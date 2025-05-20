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Силовики нагрянули с обысками в редакцию ивановского телеканала «БАРС»
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Правоохранители также заявились в квартиру главреда СМИ undefined
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Силовики нагрянули с обысками в редакцию ивановского телеканала «БАРС»

Правоохранители также заявились в квартиру главреда СМИ

В телекомпанию «БАРС» и квартиру ее главного редактора Сергея Кустова пришли сотрудники силовых структур с обыском. Об этом сообщил Telegram-канал «1000 слов». 


По предварительным сведениям, причина визита правоохранителей — февральский материал журналистов, которые опубликовали обращение родственников военных, пропавших без вести в зоне СВО (к кому было обращение, в новости не уточняется). 


Суд признал материал дискредитацией армии и оштрафовал Кустова на 100 тысяч рублей. 


Апелляционная инстанция, «обнаружив ворох ошибок в постановлении и фактически не найдя в обращении родственников дискредитации как таковой», оставила решение, указали журналисты. 


Возможно, сегодняшние обыски связаны с тем, что в статье употреблялось слово «менты», сказано в заявлении редакции. 


На прошлой неделе Кустову поступали угрозы, рассказали журналисты. Он получил сообщение: «Ты за это ответишь». К угрозе прикрепили ссылку на материал, связанный с обращением родных военных.

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#обыски #иваново #телеканал
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