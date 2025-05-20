Обвиняемого в совращении школьницы «лидера инцелов России» Алексея Поднебесного освободили из СИЗО

«Лидера инцелов России» Алексея Поднебесного, обвиняемого в совращении школьницы, освободили из СИЗО. Ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.





В пресс-службе судов Петербурга сообщили, что блогеру запрещено обсуждать подробности своего дела с его участниками и с журналистами. Также ему нельзя посещать массовые мероприятия и пользоваться интернетом.





Об аресте блогера стало известно в августе 2024 года. Ему вменили «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» (два эпизода) и «Развратные действия без применения насилия» (с тем же лицом, два эпизода).





По версии следствия, мужчина в период с 2 по 4 августа 2024 года несколько раз совершил развратные действия в отношении 15-летней девушки, а также вступил с ней в половую связь. Сам Поднебесный вину не признал.





Блогер известен своими скандальными роликами, в которых он обвинял женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в сексе с ним. В Сети его прозвали лидером «движения инцелов» — мужчин с трудностями в поиске партнерши.