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Зюганов заявил, что пчелы помогают России победить в СВО
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Он назвал этих насекомых, а также женщин — самыми гениальными творениями природы Коллаж: Daily Storm
Новости

Зюганов заявил, что пчелы помогают России победить в СВО

Он назвал этих насекомых, а также женщин — самыми гениальными творениями природы

Коллаж: Daily Storm

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов порассуждал о пчелах, Боге и женщинах. «Один из самых известных пчеловодов России» выступил на пресс-конференции, посвященной проблеме вымирания насекомых, собирающих мед. 


Сначала политик представил энциклопедию юного пчеловода. Затем коммунист рассказал, как с пяти лет помогал отцу-фронтовику на пасеке, а тот в свою очередь поделился с сыном мудростью. 


«Самые гениальные творения природы и Всевышнего — женщина, цветы и пчела. Женщина подарила всем нам жизнь. Цветы дают семена и прорастают новыми растениями, а пчела является главным экологом планеты. 80% продовольствия — это ее работа», — сказал Зюганов. 


Депутат также заявил, что «пчелы сражаются за нашу победу и на фронте». В пример он привел бойцов СВО, которые после возвращения из зоны боев «угостили своим славным медом многих товарищей».


Модератор пресс-конференции назвала Зюганова «одним из самых известных пчеловодов России». Например, в 2017 году он открыл в Госдуме выставку об этой отрасли.

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#кпрф #геннадий зюганов #пчелы
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