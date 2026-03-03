Сконструировать БПЛА и запустить котов в космос. История создателя видеоигр, который трудится на нужды СВО, чтобы заработать на мечту

Российский гейм-девелопер Валентин Белышков хочет издавать собственные игры о космосе и котиках, но для этого нужны большие деньги. Однако предприимчивый мужчина не отчаялся и нашел перспективную поддержку для своей команды — разработать систему для БПЛА, в том числе и для оборонных нужд. Это позволяет набить руку и удержать на плаву фирму. Работа над видеоиграми и беспилотниками также приближает Белышкова к самой заветной мечте своей жизни — создать космический корабль круче, чем у Илона Маска.
Большие деньги на большие планы
Валентин Белышков с детства любит космос. Он мечтал, что когда-нибудь люди станут запускать туда ракеты так же часто, как самолеты в небо. Юноша разбирался в компьютерах и выучился на IT-специалиста, стал разработчиком на фрилансе, основал ИП и стал браться за любые проекты.
Он успел перепробовать разное. Сначала это были выставочные инсталляции, но пандемия COVID-19 сильно ударила по этой индустрии. Пришлось менять вектор на перспективный, на первый взгляд, VR, но рынок оказался слишком узким. Белышков решил сфокусироваться на искусственном интеллекте, в основном для автоматизации производства заказчиков. Но вскоре пришла пора расширять бизнес, для этого нужны были не узкопрофильные разработки, а полноценный продукт.
Белышков решил удариться в разработку видеоигр и с командой создает компанию Blue Cats Games. Первый проект Astro VR был предназначен для очков виртуальной реальности и посвящен любимой теме основателя — космосу. Игра представляла собой четыре интерактивных урока о полете по Солнечной системе, высадке на Луну, визите на МКС и путешествии вглубь Галактики.
На следующую игру, Star Paws («Звездные лапы»), возлагались большие надежды. По задумке авторов, она должна была популяризировать космонавтику с помощью всеми любимых котиков. Игроки могут создавать ракеты и отправлять пушистых космонавтов в путешествие к звездам.
«Это игра с нарративной частью, сценарий близкий к фильму «Космическая одиссея» Кубрика. На каждой планете есть своя сверхзадача. На Луне надо построить большой радиотелескоп, который локализует источник радиосигнала. На Марсе нужно будет исследовать старую кошачью письменность, которая будет рассказывать про историю планеты. Общая цель игры — популяризация космонавтики, знакомство с технологиями и проблемами, с которыми можно столкнуться при полетах к другим планетам», — заявил Белышков в беседе с Daily Storm.
Идея получила много хороших откликов, но перед разработчиками встала большая проблема — нужны были большие деньги.
«В «котов» суммарно вложили за несколько лет 10 миллионов рублей. Чтобы просто доделать игру, нужно порядка пяти миллионов. Чтобы с маркетингом, то еще около 15-20. За года полтора так и не смогли найти спонсоров в РФ. Получилось найти хорошие контакты в Китае и Саудовской Аравии, но пока идет процесс согласования. Я рассматривал вариант кредитования. Но сейчас ставка большая в банке, так еще и не дают! Кредитная история хорошая — не знаю, в чем проблема. Были люди, которые говорили, что есть деньги, а по факту их нет», — посетовал Белышков.
Разработчики обращались за поддержкой в Институт развития интернета (ИРИ) и в Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ). Однако выигрыши в их конкурсах не слишком большие, ждать результатов очень долго, а шансы победить не такие оптимистичные. Поэтому гранты ИРИ и ПФКИ не очень подходят для малого бизнеса в геймдеве. Чтобы держаться на плаву, Белышков вынужден был брать заказы по IT-проектам для бизнеса — как в старые добрые.
Неожиданные проекты
В начале 2025 года к команде обратилась компания, которой понадобилось разработать систему для сбития беспилотников. Разработчики только принялись за дело, как поступило новое задание: другой заказчик хотел полноценную автономную систему для управления БПЛА, в том числе для выполнения целей на СВО.
«Полной рабочей системы как таковой нет. Либо она есть у очень больших компаний. Задача нам была двойного назначения. Основная — это гражданско-транспортная: перевозка грузов. Вторая — для целей СВО. Мы делаем такой универсальный модуль, который может сделать разные задачи. Выполняем беспилотную навигацию — искать объекты интереса, технику или что угодно. Или в полете активировать такой-то режим. Это зависит исключительно от полетного задания. Плюс хотим развивать рулевую систему управления», — описал задачи Белышков.
До этого компании не приходилось иметь дело с военными проектами. Основатель признался, что и сам много думал перед тем, как принять заказы.
«Конечно, был [внутренний вопрос]. Но я смотрел на эту историю больше как на создание защитной системы, которая должна сбивать те дроны, которые летят в сторону жилых массивов, заводов. Если брать военную часть, то, опять же, история — это максимум прилететь, сбросить груз для поддержки или провести сканирование местности. <…> Мы разрабатываем саму коробку, которая позволяет выдавать координаты. С точки зрения назначения это уже зона деятельности операторов», — объяснил свое решение Белышков.
Он добавил, что эта работа неплохо оплачивается и позволяет сохранить фирму по созданию видеоигр. А денег на разработку тем временем предстоит собрать еще много: помимо «котов в космосе», у студии в планах выпустить видеоигру уровня AA — шутер Cyberfarm («Киберферма»). По подсчетам, на нее нужно будет минимум 25 тысяч долларов, а до этого предстоит набить руку на нескольких играх поменьше.
«Когда начали разбирать, оказалось: чтобы игра уже заработала, нужны совершенно другой бюджет, сроки и позиционирование. Понимали, что на тот момент нам никто таких денег не даст. Поэтому мы просто сделали игру для специального среза, трейлера и чуть-чуть заморозили годика на два», — вздохнул разработчик.
Маленький шаг для человека и гигантский скачок для человечества
Работая над играми и беспилотниками, Белышков по-прежнему грезит о мечте всей своей жизни — космонавтике. Ему хотелось бы приложить руку к созданию чего-то, что станет огромным прорывом не только для индустрии, но и для человечества в целом. Например, отечественной ракеты многоразового применения.
«С полета Гагарина прошло 65 лет, а рынок никак не изменился. Когда появился Space X, удалось снизить стоимость вывода на орбиту за счет многоразовости в несколько раз. Запускать ракету за 10 миллионов долларов вместо 60 круто, но это все еще очень дорогая история. Я вижу картину того, что с появлением новых типов двигателей и конструкции аппарата вывод на орбиту должен будет стоить порядка 100 тысяч рублей. Это будет новым витком развития космонавтики. Мне как раз интересно вкладывать в подобные истории деньги», — поделился своей мечтой глава Blue Cats Games.
Но в эту сферу еще рано соваться — «туда уходить без 50 миллионов долларов — история бесполезная», считает Белышков. Но это в будущем, а пока нужно запускать беспилотники и еще — котиков в космос.