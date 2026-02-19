Скулшутинг в России: что не работает в системе, которая должна защищать наших детей

Каждый раз после очередной школьной трагедии звучат одни и те же слова: «усилим меры», «проведем проверки», «установим рамки». Школы обрастают камерами, турникетами и инструкциями, но в новостных сводках снова появляются знакомые формулировки: «ученик открыл огонь», «есть погибшие», «есть раненые». С 2014 года такие сообщения перестали быть шоком, скорее — повторяющимся сценарием. Переломным стал 2018-й, когда серия нападений вновь показала: проблема вовсе не локальная. После этого были новые требования, отчеты, громкие заявления. И все же в 2021-м, затем в 2023–2024 годах, а особенно в 2025-2026, волна происшествий повторилась.





По данным открытых источников, за последнее десятилетие произошло более 20 официальных нападений в школах и колледжах с погибшими и пострадавшими, а вот с начала 2026 года уже семь случаев скулшутинга. За сухими цифрами имена, семьи, дети, которые утром ушли на уроки и не вернулись домой. И главный вопрос остается без ответа: если меры ужесточаются, почему трагедии повторяются? Где именно система дает сбой, а главное — кто за него отвечает?





С чего все началось





Точкой отсчета стало 3 февраля 2014 года. Обычный учебный день в московской школе №263 в районе Отрадное закончился двойным убийством. Десятиклассник Сергей Гордеев пришел на урок с карабином и винтовкой, застрелил учителя географии, взял в заложники одноклассников и открыл огонь по прибывшим полицейским. Погиб сотрудник вневедомственной охраны, еще один был тяжело ранен. Переговоры вел отец подростка. Позже суд признал стрелка невменяемым и направил его на принудительное лечение. Этот случай стал первым в современной России школьным расстрелом с погибшими и вызвал шок, споры и поиски объяснений.





Политическая реакция последовала мгновенно. В Госдуме заговорили об ужесточении оборота оружия и контроля за его хранением, о дополнительных медицинских проверках владельцев, о расширении полномочий школьной охраны, вплоть до вооружения ее спецсредствами. Параллельно звучали предложения ограничить показ сцен насилия на телевидении, ужесточить регулирование компьютерных игр и даже усилить ответственность родителей за воспитание детей. Версий причин произошедшего было много: от влияния медиа до «ослабления дисциплины».





К сожалению, нам так и не удалось добиться от Министерства просвещения ответа на главный вопрос: что изменилось в обеспечении безопасности школ? Несмотря на официально утвержденный регламент взаимодействия со СМИ, пресс-служба ведомства предпочла проигнорировать все направленные нами запросы. Получить ответ от Министерства внутренних дел тоже оказалось невозможным.





Впрочем, министр просвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопросы журналиста Александра Юнашева, заявил, что в тех школах, где происходили так называемые скулшутинги, формально относились к рекомендациям профильного ведомства.