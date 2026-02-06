«Там как будто кто-то смотрит из окон»: что стало с пустующим особняком Александра Пороховщикова, который выжил всех своих хозяев?

Однако этот дом вдруг начал выживать своих же: от молодой жены хозяина до взятой в дом девчушки-сироты. Обе скончались в юном возрасте, а сам терем был проигран в карты и стал сдаваться.





В разное время здесь располагались и магазин по продаже швейных машинок, и редакции газет, и библиотека. Не было лишь одного: хорошей и спокойной жизни.





Поэтому, когда в 1995 году правнук владельца, актер Александр Пороховщиков благодаря вмешательству своего друга Святослава Федорова обратится к Юрию Лужкову с просьбой вернуть ему фамильное гнездо, в этом доме уже была настоящая помойка, а в залах ночевали бомжи.





Лужков сказал «да», здание дали в долгосрочную аренду. Но дать-то дали, а на что реставрировать? И актер начал искать деньги. Половину участка уступил какой-то фирме под возведение жилой пристройки. Сделал ремонт. Купил мебель и антиквариат. И естественно, не сразу — все это медленно, годами.





«Получил гонорар за две картины — заказал шторы, — говорил он. — Только за четыре окна в зале нужно заплатить 120 тысяч. Забор поставить — еще 89. Ну откуда? Воровать не приучен — понимаешь, какая штука? Все, что получаю на съемках, вкладываю в этот дом».





И — страстно мечтал открыть здесь музей!





«Чтобы люди заходили и грелись душой. Немыслимо видеть человеческие слезы, — объяснял Александр Шалвович. — Даже враги пускай приходят и там дружат».





Но не успел. Умер.





Знал ли он о дурной славе этого места? Знал, хотя искренне надеялся, что справится.





«Здесь часто появляется призрак маленькой девочки, — рассказывал артист. — Она летает. Я не мешаю ей, пусть летает!»





Форточка для духов





Чтобы было не так страшно, мы идем туда вдвоем: я и редактор Алена. В рукавичке — икона Матроны Московской.





Обходим вокруг дома и понимаем, что он пуст. На воротах — проржавевший замок. На тяжелой деревянной двери — предупреждение, что объект охраняет ЧОП.





Мрачно — просто жуть. Может быть, от этих темных бревен?





Одна из форточек открыта. Шутим, что для духов — надо же им куда-то влетать. Но на душе тревожно. Такое ощущение, что за нами наблюдают.