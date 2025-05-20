В Госдуме предложили, как сделать более безопасной езду на трассах после случая со сбитым лосенком в Подмосковье

В Госдуме после ситуации со сбитым лосенком в Подмосковье, который два дня пролежал на трассе без помощи, предложили, как сделать более безопасной езду на трассах для людей и зверей. Можно установить специальные переходы для животных, сплошные ограждения на трассах или ограничивать скорость езды, отметил первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Депутат предположил, что пострадавший лосенок, скорее всего, не вернется в естественную среду обитания и после операции будет жить в реабилитационном центре.
В округе Истра 18 мая машина сбила лосенка. Зверь два дня пролежал на дороге, не получая помощи. После того как волонтеры и журналисты привлекли внимание к ситуации, лосенка госпитализировали и наложили ему временный гипс на задние ноги. Сейчас его готовят к операции.
Прокуратура Московской области сообщила о начале проверки из-за несвоевременного реагирования специальных служб на происшествие.
Жаль, что были потеряны драгоценные часы, когда животному нужно было оказать экстренную помощь, посетовал в беседе с Daily Storm первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Депутат выразил сожаление, что местные органы власти в похожих ситуациях зачастую переводят стрелки друга на друга, вместо того чтобы объединить усилия: «Лишь бы мне этим не заниматься, потому что неизвестно, чем все закончится, а вдруг погибнет животное, а потом не оберешься».
«Я очень часто встречаю по дороге, например, из Пскова в Москву, много мелких убитых животных. Это беда, но тут, по крайней мере, это гибелью людей не заканчивается. А в случаях с крупными животными это еще и очень серьезно! Могут люди пострадать, вплоть до трагического исхода», — подчеркнул Бурматов.
Парламентарий допустил, что ситуация со сбитым лосем может повториться в том же самом месте. А это угроза для жизни в том числе и людей, которые ездят по трассе и могут пострадать от столкновения со зверем.
У животных тропа миграции поколениями проходит в одном и том же месте, их ведет их внутренняя, заложенная природой «система навигации», которую не поменять, пояснил он.
Надо признать, что не все автодороги и инфраструктурные транспортные объекты безопасны и для животных, и для людей, обратил внимание Владимир Бурматов. Нужны системные мероприятия, которые помогут сделать езду безопасной. Депутат привел несколько примеров для решения проблемы.
«Мне, например, очень понравилось, как в Калужской области построили переход для животных через автодорогу. Это пользуется у животных популярностью, потому что их внутренний ГЛОНАСС ведет через это место, и им не объяснить, что тут теперь дорога», — рассказал он.
Другой вариант решения проблемы: установить на автодороге сплошные ограждения, которые исключают миграционные переходы животных, как на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург.
А в РЖД после случая, когда машинист сбил краснокнижных животных, задумались о снижении скорости, отметил депутат.
Он допустил, что сбитый под Истрой лосенок может не вернуться в естественную среду обитания.
«Обычно после таких историй в естественную среду обитания животных не возвращают. У них идет дожитие в реабилитационных центрах, потому что полноценная среда обитания — это возможность добывать пищу, защищаться от опасностей. А в данном случае, если он на грани жизни и смерти был, тяжелые травмы получил, я очень сомневаюсь, что его удастся восстановить так, чтобы он в естественную среду обитания вернулся», — объяснил эксперт.
Животное после операции может жить, например, в реабилитационном центре в «Лосином острове». По словам Бурматова, там прекрасные условия, близкие к естественной среде, — огромные пространства для обитания. Они отличаются от природных только тем, что животным не надо искать пищу и им не угрожает никакая опасность.