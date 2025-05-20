С 1 июня в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте и эвакуацию автомобилей

С целью компенсации роста расходов транспортных компаний на топливо, электроэнергию, запчасти и прочие необходимые материалы правительство Москвы приняло решение проиндексировать стоимость проезда в общественном транспорте. Средний уровень повышения составит 5%. Новые тарифы вступят в силу с 1 июня 2025 года.





Разовая поездка на метро, МЦК и Московских центральных диаметрах (в черте Москвы), а также на наземном транспорте по билету «Кошелек» через карту «Тройка» вырастет до 67 рублей (было 63 рубля).





В пригороде цена увеличится до 90 рублей (против прежних 84 рублей). Для других видов билетов — «Единый» с лимитом, оплата банковской картой или другие варианты по тарифу «Кошелек» — стоимость возрастет на четыре-шесть рублей.





По-прежнему самый выгодный способ оплаты — использование биометрии. Цена за разовую поездку таким способом составит 63 рубля, что на 4 рубля дешевле, чем по карте «Тройка», и на 11 рублей ниже оплаты банковской картой. Более 400 тысяч пассажиров уже пользуются этой технологией, которая остается самой экономичной четвертый год подряд.





Как и раньше, пересадки между маршрутами наземного транспорта и между рельсовыми видами транспорта останутся бесплатными. Самым удобным тарифом при комбинированных поездках по-прежнему останется тариф «90 минут». Проездные билеты без ограничения числа поездок на 30, 90 и 365 дней остаются одними из самых недорогих среди городов-миллионников в России.





С 1 июня также изменится стоимость эвакуации и хранения транспортных средств. При этом эта сумма останется ниже фактических затрат города на оказание подобных услуг.





С 2011 года рост стоимости проезда в столице остается ниже уровня инфляции. По-прежнему московские тарифы считаются одними из самых доступных среди крупнейших городов России, несмотря на то что жители Москвы совершают самые протяженные и многоэтапные поездки на разных видах транспорта.





Средства, поступающие от индексации тарифов, будут направлены на обеспечение бесперебойной работы транспорта, модернизацию инфраструктуры, развитие сервисов для пассажиров и улучшение билетной системы.