«Заперта с детьми в тонущей машине»: истории спасения из затопленного Дагестана

В конце марта в Дагестане начался мощный паводок: подтопило Махачкалу и близлежащие районы. Социальные сети стали единственным связующим звеном между изолированными селами и внешним миром. Именно здесь люди делились пережитым и просили о помощи. Daily Storm собрал истории жителей республики, где взаимовыручка стала главным способом выживания на фоне стихии и запаздывающей помощи.
В начале разговора Гульнара Н. (имя изменено) признается: до сих пор не может подобрать слов, чтобы описать пережитый ужас. Она оказалась с двумя детьми заперта в машине посреди трассы. Обычный день и дорога к родственникам в Дербент внезапно обернулись кошмаром.
Ливень не прекращался, а по трассе уже неслись бурные потоки воды. В какой-то момент машина заглохла — и семья оказалась в ловушке. Помощи ждать было неоткуда: на звонки в службы никто не приехал. Замкнутое пространство. Крики детей. И вода, которая продолжала прибывать.
«Даже в машине была вода. Я с двумя детьми сидела в заблокированном автомобиле. Двери, люк — ничего не открывалось. Нас спас мужчина. Он проходил мимо, услышал наши голоса и с огромным усилием открыл дверь», — вспоминает собеседница.
Семью спас мужчина по имени Ахмед (имя изменено). Он помог Гульнаре и ее детям выбраться из машины. Ливень не стихал несколько часов, мешая отбуксировать автомобиль: трос срывало под напором воды. Лишь после нескольких попыток машину удалось оттащить в безопасное место.
Гульнара с детьми остались на ночь в доме своего спасителя. По ее словам, их приняли как родных: накормили, дали согреться. На следующий день их забрали родственники из Дербента. Девушка уверена: в тот момент их спас Всевышний, направив к машине нужного человека.
Помощь и взаимовыручка стали для жителей Дагестана главным способом справиться с последствиями наводнения. Объединившись, жители села Ново-Цилитли эвакуировали стариков, женщин, спасали имущество и скот.
Как рассказал сельчанин Хайрутдин Н., когда в село пришла вода, оно на несколько дней оказалось отрезанным от внешнего мира. Уже на следующий день жители опубликовали обращение в социальных сетях, прося общественников и СМИ помочь привлечь внимание и вызвать спасателей.
«Наши мужчины без помощи МЧС своими силами организовали все, что могли. Эвакуировали детей, женщин, пожилых людей. Благодаря их мужеству удалось избежать жертв. Наше село не отображается на картах, и о нашей беде мало кто знает», — написали жители Ново-Цилитли.
По словам местных жителей, в селе так и не видели спасателей. Несколько дней вода стояла на улицах: пострадали дома, затопило огороды, подвалы оказались залиты. Во многих дворах уровень воды доходил до колена.
«На данный момент вода начинает спадать, но она еще есть. Есть разрушения — около 80%, наверное. Сараи упали, крыши упали и погибла часть скотины. Человеческих жертв, к счастью, нет… Сейчас мы обходимся своими силами. Люди помогают: и одеждой, и продуктами», — рассказал мужчина Daily Storm.
После рассказов местных жителей о происходящем мы обратились за комментарием в администрацию Гумбетовского района, куда входит Ново-Цилитли и другие пострадавшие села.
«Сейчас там стало чуть поменьше воды. Они [жители села] оттуда звонили и сами говорили об этом… В одном из сел [Гумбетовского района] нет электричества и разрушены железобетонные столбы. Туда поехал замглавы, чтобы посмотреть какая обстановка в селении», — объяснил Daily Storm на условиях анонимности сотрудник администрации Гумбетовского района.
По его словам, завтра главы поселений соберутся и будут решать вопрос об оказании помощи людям. На момент публикации материала не удалось связаться с главой районной администрации.
Местное издание «Нур-Свет» сообщало, что в населенном пункте Новый Цилитль (Ново-Цилитли) было затоплено более 100 домов. Причина — выход реки Акташ из берегов. 30 марта в село приезжал председатель Правительства республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов с главами местных органов власти. По данным газеты, 2 апреля уровень воды снизился на метр и 20 сантиметров. Издание назвало рассказы местных жителей в телеграм-каналах фейками и призвало их удалять.
Жители домов на улице 5-й Таркинской в Махачкале не знают, когда оползни и проливные дожди окончательно разрушат их дома. Они живут под постоянной угрозой обвала: со склона стекает смесь воды, глины, а иногда и крупных камней.
Оползни начались еще осенью. С приходом паводка ситуация лишь усугубилась. Этот район Махачкалы не затапливает, однако почва здесь стремительно уходит со склона из-за сильных дождей.
«Сегодня в час ночи земля еще больше ушла. Кажется, на метр. И ночью у соседа разрушилась крыша дома», — делится Заира.
По словам местных жителей, бетонная стена, которую возвели для сдерживания оползня, больше не спасает. У ее основания — вода и груды земли. Склон, на котором стоят дома, с каждым днем сужается, а здания ниже по улице, со стороны Ахундова, все ближе к обрыву.
Жители пытаются говорить с чиновниками, но, как они утверждают, те избегают общения. Заира рассказывает: на место приезжали специалисты, осматривали трещины, фотографировали разрушения и уезжали, не отвечая на вопросы.
У одной из наших собеседниц на улице Ахундова живет пожилая бабушка. Родные срочно ищут, куда ее перевезти: у женщины высокое давление, а оставаться дома уже опасно. Счет идет на дни.
Девушка упомянула, что пыталась привлечь внимание чиновников к этой проблеме через публикации в социальных сетях. По ее словам, результат был. Приезжали сотрудники оперативных служб, осматривали место оползня и на этом все закончилось, утверждает она.
Запрос об эвакуации жителей был направлен в администрацию города. Ответ ожидается.
По словам собеседников Daily Storm, одной из причин наводнения в Махачкале могла стать неработающая ливневая система. Сильные дожди, изношенная инфраструктура и переполненные русла рек, в том числе после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище привели к масштабному подтоплению.
Официально в ходе проверки Дербентской межрайонной природоохранной прокуратуры установлено, что владелец и эксплуатирующие организации не обеспечили безопасную работу гидротехнического сооружения.
Сами жители говорят и о более глубинных причинах. По их мнению, проблема носит системный характер: неформальные договоренности часто оказываются эффективнее государственных процедур, а личные связи — важнее деловой репутации.
Жительница Махачкалы Фатима отмечает, что часть разрушенных домов находилась в природоохранных зонах, где строительство запрещено. Владельцы таких самостроев могут остаться без компенсаций. Как ранее сообщал замминистра строительства Шамиль Мирзаханов, для борьбы с незаконной застройкой внедрена автоматизированная система: в ее базе содержатся данные о 2,3 тысячи объектов.
«Если нет документов на дом, то на компенсацию рассчитывать не приходится. Пострадавшим могут помочь благотворительные фонды, которые открывают сборы», — сообщил Daily Storm юрист Мухаммед Д. (имя изменено).
По словам горожан, не все жители знают о положенных компенсациях за потерю жилья. Так, в семье Фатимы этими вопросами занимаются мужчины. Ее дядя и отец ходили в администрацию, чтобы узнать о положенных выплатах. Женщины пытаются наладить быт и обычную жизнь среди сильных ливней, обломков зданий и прогнозов о новом потопе.
«Мы сегодня с мамой прибирали дом. Большую часть испорченной мебели нам помогли выбросить соседи… Говорят завтра будет дождь. Смысл от нашей уборки, если завтра все снова затопит?», — рассказывает Фатима.
Потоп в Дагестане длится две недели. В республику приезжают волонтеры из разных регионов, чтобы пострадавшим. Отправляют теплые вещи, сухпайки, медикаменты.
«На сегодняшний день в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане уже собрано более 600 миллионов рублей. Сбор продолжается, и сумма растет буквально каждый день — люди не остаются в стороне <...> Несмотря на сложные условия, помощь доходит до пострадавших сел и улиц. Люди на местах делают все возможное, чтобы никто не остался без внимания», — рассказал Daily Storm руководитель благотворительного фонда «Надежда» Мурад Керимов.
По его словам, были сформированы и мужские, и женские волонтерские группы. Женщины готовят горячую еду, помогают с уборкой в домах, поддерживают семьи. Мужчины занимаются тяжелой физической работой: расчищают территории, откачивают воду, помогают восстанавливать дома.
9 апреля в Дагестане ввели режим ЧС федерального уровня. По прогнозам синоптиков, 11 апреля в республике вновь ожидаются дожди. Местные жители говорят: к новым испытаниям они готовы.