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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о нарушениях на 109 миллионов рублей при строительстве фортификаций
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По его словам, все документы направлены в суд для разбирательства undefined
Новости

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о нарушениях на 109 миллионов рублей при строительстве фортификаций

По его словам, все документы направлены в суд для разбирательства

Нарушения на 109 миллионов рублей, допущенные при строительстве фортификаций, выявили в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 


«Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет. Также есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы. Подготовили документы и направили их в суд. Проверка будет продолжена», — написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 


Коррупционный скандал, связанный со строительством оборонительных укреплений, продолжается и в соседней Курской области. 


В центре дела — местная Корпорация развития. Ущерб, по версии властей, составляет 4,1 миллиарда рублей. Ранее были задержаны и арестованы губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. 

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#нарушения #белгородская область #гладков
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