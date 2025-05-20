«Дьявол кроется в деталях»: в Кремле рассказали о меморандуме по мирному договору с Украиной

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о «дьяволе, кроющемся в деталях», комментируя слова президента России Владимира Путина о меморандуме по мирному договору с Украиной. Накануне, 19 мая, у Путина состоялся разговор с американским лидером Дональдом Трампом.





Представитель Кремля сообщил, что сроки подготовки документа не установлены, Москва и Киев обменяются проектами и будут вырабатывать единый текст.





«Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях», — сказал Песков.





Он напомнил, что главное во всех проектах, которые будет формулировать Россия, — устранение первопричин конфликта на Украине.





Официальный представитель Кремля также рассказал, что в разговоре с Трампом обсуждалась тема контакта Путина и президента Украины Владимира Зеленского.





Ранее Зеленский допустил подписание меморандума, добавив, что Киев ждет российской версии документа.