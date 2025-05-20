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«Дьявол кроется в деталях»: в Кремле рассказали о меморандуме по мирному договору с Украиной
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Песков подчеркнул, что главное — устранение первопричин конфликта undefined
Новости

«Дьявол кроется в деталях»: в Кремле рассказали о меморандуме по мирному договору с Украиной

Песков подчеркнул, что главное — устранение первопричин конфликта

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о «дьяволе, кроющемся в деталях», комментируя слова президента России Владимира Путина о меморандуме по мирному договору с Украиной. Накануне, 19 мая, у Путина состоялся разговор с американским лидером Дональдом Трампом. 


Представитель Кремля сообщил, что сроки подготовки документа не установлены, Москва и Киев обменяются проектами и будут вырабатывать единый текст. 


«Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях», — сказал Песков. 


Он напомнил, что главное во всех проектах, которые будет формулировать Россия, — устранение первопричин конфликта на Украине. 


Официальный представитель Кремля также рассказал, что в разговоре с Трампом обсуждалась тема контакта Путина и президента Украины Владимира Зеленского.


Ранее Зеленский допустил подписание меморандума, добавив, что Киев ждет российской версии документа.

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Трамп после разговора с Путиным сообщил, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта

Он заявил о своем согласии вести с РФ крупномасштабную торговлю «после окончания кровопролития» 19 мая 2025
Dailystorm - Трамп после разговора с Путиным сообщил, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта
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