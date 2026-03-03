Сконструировать БПЛА и запустить котов в космос. История создателя видеоигр, который трудится на нужды СВО, чтобы заработать на мечту

На следующую игру, Star Paws («Звездные лапы»), возлагались большие надежды. По задумке авторов, она должна была популяризировать космонавтику с помощью всеми любимых котиков. Игроки могут создавать ракеты и отправлять пушистых космонавтов в путешествие к звездам.





«Это игра с нарративной частью, сценарий близкий к фильму «Космическая одиссея» Кубрика. На каждой планете есть своя сверхзадача. На Луне надо построить большой радиотелескоп, который локализует источник радиосигнала. На Марсе нужно будет исследовать старую кошачью письменность, которая будет рассказывать про историю планеты. Общая цель игры — популяризация космонавтики, знакомство с технологиями и проблемами, с которыми можно столкнуться при полетах к другим планетам», — заявил Белышков в беседе с Daily Storm.





Идея получила много хороших откликов, но перед разработчиками встала большая проблема — нужны были большие деньги.

«В «котов» суммарно вложили за несколько лет 10 миллионов рублей. Чтобы просто доделать игру, нужно порядка пяти миллионов. Чтобы с маркетингом, то еще около 15-20. За года полтора так и не смогли найти спонсоров в РФ. Получилось найти хорошие контакты в Китае и Саудовской Аравии, но пока идет процесс согласования. Я рассматривал вариант кредитования. Но сейчас ставка большая в банке, так еще и не дают! Кредитная история хорошая — не знаю, в чем проблема. Были люди, которые говорили, что есть деньги, а по факту их нет», — посетовал Белышков.

Разработчики обращались за поддержкой в Институт развития интернета (ИРИ) и в Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ). Однако выигрыши в их конкурсах не слишком большие, ждать результатов очень долго, а шансы победить не такие оптимистичные. Поэтому гранты ИРИ и ПФКИ не очень подходят для малого бизнеса в геймдеве. Чтобы держаться на плаву, Белышков вынужден был брать заказы по IT-проектам для бизнеса — как в старые добрые.