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Медведев: Многие в России хотят капитуляции Украины больше, чем мирных переговоров
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Замглавы Совбеза РФ также заявил, что в Киеве нет лиц, уполномоченных на заключение договора undefined
Новости

Медведев: Многие в России хотят капитуляции Украины больше, чем мирных переговоров

Замглавы Совбеза РФ также заявил, что в Киеве нет лиц, уполномоченных на заключение договора

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, с учетом реалий на земле.  


«Нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором неоднократно говорилось, — путь к безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше», — сказал политик. 


Он также отметил, что на Украине нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. Это большая проблема, убежден Медведев.


19 мая президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта.


Условия для этого будут обсуждаться двумя сторонами, «как и должно быть, потому что именно они знают детали переговоров, о которых никто другой не может знать», написал президент Соединенных Штатов в соцсети Truth Social. 

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#украина #дмитрий медведев #мирные переговоры
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