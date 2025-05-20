Медведев: Многие в России хотят капитуляции Украины больше, чем мирных переговоров

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, с учетом реалий на земле.





«Нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором неоднократно говорилось, — путь к безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше», — сказал политик.





Он также отметил, что на Украине нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. Это большая проблема, убежден Медведев.





19 мая президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта.





Условия для этого будут обсуждаться двумя сторонами, «как и должно быть, потому что именно они знают детали переговоров, о которых никто другой не может знать», написал президент Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.