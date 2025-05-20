В Финляндии подросток напал с ножом на одноклассников

В финском городе Пирккала 16-летний подросток напал с ножом на других учащихся. Все это он транслировал в прямом эфире с помощью своей камеры GoPro.





По предварительной информации, пострадали как минимум три человека. Отмечается, что правоохранители оперативно прибыли на место и задержали нападавшего.





Перед нападением 16-летний юноша опубликовал в соцсетях манифест с описанием того, как собирается совершить преступление.