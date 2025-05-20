Замглавы Минюста Свириденко заявил, что в России иноагентами могут признать пришельцев

Пришельцев могут признать иноагентами в России, заявил замглавы Минюста Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме. Такие же меры могут принимать и согласно законодательству США, подчеркнул он.





«Хоть космонавт пусть приземлится у нас с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом. Так же, как в Америке в законе FARA: «лицо, которое вредит». Ну и мы применили тот же аналог. Я думаю, сделали правильно», — сказал Свириденко, имея в виду закон США об иноагентах, принятый в 1930-е.





По словам Свириденко, до 2012 года в список иноагентов включали только НКО, но позже расширили список лиц. В 2022-м был принят новый закон, обобщающий прежние нормы.





Ранее замглавы Минюста, объясняя запрет ЛГБТ*, заявил: подобные сообщества «становятся носителями экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма». В комментарии Daily Storm Свириденко объяснил, что «эти люди настроены на активную защиту чего-то своего, они считают себя сверхчеловеками».





* Международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.