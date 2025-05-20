В Госдуме предложили, как сделать более безопасной езду на трассах после случая со сбитым лосенком в Подмосковье

Прокуратура Московской области сообщила о начале проверки из-за несвоевременного реагирования специальных служб на происшествие.





Жаль, что были потеряны драгоценные часы, когда животному нужно было оказать экстренную помощь, посетовал в беседе с Daily Storm первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.





Депутат выразил сожаление, что местные органы власти в похожих ситуациях зачастую переводят стрелки друга на друга, вместо того чтобы объединить усилия: «Лишь бы мне этим не заниматься, потому что неизвестно, чем все закончится, а вдруг погибнет животное, а потом не оберешься».





«Я очень часто встречаю по дороге, например, из Пскова в Москву, много мелких убитых животных. Это беда, но тут, по крайней мере, это гибелью людей не заканчивается. А в случаях с крупными животными это еще и очень серьезно! Могут люди пострадать, вплоть до трагического исхода», — подчеркнул Бурматов.





Парламентарий допустил, что ситуация со сбитым лосем может повториться в том же самом месте. А это угроза для жизни в том числе и людей, которые ездят по трассе и могут пострадать от столкновения со зверем.





У животных тропа миграции поколениями проходит в одном и том же месте, их ведет их внутренняя, заложенная природой «система навигации», которую не поменять, пояснил он.





Надо признать, что не все автодороги и инфраструктурные транспортные объекты безопасны и для животных, и для людей, обратил внимание Владимир Бурматов. Нужны системные мероприятия, которые помогут сделать езду безопасной. Депутат привел несколько примеров для решения проблемы.





«Мне, например, очень понравилось, как в Калужской области построили переход для животных через автодорогу. Это пользуется у животных популярностью, потому что их внутренний ГЛОНАСС ведет через это место, и им не объяснить, что тут теперь дорога», — рассказал он.





Другой вариант решения проблемы: установить на автодороге сплошные ограждения, которые исключают миграционные переходы животных, как на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург.





А в РЖД после случая, когда машинист сбил краснокнижных животных, задумались о снижении скорости, отметил депутат.





Он допустил, что сбитый под Истрой лосенок может не вернуться в естественную среду обитания.





«Обычно после таких историй в естественную среду обитания животных не возвращают. У них идет дожитие в реабилитационных центрах, потому что полноценная среда обитания — это возможность добывать пищу, защищаться от опасностей. А в данном случае, если он на грани жизни и смерти был, тяжелые травмы получил, я очень сомневаюсь, что его удастся восстановить так, чтобы он в естественную среду обитания вернулся», — объяснил эксперт.





Животное после операции может жить, например, в реабилитационном центре в «Лосином острове». По словам Бурматова, там прекрасные условия, близкие к естественной среде, — огромные пространства для обитания. Они отличаются от природных только тем, что животным не надо искать пищу и им не угрожает никакая опасность.