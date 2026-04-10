«Заперта с детьми в тонущей машине»: истории спасения из затопленного Дагестана

В конце марта в Дагестане начался мощный паводок: подтопило Махачкалу и близлежащие районы. Социальные сети стали единственным связующим звеном между изолированными селами и внешним миром. Именно здесь люди делились пережитым и просили о помощи. Daily Storm собрал истории жителей республики, где взаимовыручка стала главным способом выживания на фоне стихии и запаздывающей помощи.





﻿ Спасали сами себя





В начале разговора Гульнара Н. (имя изменено) признается: до сих пор не может подобрать слов, чтобы описать пережитый ужас. Она оказалась с двумя детьми заперта в машине посреди трассы. Обычный день и дорога к родственникам в Дербент внезапно обернулись кошмаром.





﻿Ливень не прекращался, а по трассе уже неслись бурные потоки воды. В какой-то момент машина заглохла — и семья оказалась в ловушке. Помощи ждать было неоткуда: на звонки в службы никто не приехал. Замкнутое пространство. Крики детей. И вода, которая продолжала прибывать.





«Даже в машине была вода. Я с двумя детьми сидела в заблокированном автомобиле. Двери, люк — ничего не открывалось. Нас спас мужчина. Он проходил мимо, услышал наши голоса и с огромным усилием открыл дверь», — вспоминает собеседница.





Семью спас мужчина по имени Ахмед (имя изменено). Он помог Гульнаре и ее детям выбраться из машины. Ливень не стихал несколько часов, мешая отбуксировать автомобиль: трос срывало под напором воды. Лишь после нескольких попыток машину удалось оттащить в безопасное место.





Гульнара с детьми остались на ночь в доме своего спасителя. По ее словам, их приняли как родных: накормили, дали согреться. На следующий день их забрали родственники из Дербента. Девушка уверена: в тот момент их спас Всевышний, направив к машине нужного человека.





﻿Помощь и взаимовыручка стали для жителей Дагестана главным способом справиться с последствиями наводнения. Объединившись, жители села Ново-Цилитли эвакуировали стариков, женщин, спасали имущество и скот.





Как рассказал сельчанин Хайрутдин Н., когда в село пришла вода, оно на несколько дней оказалось отрезанным от внешнего мира. Уже на следующий день жители опубликовали обращение в социальных сетях, прося общественников и СМИ помочь привлечь внимание и вызвать спасателей.





«Наши мужчины без помощи МЧС своими силами организовали все, что могли. Эвакуировали детей, женщин, пожилых людей. Благодаря их мужеству удалось избежать жертв. Наше село не отображается на картах, и о нашей беде мало кто знает», — написали жители Ново-Цилитли.





По словам местных жителей, в селе так и не видели спасателей. Несколько дней вода стояла на улицах: пострадали дома, затопило огороды, подвалы оказались залиты. Во многих дворах уровень воды доходил до колена.