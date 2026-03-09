Один день для женщин героев: как Москва встретила 8 Марта

На следующий день после прогулки по ВДНХ мы отправились в Московский зоопарк. Перед началом мастер-класса в зале Дома Клюева вдруг начали раздаваться странные звуки. Сначала никто не придал этому значения: все-таки мы в зоопарке. Сотрудники только улыбались и шутили, что у кого-то, наверное, сработал будильник. Через несколько минут выяснилось, что это вовсе не будильник — так подавали голос наши будущие модели.





Главной моделью оказался питон по кличке Лимон. Его аккуратно вынес кипер, и Лимон с поразительным спокойствием расположился перед мольбертами. Нам даже разрешили его погладить. На ощупь он оказался гладким и теплым, совсем не похожим на тех змей из страшных историй.





Участницы рассаживались за мольбертами, открывались баночки с красками и на столах тихо постукивали стаканы с водой. Перед каждым лежал чистый холст, который сначала немного смущал своей пустотой. Но это быстро проходило: появлялись первые линии, обсуждались оттенки, и люди, которые еще недавно уверяли, что не умеют рисовать, уже всерьез пытались передать изгиб питона на холсте.





Параллельно знакомлюсь с участницами. Рядом со мной оказывается Наталья — безумно красивая, спокойная женщина с мягкой улыбкой. Она рассказывает о своем сыне: едва дождавшись двадцатипятилетия, он сам принял решение отправиться на фронт и просто поставил ее перед фактом. При том что у него американский паспорт и многие друзья уехали за границу, он решил остаться и защищать свою страну. Сейчас он восстанавливается после тяжелого ранения, и в ее голосе слышна тихая, но очень сильная материнская гордость.





К слову, мы приехали рисовать вместе с детьми. Со мной был мой четырехлетний сын Костя, который быстро решил, что живопись — не его занятие, зато его сверстник нарисовал очаровательных питонов и моментально стал звездой мастер-класса.





После занятия мы отправились гулять по зоопарку. Дольше всего задержались у обезьян — за ними можно наблюдать бесконечно. Потом был жираф, манул Тимофей — настоящая звезда зоопарка, который очень недовольно смотрел на сугробы снега. И, конечно, панды, возле которых всегда собирается особенно внимательная публика.