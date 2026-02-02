Единство и борьба двух лидеров





После церемонии гости направились в «Ельцин-Центр» на открытие выставки «Два президента». На торжественной части выступил исполнительный директор центра Александр Дроздов, подчеркнув, что экспозиция показывает двух лидеров как людей, повлиявших на ход мировой истории, но не сталкивает их лоб в лоб.





«Здесь мы представляем вам людей, которые изменили течение прошлого века и ход нынешнего не только для России, но и для всего мира. Мы свели Ельцина и Горбачева лицом к лицу, но мы их не сталкивали и не противопоставляли. Нам это даже не приходило в голову», — сказал он.





В экспозиции представлены фотографии Бориса Ельцина и Михаила Горбачева из разных периодов жизни. На некоторых кадрах Ельцин представлен в кругу семьи или занимающимся повседневными делами. В секции «Борьба и единство» внимание зрителей привлекли кадры, где Горбачев и Ельцин сидят вместе во время партийного собрания. Их отношения были непростыми, но повлияли на ход истории, отмечает экскурсовод.





«Конечно, хочется, чтобы у руководителей страны было больше преимуществ и достоинств, чем слабостей и каких-то недостатков. Но все-таки то, что и Михаил Сергеевич, и Борис Николаевич даже в своей политической карьере в первую очередь были людьми с ценностями, — вот это больше всего их и объединяет», — рассказала посетителям куратор выставки.





Экскурсия длилась полчаса. Гости выставки успели подойти к инсталляции: рядом с телевизионным экраном висели наушники. На экране шло знаменитое обращение Ельцина к народу. 31 декабря 1999 года он оставил пост президента России и назначил своего преемника — председателя правительства Владимира Путина.





В разговоре с Daily Storm исполнительный директор «Ельцин-Центра» Александр Дроздов пояснил, что центр был создан, чтобы представлять и охранять историческое наследие первого президента России. По его словам, идея выставки «Два президента» родилась в творческом кругу, который составляют незначительное количество людей: Валентин Юмашев, Татьяна Юмашева. Также он опроверг слухи о связях «Ельцин-Центра» с зарубежными журналистами.





﻿«Влияние злобные силы на нас не оказывают. Если вы имеете в виду, что мы кому-то не нравимся, то это факт», — добавил он.