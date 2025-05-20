Спецпредставитель президента Титов поддержал идею главы СК Бастрыкина ужесточить законы для мигрантов

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов поддержал идею главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина по ужесточению законов для мигрантов.





По мнению Титова (его заявление есть у Daily Storm), нынешняя патентная система себя изжила, нужно менять ее на два основных режима: упрощенный, с работой на срок до года, и долгосрочную трудовую миграцию, «оба с привязкой к конкретному работодателю».





Титов также предлагает отменить квотирование, но ввести обязательный тест рынка труда: вакансия сначала размещается на бирже, и если она не занята гражданином РФ, работодатель имеет право на приглашение мигранта.





Он предложил, чтобы въезжали мигранты только при наличии предварительно оформленного контракта. Титов считает, что работодатель должен нести за них всю ответственность — следить, чтобы у них было медицинское обслуживание и приемлемое жилье, надлежащие условия труда, и оплачивать депортацию в случае нарушений.





Въезд на срок до года нужно сделать только для работников, их семьи должны оставаться на родине, добавил помощник президента. Он отметил, что после года пребывания мигрант должен получать уже полноценное разрешение на работу со сроком до трех лет (с продлением до пяти), которое дает право въезда семей (при наличии действующего контракта).





«И не нужно встраивать приезжающих в структуру общества на правах граждан. Отработал — домой. Разумеется, сопровождая это максимально жестким контролем правоохранительных органов», — заявил Титов.





Ранее глава СК РФ Бастрыкин заявил, что бизнесмены, которые завозят иностранных специалистов в Россию и «полагают, что без них мы погибнем», должны полностью брать на себя все расходы, связанные с пребыванием этих людей.