Один день для женщин героев: как Москва встретила 8 Марта

Весна в Москве часто начинается не по календарю. Она приходит раньше. В запахе свежих тюльпанов, в случайных разговорах, в тех редких днях, когда люди вдруг начинают особенно внимательно смотреть друг на друга. В этом году для женщин, чьи сыновья, мужья и братья сейчас находятся на СВО, весна началась за несколько дней до праздника. Москва решила встретить их не одним торжественным вечером, а целой маленькой историей из прогулки, творчества и музыки.
На ВДНХ состоялась особенная прогулка. Вместе с «Женским движением «Единой России» Москвы сюда приехали мамы, жены, сестры и дочери наших ребят, которые сейчас находятся на СВО. В преддверии 8 Марта женщины собрались здесь большой компанией, чтобы пройтись по выставке, пообщаться и на несколько часов отвлечься от тревожных новостей.
Для участниц подготовили экскурсию «Женские образы ВДНХ». Гид напомнил, что выставку открыли в 1939 году как Всесоюзную сельскохозяйственную. Она задумывалась как символ огромной страны: каждая союзная республика получила свой павильон, а архитектура должна была говорить языком труда и изобилия. На фасадах — рельефы с колосьями и фруктами, над колоннами — золотые медальоны с гербами республик. Их шестнадцать, именно столько республик входило в состав СССР на момент открытия выставки.
Маршрут проходил через центральную площадь. Здесь внимание неизменно притягивает главный павильон, архитектура которого во многом вдохновлена Адмиралтейством в Санкт-Петербурге. Скульптуры на фасаде со временем менялись: в версии 1939 года колхозник обнимал колхозницу рукой, а после реконструкции 1954 года композицию сделали более монументальной — легкий сарафан сменило массивное платье.
Одной из самых ярких точек маршрута стал фонтан «Дружба народов». Вокруг чаши стоят шестнадцать позолоченных девушек — символы союзных республик. У некоторых скульптур были реальные прототипы. Например, образ Грузии создавался с Родам Амирэджиби, жены поэта Михаила Светлова.
Экскурсовод также рассказал, что уже в 1939 году на выставке работали аттракционы. Один из самых необычных — 32-метровая башня, с которой посетители спускались на парашюте.
Проходя мимо бывшего павильона Украины, участницы заметили, что теперь здесь работает музей «Слово». Рядом со мной шла супруга одного из бойцов. Она улыбнулась и сказала, что как раз недавно думала, куда сходить с ребенком, и теперь обязательно придет сюда уже вместе с ним.
В какой-то момент маршрут привел нас в павильон Казахстана, где внимание участниц неожиданно переключилось с архитектуры на витрины с украшениями. Почти вся компания собралась у лавки с серьгами, браслетами и подвесками из мельхиора. Женщины рассматривали украшения, примеряли их и обсуждали узоры — даже в непростое время девушки остаются девушками.
Завершилась экскурсия в павильоне «Макет Москвы». Огромный детализированный макет столицы можно рассматривать бесконечно: участницы искали знакомые улицы, дома и обсуждали, как изменился город. Финальное световое шоу произвело на всех сильное впечатление.
В завершение экскурсии депутат Госдумы Евгений Нифантьев подарил участницам цветы и отметил, что такие встречи напоминают о важной роли женщин в жизни страны, особенно когда рядом собираются матери, жены и дочери тех, кто сегодня защищает Россию.
На следующий день после прогулки по ВДНХ мы отправились в Московский зоопарк. Перед началом мастер-класса в зале Дома Клюева вдруг начали раздаваться странные звуки. Сначала никто не придал этому значения: все-таки мы в зоопарке. Сотрудники только улыбались и шутили, что у кого-то, наверное, сработал будильник. Через несколько минут выяснилось, что это вовсе не будильник — так подавали голос наши будущие модели.
Главной моделью оказался питон по кличке Лимон. Его аккуратно вынес кипер, и Лимон с поразительным спокойствием расположился перед мольбертами. Нам даже разрешили его погладить. На ощупь он оказался гладким и теплым, совсем не похожим на тех змей из страшных историй.
Участницы рассаживались за мольбертами, открывались баночки с красками и на столах тихо постукивали стаканы с водой. Перед каждым лежал чистый холст, который сначала немного смущал своей пустотой. Но это быстро проходило: появлялись первые линии, обсуждались оттенки, и люди, которые еще недавно уверяли, что не умеют рисовать, уже всерьез пытались передать изгиб питона на холсте.
Параллельно знакомлюсь с участницами. Рядом со мной оказывается Наталья — безумно красивая, спокойная женщина с мягкой улыбкой. Она рассказывает о своем сыне: едва дождавшись двадцатипятилетия, он сам принял решение отправиться на фронт и просто поставил ее перед фактом. При том что у него американский паспорт и многие друзья уехали за границу, он решил остаться и защищать свою страну. Сейчас он восстанавливается после тяжелого ранения, и в ее голосе слышна тихая, но очень сильная материнская гордость.
К слову, мы приехали рисовать вместе с детьми. Со мной был мой четырехлетний сын Костя, который быстро решил, что живопись — не его занятие, зато его сверстник нарисовал очаровательных питонов и моментально стал звездой мастер-класса.
После занятия мы отправились гулять по зоопарку. Дольше всего задержались у обезьян — за ними можно наблюдать бесконечно. Потом был жираф, манул Тимофей — настоящая звезда зоопарка, который очень недовольно смотрел на сугробы снега. И, конечно, панды, возле которых всегда собирается особенно внимательная публика.
А еще мы встретили белого медведя Терпея и многие из нас невольно остановились у вольера чуть дольше.
Его судьбу мы подробно описывали в 2024 году. Тогда история медведя вызвала большой общественный резонанс: несколько лет он жил в тесной клетке Казанского зооботанического сада, страдал от болей в коленях и тяжело переносил условия содержания, о чем постоянно писали волонтеры и неравнодушные люди. Вопрос о его переезде обсуждался годами: говорили о возвращении в родной зоопарк Перми, о переводе в Москву, где есть все условия для содержания белых медведей.
Теперь Терпей живет в Московском зоопарке и выглядит совсем иначе — окрепший, спокойный, с густой светлой шерстью. Он неторопливо прошелся вдоль вольера, остановился, посмотрел на нас и даже немного попозировал женщинам, которые тут же начали обсуждать, как бы они изобразили такого героя на холсте.
Координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Москве Ирина Елиферова отметила, что такие встречи дают женщинам возможность немного выдохнуть.
«Очень важно иногда просто собраться вместе, поговорить, порисовать, что-то сделать своими руками. Арт-терапия на природе помогает восстановить внутреннее равновесие, а совместное творчество с детьми делает семьи крепче», — сказала она.
На следующий день встреча продолжилась уже в Центральном академическом театре Российской Армии в пространстве «Клуба своих». Этот клуб за последнее время стал особой точкой притяжения: сюда приходят не столько на мероприятия, сколько на встречи, чтобы увидеться, поговорить и провести несколько часов в атмосфере, где все располагает к спокойному разговору.
В этот раз для гостей подготовили концерт. Со сцены звучали песни, стихи, фрагменты из спектаклей. В программе приняли участие артисты Театра Российской Армии и певец Родион Газманов. Открыла концерт народная артистка РСФСР Алина Станиславовна Покровская песней «Офицерские жены». И в какой-то момент стало заметно, как в зале меняется тишина: женщины слушали, почти не двигаясь, а потом одна за другой начали незаметно вытирать слезы.
После песни она обратилась к залу так, как могут говорить только люди, которые прожили большую жизнь.
«Девочки нашего «Клуба своих», мы действительно свои. С кем-то мы уже встречались, кого-то я вижу первый раз. Я дитя той войны, я родилась в Донецке и бежала оттуда, когда началась война. А сегодня здесь, на нашем клубе, я вижу моих сестер, дочек и даже внучек. Я рада вас видеть, я рада, что мы все вместе собираемся», — начала Покровская.
«Сегодня я вижу здесь, может быть, моих сестер, но в основном моих дочек и моих внучек. Я помню войну. Я живу сегодняшней нашей войной. Я просыпаюсь и должна узнать, что там и как, и засыпаю поздно, чтобы услышать новости. Я иду по улице и смотрю на портреты наших мальчиков — тех, кто вернулся, и тех, кто не вернулся. Но память у нас хорошая, и мы будем помнить», — добавила артистка.
Директор Театра Российской Армии Милена Авимская призналась, что «Клуб Своих» за последнее время стал частью жизни театра.
«Мы встречаемся с вами даже чаще, чем раз в месяц. У нас были генеральные прогоны, дефиле, концерты. И будет еще много всего интересного. Кто-то приходит к нам, найдя новость о клубе в интернете, кого-то приводят друзья. Таким образом мы проживаем вместе с вами жизнь — не только праздники. И я очень рада, что многие здесь начинают чувствовать себя чуть легче», — сказала она.
Поздравил со сцены девушек и заместитель директора департамента культуры Минобороны РФ Константин Лещун.
«Я здесь как пехотинец Владимира Путина. Был в Соледаре, ползал в окопах, под обстрелами. И мне посчастливилось вернуться. Когда выходишь из Соледара, первым населенным пунктом становится Первомайское. А Соледар — это уже руины. Попасная, Часов Яр — сейчас все это места тяжелых боев. Там фашисты укреплялись десятилетиями, и нам это дается большой ценой. И вот возвращаешься в Первомайское, а там магазины работают, люди идут по улицам, фонари горят. А потом приезжаешь сюда, видишь красивых, очаровательных женщин и ощущение такое, будто попал совсем в другое пространство», — заявил он.
К концу встречи в руках у женщин снова появились цветы и подарки. Но, кажется, главным в этот день было не это. После концерта в зале еще долго не расходились: разговаривали, обнимались, фотографировались.