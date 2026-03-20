Закрытые деревни и пустеющие фермы: последствия загадочного карантина в Новосибирской области

В начале марта соцсети заполнили видеообращения фермеров из Новосибирской области: они рассказывали о массовом уничтожении скота, которое, по их словам, происходило без видимых причин. Животные выглядели здоровыми, признаков болезни не было, однако на фермы в Козихе, Чернокурье, Новоключах, Новопичугово и других селах приезжали ветеринары в сопровождении полиции — коров изымали и отправляли на убой.





5 марта в Ордынском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за «особо опасной болезни». Но какой именно — официально не уточняется. Фермеры утверждают, что документов и разъяснений им не предоставляли: животных забирали без объяснения диагноза. Что происходит в районе — в материале Daily Storm.





А был ли возбудитель?





История с карантином из-за неизвестной болезни и массовым уничтожением скота в Новосибирской области началась 4 марта. Именно тогда в сети появились первые видео: ветеринары в сопровождении полицейских заходят на фермы, а хозяева пытаются отстоять своих коров, настаивая, что животные здоровы. По словам фермеров, изъятие скота проводилось без предварительных анализов и без каких-либо официальных документов.





С тех пор позиции сторон только разошлись. Власти говорят о необходимости жестких мер, тогда как жители Ордынского района уверены — речь идет об уничтожении здоровых животных. Так, фермер из Новопичугово Елена Евсиенко настаивает: ни у коров, ни у других животных в личных хозяйствах признаков болезни нет.





«Обращаюсь к членам комиссии, которые якобы приехали нас проверять. Мы знаем, как содержать скот — они для нас как дети. Мы сами принимаем отелы и опоросы (роды у коров и свиней. — Прим. Daily Storm) <…> Вас предлагаю отправить туда, где вы устроили столовую для зверья, умертвив 1020 голов «Сибирского колоса» и тысячу баранов. Туда съездите!» — говорит Евсиенко на видео (запись имеется в распоряжении редакции).





Свои действия чиновники объясняют ссылкой на документ региональных властей. В нем фигурирует формулировка об «особо опасной инфекции». Копия постановления о введении режима ЧС в Ордынском районе оказалась в распоряжении редакции. Формулировка в документе повторяется дословно, однако ключевого ответа в нем нет: какая именно болезнь стала причиной мер, не указано.





При этом в постановлении прямо говорится о подготовке на территории предприятия ООО «Сибирский колос» площадки для массового умерщвления домашнего скота. Получить оперативный комментарий от организации на момент публикации не удалось.





Отдельным пунктом предусмотрен контроль за падежом диких животных (массовой гибелью. — Прим. ред.) в окрестностях сел Ордынского района. Члены комиссии по ЧС происходящее не комментируют, ссылаясь на обязательство о неразглашении.





Принятые меры — забой коров и других парнокопытных в зоне до пяти километров — косвенно могут указывать на вспышку ящура, уверен источник Daily Storm, знакомый с ситуацией. По его словам, вероятно, в Новопичугово выявили заболевание, из-за которого скот и начали уничтожать. Некоторые СМИ публиковали фотографии вакцин от ящура, которые якобы применяли в селах Новосибирской области.





Для уточнения названия заболевания и принимаемых мер Daily Storm отправил запросы в региональный Минсельхоз и Управление Россельхознадзора. На момент написания материала ответы получены не были.





Также 12 марта правоохранители задержали журналиста из Новосибирска Ивана Фролова, снимавшего репортаж об изъятии скота в селе Гнедухино. По словам корреспондента, силовики объяснили, что проводят проверку по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК). Фролову показали распечатки сюжета, где у местных жителей забирали скот, в то время как официальных документов чиновники не предъявляли.

Мы все под давлением





Несмотря на тревожные события, жители села Козиха продолжают заниматься повседневными делами: собирают гуманитарную помощь для нуждающихся, поддерживают связь с внешним миром и следят за оставшимися на фермах животными.





«У людей нет денег: многие живут благодаря скотине. Люди не могут ни продать, ни вывезти молоко и мясо. У всех кредиты, семьи, дети. Все живут от одного базара до другого. А мы не можем выйти из деревни», — рассказал Daily Storm житель села Козиха Тимофей.





На подъезде к селу Козиха, оказавшемуся в центре событий, выставлен блокпост. В зону, где введен режим чрезвычайной ситуации, пропускают только местных жителей по прописке — для посторонних въезд закрыт.





Из села запрещен вывоз мяса и молока, фермеры лишены возможности торговать. Для многих семей это означает потерю единственного источника дохода.





Так, у Алины К. сын в прошлом году уехал служить на СВО. Женщина осталась одна и продолжала вести хозяйство. Приход чиновников с ветеринарами оставил ее без коровы. Теперь женщина не знает, как будет дальше — творог и молоко тоже приносили скромные деньги.





«Когда у нас объявили карантин, то забаррикадировали все выезды. Оставили один выезд и поставили шлагбаум. По сути это пропускной пункт, где проверяли документы. При этом неизвестно, на каком основании введены ограничения — документы не показывают», — пояснила Daily Storm жительница Ксения Гундарева.





По ее словам, это не единственная странность. Когда жители Козихи узнали, что рядом с селом планируют сделать скотомогильник для захоронения зараженных коров, они решили обсудить этот вопрос с чиновниками и выразить свои опасения по поводу распространения инфекции от трупов.

«Когда люди приехали на место, то они [чиновники] подогнали очень много полиции и всех снимали на камеру. То есть люди поехали разобраться и поговорить, а им вменяют несанкционированный митинг. Им действительно потом выписали штрафы по 12 тысяч», — вспоминает женщина.

КФХ «Водолей»





Местным жителям удалось отстоять своих животных — но лишь на несколько дней. После того как история получила резонанс, в селе начали готовиться к новому витку противостояния. В местных Telegram-каналах и блогах распространялись сообщения о предстоящей «зачистке». По этим данным, 19 марта в Козихе и на сельхозпредприятии «Водолей» должны были начаться массовые мероприятия по уничтожению скота.





Утром опасения подтвердились: в село вошли полицейские, дороги перекрыли, а передвижение жителей оказалось фактически ограничено.





Владелец хозяйства «Водолей» Владимир Пушкович рассказывал, что еще за несколько дней до событий находился на связи с областной администрацией. По его словам, ему обещали, что резких и внезапных действий предприниматься не будет. За это время в хозяйстве успели взять у животных все необходимые анализы. Однако утром в селе появились люди в форме, и дороги оперативно перекрыли. Жители пытались попасть в Козиху с разных сторон, но все подъезды оказались заблокированы.





Ситуация изменилась лишь после вмешательства юристов и широкой огласки: мероприятия по массовому уничтожению скота неожиданно отменили, часть техники покинула село. В ГУ МВД по Новосибирской области активистам ответили уклончиво: если ваши права нарушены — пишите заявление, говорили в полиции.





20 марта СМИ сообщили, что полиция и ветеринары вернулись в Козиху. В хозяйстве «Водолей» с помощью кранов-манипуляторов поднимали коров, после чего их усыпляли. Жители и сотрудники предприятия до последнего надеялись защитить животных и выяснить, больны ли они на самом деле.





Заговор агрохолдингов или суперинфекция?





На фоне истории с массовым убийством коров в Новосибирской области в социальных сетях начали появляться публикации с призывом «бойкотировать» продукцию агрохолдинга «Мираторг». Некоторые авторы связывают уничтожение скота в глубинке и волнения фермеров с усилением крупных холдингов на рынке. По их мнению, компания якобы может быть причастна к ситуации.





Часть пользователей выдвигает иную версию происходящего: речь может идти о целенаправленной кампании по дискредитации «Мираторга», за которой якобы стоят украинские спецслужбы. При этом, согласно открытым данным, основные активы компании сосредоточены в Брянской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.





В самой компании свою причастность к происходящему отрицают. Редакция направила запрос в пресс-службу «Мираторга», однако на момент публикации ответа не получила. Между тем в 2018 году в Новосибирске заработал распределительный центр холдинга. После его открытия объем поставок мяса в регион должен был вырасти до 35 тысяч тонн в год, пишет ТАСС.





Как сообщают региональные власти, планируется изъять животных из 170 личных подсобных хозяйств. Компенсация семьям за убитых коров рассчитывается по следующим данным — 173 рубля за килограмм мяса.





20 марта на встрече с пострадавшими фермерами и журналистами начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт объяснил, что причиной карантина стала мутация старой болезни.





«Сегодня все, что касается данного заболевания… Вакцинопрофилактика оказалась неэффективной по причине изменения генетического материала самой [бактерии] пастереллы.<…> Есть такое понятие — суперинфекции, госпитальные больничные инфекции», — пояснил специалист.





Под камерами СМИ Шмидт заявил, что причиной мутации бактерии могло стать большое количество животных в подсобных хозяйствах, где фермеры не всегда обеспечивают должный контроль и своевременную вакцинацию.





Во время встречи фермер Светлана Панина, у которой ранее возник конфликт с местным министром сельского хозяйства Андреем Шинделовым, подняла вопрос о компенсациях за погибших животных. Шмидт ответил кратко: «Все считается». Сразу после этого женщину задержали сотрудники полиции.





На прямой вопрос журналиста, считают ли власти фермеров виновными в возникновении инфекции, главный ветеринар ответил резкой отповедью, обвинив корреспондентов в «вырывании фраз из контекста» и даже назвав происходящее «настоящим преступлением». Видеозапись встречи имеется в распоряжении редакции.