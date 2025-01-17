Рыбы-мутанты и креветки без глаз? Что грозит морским обитателям и тем, кто их ест, после разлива мазута в Керченском проливе

Креветки с запахом мазута и мертвые рапаны





Рыбаки и волонтеры из Керченского пролива пока не видели мутировавшую рыбу.





Однако одна из рыбачек из поселка Веселовка на Кубани сообщила Daily Storm, что недавно закупщик креветок отказался от свежевыловленной партии продукта из-за запаха. Именно в этом районе произошел разлив мазута.





«Человек, который закупает здесь у нас, в Веселовке, отказался от партии креветок, потому что был запах мазута», — поделилась она.





Жительница Севастополя, волонтер Мария говорит, что в последнее время замечает много ракушек с мертвыми рапанами внутри на побережье Керченского полуострова.





«Раньше можно быть гулять и видеть ракушки без рапанов. Когда я ходила по побережью Керченского полуострова, были видны именно ракушки с рапанами внутри, мертвыми. <...> Мне попадались ракушки с рапанами — может быть, я могла забыть, допустим, но чтобы в таком количестве — точно их не было, 100%», — вспоминает Мария.





«Рапаны считаются хищниками и вредителями, но они очень живучие. То есть если выбрасывает рапанов, это повод задуматься, что что-то явно не то в море», — опасается она.





Канцерогенные вещества в мазуте





Риск возникновения мутаций у морских обитателей в Керченском проливе есть, подтверждает координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.





В США в 2010 году разлилось около 800 тысяч тонн нефти, а в Черном море в 2024-м — по разным оценкам, около 3,75 тысячи тонн.





«Но там, в США, была просто нефть. А здесь мы имеем мазут, судя по сообщениям специалистов, после установки крекинга (переработки нефти. — Примеч. Daily Storm) нефтеперерабатывающего завода. Что это означает? В этом мазуте больше содержание канцерогенных полициклических ароматических углеводородов типа бензапирена и так далее», — поясняет ученый.





Канцерогенные вещества могут изменять ДНК. А это может привести к появлению мутаций у морских обитателей.