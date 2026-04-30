«Дышать нечем, но уроки идут»: Жительница Туапсе рассказала, как школьники посещали занятия во время катастрофы

28 апреля в Туапсе после попадания вражеских беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Несмотря на дым, сажу и жалобы на «нефтяные осадки», город не остановился: жители продолжили ходить на работу, а дети - в школу. В разговоре с Daily Storm жительница Туапсе Ольга С. (имя изменено по просьбе собеседника) рассказала, как горожане пытаются наладить жизнь на фоне длительного бедствия.
Во дворе лежат крупные куски пепла. Как будто жгли что-то большое, формата А4, и обгоревшие фрагменты залетели во двор. Что это за материал, сказать не могу. Весь двор был черный от сажи и луж. По виду эти лужи жирные, масляные. Как будто из нефти.
Очень тяжело дышать. Даже без проб понятно, что воздух ненормальный. Мы с семьей сидим дома с 16 апреля и стараемся лишний раз не выходить на улицу.
Той ночью 28 апреля я проснулась из-за шума. Открываю глаза, подхожу к окну и вижу картину, будто произошел ядерный взрыв. Зарево на весь город. Обычно огонь доходит до пятиэтажного дома и начинает уменьшаться, а здесь стоял стеной. Нефть горела и текла прямо в жилой сектор. Пламя перекидывалось с одной бочки на другую. По-хорошему, нужно было эвакуировать весь город, а власти ограничились лишь несколькими улицами — Кошкина, Пушкина и близлежащими переулками.
Самое плохое — произошедшее замалчивается. Результаты проб воздуха неизвестны — их не публикуют. А обычные люди и волонтеры вынуждены бесплатно вычищать чужие отходы
17 апреля жителям сообщили, что школы открыты. Занятия отменять не будут. Все остальное — на усмотрение родителей. Создавалось впечатление, что ничего не произошло. На улице — нефтяной дождь, но все работают и ходят в школу. А потом у детей — головные боли, низкий гемоглобин, возможно, лейкемия или что похуже. Кто будет за это отвечать?
Моя дочь заканчивает одиннадцатый класс, у нее на носу ЕГЭ. Занятия в школе никто не отменял. За отсутствие ей и другим детям ставили «Н» — не был на уроке. Большинство продолжало ходить. Я оставила ребенка дома на неделю. Город до сих пор в дыму и грязи
Люди остаются без заработка
Есть горожане, у которых пострадало жилье. Дрон мог лететь в сторону взорвавшихся бочек с нефтью, и его сбили. Осколки или обломки могли залететь кому-то в дом или на крышу. Все боятся. И вот человек остается без жилья. Что ему делать? И неизвестно, компенсируют ли ему потери.
Почему люди, которые ни при чем, должны испытывать такой стресс? Моя соседка вчера утром звонила: „Оля, вы в порядке?“ Спрашиваю: „А что?“ Она отвечает: „Смотрю в окно — в метре над моей крышей дрон пролетел“. Мы так живем.
Кто обеспечит нашу безопасность? Удары по Туапсе были три раза подряд. У нас промышленный город, почти нет предпринимателей. Небольшой бизнес живёт за счет туристов: открываются ларьки, отдыхающие заказывают такси, живут на побережье. Эта активность происходит каждый сезон. Потом люди уезжают, а жители Туапсе живут на заработанное весь оставшийся год. Сейчас, при сложившейся ситуации, потока отдыхающих не будет. Это экономическая и экологическая катастрофа
Согласно данным оперштаба…
Утром 30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе был потушен. Возгорание спровоцировала атака вражеских беспилотников.
В оперштабе региона отчитались, что все 11 общеобразовательных школ не проводят занятия, включая коррекционную школу. По данным местных властей, учебные заведения прекратили работу два дня назад. Также временно закрыты два детских сада — № 22 и № 25. В остальных открыты дежурные группы. Воспитанников кадетского корпуса на майские праздники заберут родители.
Первые упоминания о катастрофе в Туапсе появились 16 апреля. В этот день глава региона сообщил, что семь человек пострадали из-за атаки БПЛА. Позже в социальных сетях жители города начали публиковать видео со столбами черного дыма и говорить об экологической катастрофе: огромное нефтяное пятно начало расползаться по побережью. Город пережил три атаки ВСУ. В ходе последней беспилотник попал в бочки на нефтеперерабатывающем заводе. С последствиями пожара волонтеры и местные жители боролись несколько дней.