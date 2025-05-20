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Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области
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Губернатор региона уже подписал указ undefined
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Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Губернатор региона уже подписал указ

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назначен сенатором Совета Федерации от Архангельской области. Это следует из указа губернатора региона Александра Цыбульского. 


Борисов занимал пост гендиректора «Роскосмоса» с 15 июля 2022 года по 6 февраля 2025-го. Был освобожден от должности указом президента России Владимира Путина. 


С 2018 года Борисов был вице-премьером, курировал вопросы развития военно-промышленного комплекса. До этого (с 2012 года) был заместителем министра обороны.


С 2023 года бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также стал сенатором. Он представляет в Совфеде Запорожскую область.

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#борисов #архангельская область #роскосмос #юрий борисов
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