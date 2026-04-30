«Дышать нечем, но уроки идут»: Жительница Туапсе рассказала, как школьники посещали занятия во время катастрофы

28 апреля в Туапсе после попадания вражеских беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Несмотря на дым, сажу и жалобы на «нефтяные осадки», город не остановился: жители продолжили ходить на работу, а дети - в школу. В разговоре с Daily Storm жительница Туапсе Ольга С. (имя изменено по просьбе собеседника) рассказала, как горожане пытаются наладить жизнь на фоне длительного бедствия.

«Проснулась среди ночи. Огонь повсюду»





Во дворе лежат крупные куски пепла. Как будто жгли что-то большое, формата А4, и обгоревшие фрагменты залетели во двор. Что это за материал, сказать не могу. Весь двор был черный от сажи и луж. По виду эти лужи жирные, масляные. Как будто из нефти.





Очень тяжело дышать. Даже без проб понятно, что воздух ненормальный. Мы с семьей сидим дома с 16 апреля и стараемся лишний раз не выходить на улицу.





Той ночью 28 апреля я проснулась из-за шума. Открываю глаза, подхожу к окну и вижу картину, будто произошел ядерный взрыв. Зарево на весь город. Обычно огонь доходит до пятиэтажного дома и начинает уменьшаться, а здесь стоял стеной. Нефть горела и текла прямо в жилой сектор. Пламя перекидывалось с одной бочки на другую. По-хорошему, нужно было эвакуировать весь город, а власти ограничились лишь несколькими улицами — Кошкина, Пушкина и близлежащими переулками.





Самое плохое — произошедшее замалчивается. Результаты проб воздуха неизвестны — их не публикуют. А обычные люди и волонтеры вынуждены бесплатно вычищать чужие отходы