Силовики нагрянули с обысками в редакцию ивановского телеканала «БАРС»

В телекомпанию «БАРС» и квартиру ее главного редактора Сергея Кустова пришли сотрудники силовых структур с обыском. Об этом сообщил Telegram-канал «1000 слов».





По предварительным сведениям, причина визита правоохранителей — февральский материал журналистов, которые опубликовали обращение родственников военных, пропавших без вести в зоне СВО (к кому было обращение, в новости не уточняется).





Суд признал материал дискредитацией армии и оштрафовал Кустова на 100 тысяч рублей.





Апелляционная инстанция, «обнаружив ворох ошибок в постановлении и фактически не найдя в обращении родственников дискредитации как таковой», оставила решение, указали журналисты.





Возможно, сегодняшние обыски связаны с тем, что в статье употреблялось слово «менты», сказано в заявлении редакции.





На прошлой неделе Кустову поступали угрозы, рассказали журналисты. Он получил сообщение: «Ты за это ответишь». К угрозе прикрепили ссылку на материал, связанный с обращением родных военных.