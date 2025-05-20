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В Финляндии подросток напал с ножом на одноклассников
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Предварительно, пострадали три человека undefined
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В Финляндии подросток напал с ножом на одноклассников

Предварительно, пострадали три человека

В финском городе Пирккала 16-летний подросток напал с ножом на других учащихся. Все это он транслировал в прямом эфире с помощью своей камеры GoPro.


По предварительной информации, пострадали как минимум три человека. Отмечается, что правоохранители  оперативно прибыли на место и задержали нападавшего.


Перед нападением 16-летний юноша опубликовал в соцсетях манифест с описанием того, как собирается совершить преступление. 

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24 апреля во Франции подросток напал с ножом на сверстников. Одна ученица погибла, еще трое школьников получили ранения.

#дети #финляндия #нападение на школы
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