Заслуженный пилот РФ Сытник — о расшифровке переговоров разбившегося в Актау самолета: Экипаж сражался до последнего

Появилась полная расшифровка переговоров с диспетчерами пилотов разбившегося в Актау самолета авиакомпании AZAL. Ее опубликовал Telegram-канал «База». Пилот разговаривал с диспетчерами в период с 07:36 до 09:23. Пока официального подтверждения подлинности этих переговоров нет. Поведение экипажа прокомментировал для Daily Storm заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его мнению, действия командира во время полета были разумными и правильными, в воздухе он до конца сражался за жизни людей.





Первая часть расшифровки посвящена диалогу командира лайнера и диспетчера Грозного.





«При заходе на посадку в аэропорту Грозного он попросил векторение (навигационная помощь экипажу. — Примеч. Daily Storm), потому что потерял GPS, а на высоте 500-600 метров облачность была довольно плотная. Визуально зайти на посадку и найти полосу было невозможно. Диспетчер как мог помогал командиру. Но пилот то ли поздно начал снижаться, то ли не увидел полосы, но с первого круга самолет не сел. Сначала, скорее всего, он попал в зону РЭБ, где отключилась навигация. А потом еще и произошло внешнее воздействие на самолет и он потерял управление», — предположил Сытник.





После неудачной посадки в Грозном, судя по расшифровке переговоров, пилоты искали варианты с другими аэропортами: в Минеральных Водах, Махачкале, Баку.





«Самолет не мог держать ни курс, ни высоту, то есть «плавал» в воздухе. В такой ситуации управлять самолетом очень сложно, если нет опыта. Надо отдать должное экипажу, который, не теряя самообладания, приспособился и управлял. Но лайнер все время тянуло в гору (командир боялся зацепиться за препятствие) — поэтому он уходил влево, в море. Это оправданно. Потому что в Махачкале рядом горы, хоть аэродром и на берегу Каспия. В Баку лететь то же самое. А выше он не мог подняться. В эфире несколько раз говорил, что кислорода не хватает пассажирам», — считает эксперт.





Концовка расшифровки заканчивается общением диспетчера Актау и экипажа.





«Он просил диспетчера с прямой завести его в Актау. Потому что над морем может снизиться до высоты 100 метров и попасть на полосу. Это 110 градусов посадочный курс примерно. Получается, что и диспетчер Актау правильно принял слова командира и пытался все-таки завести с прямой. Но что-то пошло не так, и командир потерял управление самолетом окончательно. Но хотя бы не в гору воткнулся, и часть людей остались живы! Это уже большая благодарность экипажу и лично командиру. Ни он, ни второй пилот не теряли самообладания. Речь довольно спокойная, лишних слов-паразитов нет. Диспетчера спрашивали, какая нужна помощь. А командир говорил: «На борту порядок». То есть он был настолько уверен в самолете и своих силах! Весь экипаж — молодцы!» — убежден Сытник.





Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился днем 25 декабря. В катастрофе погибли 38 человек, еще 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли.





Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения лайнера в Актау, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лидеры РФ и Азербайджана дали необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие в расследовании причин этой аварии, сказал Песков на брифинге. Он добавил, что Владимир Путин принес извинения и высказал сожаление в связи авиакатастрофой.





После трагедии компания AZAL приостановила полеты во Владикавказ, Нижний Новгород, Саратов, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу до завершения расследования.