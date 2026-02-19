Новости
Скулшутинг в России: что не работает в системе, которая должна защищать наших детей
Как менялись требования к обеспечению безопасности школ после резонансных трагедий и почему нападения повторяются Коллаж: Daily Storm
Чтиво

Каждый раз после очередной школьной трагедии звучат одни и те же слова: «усилим меры», «проведем проверки», «установим рамки». Школы обрастают камерами, турникетами и инструкциями, но в новостных сводках снова появляются знакомые формулировки: «ученик открыл огонь», «есть погибшие», «есть раненые». С 2014 года такие сообщения перестали быть шоком, скорее — повторяющимся сценарием. Переломным стал 2018-й, когда серия нападений вновь показала: проблема вовсе не локальная. После этого были новые требования, отчеты, громкие заявления. И все же в 2021-м, затем в 2023–2024 годах, а особенно в 2025-2026, волна происшествий повторилась.


По данным открытых источников, за последнее десятилетие произошло более 20 официальных нападений в школах и колледжах с погибшими и пострадавшими, а вот с начала 2026 года уже семь случаев скулшутинга. За сухими цифрами имена, семьи, дети, которые утром ушли на уроки и не вернулись домой. И главный вопрос остается без ответа: если меры ужесточаются, почему трагедии повторяются? Где именно система дает сбой, а главное — кто за него отвечает?


С чего все началось


Точкой отсчета стало 3 февраля 2014 года. Обычный учебный день в московской школе №263 в районе Отрадное закончился двойным убийством. Десятиклассник Сергей Гордеев пришел на урок с карабином и винтовкой, застрелил учителя географии, взял в заложники одноклассников и открыл огонь по прибывшим полицейским. Погиб сотрудник вневедомственной охраны, еще один был тяжело ранен. Переговоры вел отец подростка. Позже суд признал стрелка невменяемым и направил его на принудительное лечение. Этот случай стал первым в современной России школьным расстрелом с погибшими и вызвал шок, споры и поиски объяснений.


Политическая реакция последовала мгновенно. В Госдуме заговорили об ужесточении оборота оружия и контроля за его хранением, о дополнительных медицинских проверках владельцев, о расширении полномочий школьной охраны, вплоть до вооружения ее спецсредствами. Параллельно звучали предложения ограничить показ сцен насилия на телевидении, ужесточить регулирование компьютерных игр и даже усилить ответственность родителей за воспитание детей. Версий причин произошедшего было много: от влияния медиа до «ослабления дисциплины». 


К сожалению, нам так и не удалось добиться от Министерства просвещения ответа на главный вопрос: что изменилось в обеспечении безопасности школ? Несмотря на официально утвержденный регламент взаимодействия со СМИ, пресс-служба ведомства предпочла проигнорировать все направленные нами запросы. Получить ответ от Министерства внутренних дел тоже оказалось невозможным.


Впрочем, министр просвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопросы журналиста Александра Юнашева, заявил, что в тех школах, где происходили так называемые скулшутинги, формально относились к рекомендациям профильного ведомства.

Мы решили посмотреть не отчеты, а сухую хронологию последних лет: кто, где и как нападал. Картина — пугающе однообразная. 2025 год стал одним из самых насыщенных по числу атак на школы и колледжи за все время после 2014-го. А январь — февраль 2026-го показали: это уже не отдельные вспышки.


16 декабря 2025 года — Подмосковье, Горки-2. Подросток приходит в школу с ножом. Погибает 10-летний ученик. Камеры работают. Охрана есть. Турникеты установлены. Но внутри здания — паника, кровь и вопросы, которые звучат уже более 10 лет. Февраль 2026-го — Красноярск. Школьница приносит в класс горючую смесь и молоток. Сначала поджог, затем удары по одноклассникам. Пять пострадавших, двое — с тяжелыми ожогами.


Уфа — девятиклассник стреляет из пневматической винтовки. Санкт-Петербург — ученик бьет учительницу ножом в спину, а затем пытается покончить с собой. Нижнекамск — нож и сигнальный пистолет. Красноярский край — попытка нападения из-за травли. Челябинск — 13-летний подросток бьет одноклассниц молотком и стреляет из пистолета.


Почти всегда — подросток 13-16 лет. Почти всегда — бытовое оружие: нож, молоток, топор, самодельная смесь. Почти всегда — мотив «мести»: за травлю, за насмешки, за плохую оценку, за ощущение унижения. И в нескольких случаях — попытка суицида сразу после атаки.

Инфографика: Daily Storm
Инфографика: Daily Storm

Руководитель Центра защиты и развития личности (ЦЗРЛ) Леонид Армер считает, что к росту числа подобных инцидентов привело массовое изменение психики россиян, в частности среди молодежи. Решившиеся на такое преступление подростки становятся образцом для все большего числа проблемных детей.


«Подозреваю, что происходит массовое изменение психики, в том числе у молодежи. Когда это происходит один раз, это ужасно. Второй раз это снова ужасно, но, возможно, интересно. А потом информационное пространство заполняется уже десятками случаев — и как-то снижается планка возможности осуществления такого. Появляется готовая модель поведения. Да, она опасная и экстремистская, но как бы дико это ни звучало, более стандартная. Определенное табу было снято».


Армер добавил, что для некоторых проблемных подростков нападение на школу стало одним из, пусть и крайних, но допустимых способов выражения своей позиции. Аналогичная ситуация была несколько лет назад с популярным смертельным квестом «Синий кит». Когда о нем полилось из каждого утюга, это усугубило проблему: у детей понизилось неприятие суицида как выхода из сложной ситуации.


При этом каждый пришедший с оружием в школу мог руководствоваться какими-то индивидуальными мотивами, предполагает глава ЦЗРЛ. Например, нападавший в Уфе стрелял из страйкбольного оружия, так как, вероятно, думал, что не сможет никого убить из него, а значит, и наказание будет не таким суровым, как за убийство.


«Он мог, например, подумать так: «Те вот убивают, их при задержании могут застрелить, они в тюрьму садятся. А я приду со страйкбольным — если что, это шутка. Вполне возможные мысли для подростка, который еще не вполне знаком с юридической ответственностью, с Уголовным кодексом, с правоприменением», — рассуждает Армер.


Многие эксперты, с которыми нам удалось поговорить, объясняют: дети всегда «чудили» в школах. Наверное, начиная с 1980-х годов. Тогда дрались за забором школы, тогда учителей очень уважали. И не только учителей: поколение 90-х вспоминает, как раньше дети боялись даже чиркануть черной подошвой по школьному линолеуму: бодрые бабушки-вахтерши могли заставить отмывать содеянное кого угодно — даже самого отъявленного «мамкиного хулигана» — на корточках перед всеми, да еще и не самой чистой тряпкой.

Они хотели пошутить

 

Никто не мог предположить, что 18-летний юноша с практически отсутствующим зрением Александр Огородников и два его друга 16 и 17 лет будут планировать нападение на школу в Нижнем Новгороде. Вероятной причиной специалисты называют ненависть к людям и следование идеологии «Колумбайн»* (движение признано террористическим и запрещено на территории РФ).

 

Историей движения и школьными расстрелами Огородников стал увлекаться в сентябре — ноябре 2021 года. План массового убийства учителей и одноклассников приятели обсуждали в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Позже на суде юноша скажет, что начал интересоваться этой темой из-за новостей в СМИ.

 

Ребята составили подробный план нападения. Александр и его друг должны были зайти в школу и там активировать самодельную взрывчатку и дымовые шашки. После этого они хотели открыть беспорядочный огонь в узких коридорах школы. По их задумке, третий сообщник останется на входе и будет расстреливать спасающихся учеников и педагогов. Подростки намеревались украсть ружья у знакомого, а сырье для взрывчатки купить в магазине сельскохозяйственных удобрений и частично заказать на маркетплейсе.

 

План раскрыли правоохранители. В январе 2022 года один из этих подростков решил покончить жизнь самоубийством. Родители спасли сына, а приехавшая полиция нашла дневники юноши. В тетради он писал о ненависти к миру, как он «с другом Сашей решил отомстить людям и устроить второй «Колумбайн»*, составил список жертв планируемого теракта.

Фото: Global Look Press / Илья Московец
Фото: Global Look Press / Илья Московец

 

На суде мать подсудимого Мария Филиппова настаивала, что он невиновен. По ее словам, Александр не показывал агрессии. Более того, после избиения на улице юноша начал терять зрение и получил вторую группу инвалидности. По мнению адвоката Ивана Трунова, Александр попал под влияние сообщников. Он вел переписку с психически нездоровыми людьми. Из-за потери зрения юноша физически не мог куда-то пойти и совершить злодеяние, уверен защитник.

 

«Он просто шутил. Сказал: это просто так, про бомбу просто так, про оружие просто так. Уважаемый суд, давайте спросим у родителей тех детей, которые пострадали от нападения на школу в той же Казани и Перми: а не хотят ли они пошутить на эту тему?» — заявила на заседании гособвинитель Наталья Постникова.


3 октября 2023 года Борский городской суд Нижегородской области назначил Александру наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Медики диагностировали у его сообщников шизоаффективное расстройство и шизофрению. Школьники были отправлены на принудительное лечение.

Разрушенная система воспитания в школе


Получить ответы от действующего омбудсмена Марии Львовой-Беловой также оказалось невозможным. В то же время заслуженный юрист России, бывший детский омбудсмен Павел Астахов, изучавший в свое время труды Антона Макаренко — советского педагога и теоретика коллективного воспитания, выстроившего систему жесткой дисциплины и ответственности в детских колониях 1920-30-х годов, согласился прокомментировать ситуацию.


По словам Астахова, школа — это «чуткий организм», который мгновенно реагирует на общее состояние общества: на проблемы в государстве, педагогических коллективах, семьях. Он подчеркивает, что трагедии не возникают в вакууме: это всегда совокупность факторов.


Ключевая проблема, считает Астахов, — разрушенная система воспитания в школе. Дети, оказавшиеся вне родительского контроля и при отсутствии действенной профилактики, надзора и понятных правил, становятся уязвимыми. Особенно те, кто отличается от большинства: замкнутые, отстающие в учебе, психологически нестабильные. Они либо становятся жертвами буллинга, либо, замыкаясь в себе, ищут «выход» в демонстративной агрессии. 20 лет назад, напоминает он, подобное казалось немыслимым. Сегодня — это почти рутина.


Ответственность, по его мнению, нельзя перекладывать исключительно на СМИ, родителей или интернет. Школа была и остается ключевым звеном. Однако в 1990-е годы из нее фактически изгнали воспитательную функцию. Сейчас с трудом и в экспериментальном режиме пытаются вернуть хотя бы оценки за поведение — инструмент, который существовал десятилетиями, в том числе в дореволюционной российской школе.


«Был период, когда учителей полностью устранили от воспитания, и там даже классных руководителей не было как таковых. И появилось новое поколение учителей, которое свободно вздохнуло, сказало: «О, нас это не касается, пусть его воспитывают теперь родители». Но этого не происходит. У нас ребенок в школе находится дольше, чем с родителями вместе. Да, дома, конечно, он большую часть жизни живет, но родители с ним общаются полчаса в сутки, это доказано экспертами. Вот. Знаете, мама моя говорила: «Мы когда в школе учились, мы смотрели на учителя, который, например, приходил в столовую. Когда учитель ел, мы все удивлялись: он тоже, оказывается, ест, питается». То есть учителя были как небожители некие, как боги. Вот такое отношение было к учителю, к педагогу. Вот если бы мы это возродили хоть в каком-то виде, вот это отношение… А ведь ничего тут такого сверхъестественного нет. Просто надо подумать, задать руководителям нашей системы образования себе вопрос (имею в виду на высоком уровне): а почему этого нет?» — размышляет Астахов.


В числе возможных шагов он называет и применение административной ответственности за откровенно хамское и агрессивное поведение. Однако, по мнению заслуженного юриста, это уже «последний рубеж», признание провала профилактики.

Фото: Global Look Press / mamastr
Фото: Global Look Press / mamastr

Общество виновато? История несостоявшегося террориста


Для поступления в Тульский педагогический университет Ярослав Морозов переехал из Курска. Обычная история провинциального абитуриента: общежитие, новые знакомые, попытка начать жизнь заново. Но что-то пошло не так.


30 августа 2020 года Морозов заселился в общежитие. Его соседями стали одногруппники Егор и Олег (имена изменены). С Егором отношения сложились ровные. С Олегом — нет. Тот избегал нового соседа, отзывался о нем пренебрежительно, называл «деревенским лошком», считал, что Морозов «должен» выполнять большую часть бытовых обязанностей. Критику вызывало все: от привычек до бутылки портвейна «777» в комнате.


Почти месяц — игнор, насмешки, холодный бойкот. В общественном транспорте при других студентах прозвучала фраза: «Жду, пока он сдохнет». Морозов воспринял ее на свой счет. После этого он переехал в другую комнату.


С педагогами отношения в целом были рабочими. За исключением двух — преподавателя английского языка и орфографии. По мнению Морозова, учительница английского относилась к студентам свысока. В октябре 2020 года в общем чате он написал: «После английского появляется желание убивать» и «Пожалуй, это ей бояться надо». На суде он объяснил: это была эмоциональная реакция, а не угроза.


В конце ноября Морозов познакомился с Дмитрием. Тот рассказал о знакомом с националистическими взглядами и «тайниках» с оружием в Тульской области. По версии следствия, у Морозова возник интерес. Он согласился поехать пострелять. В переписке они обсуждали личные проблемы — конфликты с родителями, неприязнь к отдельным преподавателям и студентам.


Позже силовики задержат Морозова на стрельбище. Следствие сочтет, что он планировал нападение на университет. Дмитрий исчезнет из дела.


На суде Морозов говорил о прошлом. О жизни в деревне, о насмешках одноклассников из-за музыки и успеваемости. Родителям он не жаловался. Отношения в семье были напряженными. Его ограничивали в деньгах, контролировали, запрещали сладкое из-за болезни. Он чувствовал себя незамеченным — младшему брату, по его словам, уделяли больше внимания.


В старших классах родители заподозрили его в употреблении наркотиков. Морозов отрицал это. Телефон могли забрать на месяц, дома — запереть на несколько дней. В восьмом классе он прочитал о трагедии в школе «Колумбайн» в США. По его словам, увидел сходство и там и здесь, как он думал, издевательства со стороны сверстников. Эта мысль зацепилась.


Бывшая знакомая Морозова в разговоре с Daily Storm рассказала, что в семье действительно было тяжело, мать одна тянула двоих детей. По ее мнению, Морозова могли «подставить». При общении он производил впечатление спокойного человека.


Ленинский районный суд Тульской области приговорил Ярослава Морозова к семи с половиной годам колонии с принудительным наблюдением у психиатра.

Фото: Global Look Press / Bernhard Kreutzer
Фото: Global Look Press / Bernhard Kreutzer

Что посадили, то и выросло


О вероятных причинах участившихся «колумбайнов»* спорят до сих пор. Кто-то винит школьную систему, где учителя давят на учеников, а некоторые эксперты полагают, что во всем виноваты Roblox и TikTok. Но если вдаваться в механику преступлений, то причин может быть две: человек должен родиться психопатом (органика мозга) либо же триггером могло стать насилие в семье.

 

«В приведенных случаях подростки сталкиваются с буллингом, осуждением и явно конфликтуют с учителями. Поскольку в случае нападения на преподавателей имеет место ненависть. Каково состояние подростка, находящегося под давлением? «Я» подростка одновременно не сформировано и одновременно желает встроиться в общество», — отмечает медицинский психолог Ольга Коваленко (имя изменено по просьбе спикера).

 

По ее словам, подростки более подвержены эмоциональным заражениям. TikTok и другие интернет-площадки обладают влиянием на эмоциональное состояние. Видя, что через нападение можно себя «проявить» и дать о себе знать, подросток может ощущать свою силу. Подростки, находящиеся под буллингом, часто являются в какой-то мере провокаторами и отличаются от общества сверстников.

 

Нападение — это возможность проявления защиты через «ударить первым исподтишка». Это проявление выдержанной агрессии и местами состояние аффекта (девочка не смогла порезать учителя, ударила под аффектом одноклассника по спине), отмечает эксперт.


Также Коваленко пояснила, что когда речь идет о выдержанной агрессии, молодой человек может чувствовать, что поступает справедливо, ведь он страдает. Подростки часто противопоставляют себя обществу и воспринимают других как «они» и «я». Важно понимать, что подросток — это не взрослый. Это пограничный человек с неустойчивым «я».

 

По мнению психиатра Василия Шурова, эмпатия не является врожденным свойством, ее нужно развивать. А сейчас в интернете преобладают треш-контент и насилие. Поэтому что посадили, то и выросло: интернет, вседозволенность и — самое печальное — поколение без мам и пап.


Сократить количество таких преступлений среди молодежи будет сложно, убежден руководитель Центра защиты и развития личности. Однако можно принять меры, чтобы попытаться снизить шансы появления нового «колумбайнера»*. Надеяться на педагогов родителям не следует, считает Армер, поскольку те слишком заняты другими делами. Существуют специальные программы, которые мониторят соцсети по кодовым словам, чтобы выявить обсуждение чего-то противозаконного. Но в первую очередь нужно быть бдительными именно родителям и детям.


«Видим, что один предупредил за день, второй предупреждал, что пойдет в школу. Все подумали: мальчики шутят, никто никуда не пойдет. Но мальчики приходят. Часто мы узнаем потом, что были сигналы, иногда прямые: «Я приду в школу и что-нибудь устрою». Иногда косвенные, что можно было бы по контенту понять: много таких картинок, интересов, угроз», — указал Армер.


Не менее важная проблема в том, что иногда дети знают о чем-то опасном, но не говорят взрослым. Это вопрос профилактической работы с разъяснением.


«Одно дело, когда ты заложил приятеля в чем-то, а другое — когда речь идет о безопасности. Совсем другой подход. И должно быть другое восприятие такой информации, если ты узнал ее», — подчеркнул глава ЦЗРЛ.

Фото: Нейросеть
Фото: Нейросеть

Злой адреналин


В январе 2024 года в Сети появились первые посты о массовом минировании школ в Нижневартовске. О якобы заложенной взрывчатке в зданиях и эвакуации школьников вместе с учителями предупреждала администрация Нижневартовска. Первое официальное предупреждение о ложном минировании школы №43 появилось 22 января. На следующий день местные власти продолжили список — эвакуированы школы № 1, 5, 7 ,18. Здания обыскивали кинологи с собаками. После завершения проверки занятия возобновят, заявляли представители администрации.

 

В те тревожные дни родители школьников не знали, вернутся ли их дети домой с уроков, а некоторые подростки радовались возможности пропустить занятия. Школьники из разных учебных заведений записывали видео, показывая масштабы эвакуаций. По подсчетам региональных СМИ, проверки силовиков проводились более чем в 10 школах. Сообщения о заложенных бомбах поступали в школы около четырех дней, сообщает издание «Вести. Югория».


«Ты просто живешь, ходишь на уроки — и в один из дней вас по тревоге отправляют из школы. Пугала неизвестность. Все были на взводе, на каком-то адреналине… Отпускало уже потом», — рассказала Daily Storm бывшая ученица одной из школ Наташа Н. (имя изменено).


Спустя полгода после событий семья девушки переехала из ХМАО-Югра. Сейчас она учится на дизайнера и старается не вспоминать об этих эпизодах. Наташа, по ее признанию, чувствует стыд из-за того, что после переезда из Ханты-Мансийского округа начала ходить к психологу. Прошлое дает о себе знать.


По ее словам, в эти же дни похожая ситуация разворачивалась в Сургуте. Неизвестный угрожал устроить теракт в школе. Все началось с анонимного Telegram-канала, где он угрожал устроить массовое убийство в школе. Позже канал заблокировали.


24 января в школах Сургута усилили входной контроль. В чатах родителям учащихся классные руководители писали, что из-за угрозы теракта в школе дежурит ФСБ.

 

29 января сотрудники местного управления МВД заявили общественности о задержании подростков, которые рассылали угрозы о взрыве школ. Они проживали в Лангепасе и Сургуте. Один из хулиганов поссорился с одноклассницей и решил отомстить: создал анонимную почту на имя девочки и с нее рассылал сообщения с угрозами. 


Второй подросток решил прогулять уроки и сообщил, что в школе якобы заложена бомба. Правоохранители уточнили, что ответственность за деяния несовершеннолетних будут нести их родители.


На момент публикации материала не удалось получить оперативный комментарий от силовых структур региона.

Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья
Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

Не только американская проблема


За последние два месяца такие новости о нападениях школьников пришли из разных стран. Южная Африка — стрельба в начальной школе, погибли сотрудники. Канада — трагедия в Тамблер-Ридже, где полиция подтвердила восемь жертв. Азербайджан — ученик стреляет в преподавателя. Таиланд — ранены учитель и школьница. США — огонь во время школьного спортивного мероприятия.


Параллельно — нападения с ножами. Менее громкие, реже попадающие в международную повестку. Конфликт в коридоре. Ссора после уроков. Обида, доведенная до предела. И кровь на полу, где еще утром стояли рюкзаки.


Это больше не «чужая проблема». И не исключительно американская. Насилие в школе стало глобальным симптомом, разным по масштабам, но схожим по сути.


Так что же происходит? Первое объяснение — психическое состояние подростков. World Health Organization фиксирует рост тревожности и депрессии среди молодежи. Психологи говорят о хроническом стрессе, изоляции, ощущении невидимости. Подросток, который не чувствует себя услышанным, иногда ищет способ «заставить услышать».


Второе — доступ к оружию. Там, где его проще получить, последствия тяжелее. Об этом свидетельствуют исследования Centers for Disease Control and Prevention. Но даже строгий контроль не отменяет импульсивных нападений с ножами. Если не пистолет — значит, кухонный нож. Если не тщательно продуманный план — значит, внезапный срыв.


Третье — эффект подражания. Специалисты Federal Bureau of Investigation давно предупреждают: масштабное медиаосвещение способно провоцировать повторения. В эпоху алгоритмов трагедия становится вирусной. И вместе с ней — модель поведения.


Но есть еще одна причина, менее удобная для обсуждения. Школа — это срез общества. В ней концентрируются те же напряжения, что и за ее стенами: агрессия в семьях, экономическая нестабильность, ощущение несправедливости, травля, культ силы. Мы не можем требовать от школы быть оазисом, если за ее пределами бушует шторм.


Эксперты сходятся в одном: профилактика начинается задолго до трагедии. Это школьные психологи, которым не приходится вести по тысяче учеников. Это работа с буллингом не на уровне плаката, а на уровне ежедневной практики. Это ответственная медиаполитика — без романтизации преступников и без превращения их имен в бренды.

Редакция Daily Storm осуждает любые случаи насилия в школах. Если вы подросток и оказались в сложной жизненной ситуации, пожалуйста, прежде чем совершать необдуманные поступки, обратитесь к любому важному взрослому — родителю, учителю, школьному психологу, родственнику или другому человеку, которому вы доверяете. Помощь и поддержка существуют, и просить о них — не слабость, а шаг к решению проблемы.

*«Колумбайн» — движение признано террористическим и запрещено на территории РФ.

#школа #буллинг #стрельба в школе #скулшутинг #школьные нападения
