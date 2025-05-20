Слуцкий выступил против блокировки «Гарри Поттера» и «Игры престолов» за пропаганду чайлдфри

Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий прокомментировал Daily Storm новость о возможной блокировке западных фильмов и сериалов Роскомнадзором. По данным СМИ, ведомство планирует запретить «Гарри Поттера», «Игру престолов», «Секс в большом городе» и другие произведения, в которых герои отказываются иметь детей.





«Сразу отметим, что Роскомнадзор уже опроверг эту информацию, однако дыма без огня не бывает. Запретить — самое простое, что можно сделать. Но и самое глупое. Вспомнить хотя бы идею про налог на бездетность. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский критиковал ее еще в 2017 году, и подобных абсурдных решений много», — сказал Слуцкий.





При этом, добавил он, в ЛДПР продолжают выступать против пропаганды чайлдфри и помогали готовить законопроекты о запрете этой идеологии. Однако в партии подчеркивают, что «здесь не должно быть перегибов».





Для повышения рождаемости Слуцкий предложил вместо запрета соответствующих кинолент обеспечить молодые семьи жильем.





«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а потому что люди не могут позволить себе купить жилье. С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны. Процент по ипотеке — вот что сейчас лучшая пропаганда чайлдфри! В ЛДПР всегда были уверены, что единственное, что поможет поднять рождаемость, — это рост качества жизни, повышение зарплат, создание условий для семей с детьми», — считает политик.





Закон о запрете распространения идеологии осознанного отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе вступил в силу 4 декабря 2024 года. Во исполнение закона Министерство культуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых присутствует пропаганда чайлдфри.





В сентябре 2025 года вступят в силу постановления Минкультуры и Роскомнадзора, и позитивное отношение к бездетности и критика беременности станут поводом для блокировки контента. Таким образом, из онлайн-кинотеатров может исчезнуть контент, содержащий информацию о чайлдфри или носителях этой идеологии, считают в «Парламентской газете».