Зюганов заявил, что пчелы помогают России победить в СВО

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов порассуждал о пчелах, Боге и женщинах. «Один из самых известных пчеловодов России» выступил на пресс-конференции, посвященной проблеме вымирания насекомых, собирающих мед.





Сначала политик представил энциклопедию юного пчеловода. Затем коммунист рассказал, как с пяти лет помогал отцу-фронтовику на пасеке, а тот в свою очередь поделился с сыном мудростью.





«Самые гениальные творения природы и Всевышнего — женщина, цветы и пчела. Женщина подарила всем нам жизнь. Цветы дают семена и прорастают новыми растениями, а пчела является главным экологом планеты. 80% продовольствия — это ее работа», — сказал Зюганов.





Депутат также заявил, что «пчелы сражаются за нашу победу и на фронте». В пример он привел бойцов СВО, которые после возвращения из зоны боев «угостили своим славным медом многих товарищей».





Модератор пресс-конференции назвала Зюганова «одним из самых известных пчеловодов России». Например, в 2017 году он открыл в Госдуме выставку об этой отрасли.