. — Примеч. Daily Storm) или подобных приборов учует этот запах. Соответственно, если вы чувствуете запах нефтепродуктов в рыбе, мясе, то не ешьте их!» — советует ученый.