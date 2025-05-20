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Путин рассказал Трампу о срыве терактов и перехвате украинских дронов в Москве в преддверии 80-летия Победы
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Президенты уделили также особое внимание теме боевого братства СССР и США во время Второй мировой undefined
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Путин рассказал Трампу о срыве терактов и перехвате украинских дронов в Москве в преддверии 80-летия Победы

Президенты уделили также особое внимание теме боевого братства СССР и США во время Второй мировой

Президент России Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу о срыве терактов в районе Кремля и Красной площади, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Нападения предотвратили в ночь на 7 мая, после того как Москва объявила о перемирии на 80-летие Победы. 

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Ушаков отметил, что «Путин неслучайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались — и наш президент публично об этом говорил — запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву».

 

Глава российского государства рассказал об атаках украинских беспилотников на Москву в преддверии Дня Победы, практически все БПЛА были сбиты. 


По словам Ушакова, во вчерашнем разговоре Путин и Трамп уделили особое внимание теме боевого братства СССР и США во время Второй мировой. Президент Соединенных Штатов глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана победа в той войне. 


«Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — добавил Ушаков.


Общение по телефону между президентами состоялось вечером 19 мая по мск (утро по времени Вашингтона). Трамп положительно оценил диалог, подчеркнув его «отличный тон и дух». 

#украина #вторая мировая война #владимир путин #дональд трамп
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