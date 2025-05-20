Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о нарушениях на 109 миллионов рублей при строительстве фортификаций

Нарушения на 109 миллионов рублей, допущенные при строительстве фортификаций, выявили в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





«Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет. Также есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы. Подготовили документы и направили их в суд. Проверка будет продолжена», — написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Коррупционный скандал, связанный со строительством оборонительных укреплений, продолжается и в соседней Курской области.





В центре дела — местная Корпорация развития. Ущерб, по версии властей, составляет 4,1 миллиарда рублей. Ранее были задержаны и арестованы губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов.