Тень 90-х: почему имя Ельцина на Урале звучит не только с благодарностью

Первому президенту России Борису Ельцину 1 февраля могло бы исполниться 95 лет. В «Ельцин-Центре» к этой дате открыли выставку «Два президента», посвященную отношениям Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, — политиков, чьи решения стали поворотными для страны. Для одних Ельцин был символом перемен и свободы, для других — началом тяжелого и тревожного десятилетия, последствия которого ощущаются до сих пор.
Политическая биография Ельцина начиналась на Урале. Он родился в селе Бутка, а в 1970-е возглавил Свердловскую область. Этот период до сих пор вспоминают как время активного строительства школ, больниц, дорог. При нем курировалось и создание метро в Екатеринбурге. Но региональный этап его карьеры сегодня неизбежно рассматривают сквозь призму последующих событий: распада страны, шоковых реформ и социального обвала 90-х.
Корреспондент Daily Storm посетил выставку и пообщался с жителями Екатеринбурга. Память о земляке здесь жива, но далеко не однозначна.
Почтить память
Морозным днем у мемориала Борису Ельцину в Екатеринбурге собрались в основном чиновники, общественники и журналисты. Цветы к памятнику возложили действующий мэр города Алексей Орлов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, а также бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий — заметная фигура региональной политики 90-х.
«Первый президент нашей страны… Конечно это был тяжелейший период, это был период излома. Время, когда хорошее называлось плохим, а плохое — хорошим, но во многом благодаря Борису Николаевичу наша страна выстояла», — рассказал журналистам замгубернатора Василий Козлов.
В выступлениях звучали слова о «тяжелейшем периоде», «переломе эпох» и исторической роли первого президента. Те, кто работал с ним или пересекался по партийной линии, вспоминали его как руководителя, который уделял внимание хозяйственным вопросам. Однако за официальной интонацией почти не звучала обратная сторона перемен: экономический хаос начала 90-х, обесценивание сбережений, рост бедности и ощущение нестабильности, которое для миллионов людей стало главным символом того времени.
После церемонии гости направились в «Ельцин-Центр» на открытие выставки «Два президента». На торжественной части выступил исполнительный директор центра Александр Дроздов, подчеркнув, что экспозиция показывает двух лидеров как людей, повлиявших на ход мировой истории, но не сталкивает их лоб в лоб.
«Здесь мы представляем вам людей, которые изменили течение прошлого века и ход нынешнего не только для России, но и для всего мира. Мы свели Ельцина и Горбачева лицом к лицу, но мы их не сталкивали и не противопоставляли. Нам это даже не приходило в голову», — сказал он.
В экспозиции представлены фотографии Бориса Ельцина и Михаила Горбачева из разных периодов жизни. На некоторых кадрах Ельцин представлен в кругу семьи или занимающимся повседневными делами. В секции «Борьба и единство» внимание зрителей привлекли кадры, где Горбачев и Ельцин сидят вместе во время партийного собрания. Их отношения были непростыми, но повлияли на ход истории, отмечает экскурсовод.
«Конечно, хочется, чтобы у руководителей страны было больше преимуществ и достоинств, чем слабостей и каких-то недостатков. Но все-таки то, что и Михаил Сергеевич, и Борис Николаевич даже в своей политической карьере в первую очередь были людьми с ценностями, — вот это больше всего их и объединяет», — рассказала посетителям куратор выставки.
Экскурсия длилась полчаса. Гости выставки успели подойти к инсталляции: рядом с телевизионным экраном висели наушники. На экране шло знаменитое обращение Ельцина к народу. 31 декабря 1999 года он оставил пост президента России и назначил своего преемника — председателя правительства Владимира Путина.
В разговоре с Daily Storm исполнительный директор «Ельцин-Центра» Александр Дроздов пояснил, что центр был создан, чтобы представлять и охранять историческое наследие первого президента России. По его словам, идея выставки «Два президента» родилась в творческом кругу, который составляют незначительное количество людей: Валентин Юмашев, Татьяна Юмашева. Также он опроверг слухи о связях «Ельцин-Центра» с зарубежными журналистами.
«Влияние злобные силы на нас не оказывают. Если вы имеете в виду, что мы кому-то не нравимся, то это факт», — добавил он.
При этом вокруг центра не раз возникали общественные и политические дискуссии о его статусе и источниках финансирования. «Ельцин-Центр» создан на основании федерального закона №68-ФЗ о центрах исторического наследия президентов России и действует как некоммерческая организация, получающая финансирование преимущественно из государственного бюджета. Вопрос о возможном сотрудничестве с иностранными структурами поднимался в публичном поле неоднократно. В июне 2023 года Минюст РФ проводил проверку деятельности центра, однако, как отмечалось ранее, действующее законодательство не позволяет признать его иностранным агентом из-за особого правового статуса. Обсуждались и вопросы использования имущества и возможных зарубежных поступлений, но официально статус иноагента к самой организации не применялся.
Во время прогулки по атриуму экскурсовод пояснила журналисту Daily Storm, что жители Свердловской области интересуются эпохой 90-х и приходят в музей в «Ельцин-Центре». В год экспозиции посещает около 200 тысяч человек. Порядка 40% из них — уральцы. Вместе с тем именно из-за своей публичности и масштабов центр остается объектом внимания и проверок со стороны государственных органов. В феврале 2024 года Минюст признал иностранным агентом бывшего заместителя директора музея, ранее работавшего в структуре центра, что вновь вызвало дискуссии вокруг его окружения и деятельности.
Среди посетителей выставки были студенты, семьи с детьми, люди старшего поколения. Пожилые чаще говорят о тяжести времени, о личных трудностях, через которые пришлось пройти. Для них 90-е — это все-таки не абстрактная «эпоха свободы», а годы нестабильности, когда будущее казалось непредсказуемым.
«Ельцин работал-то в тяжелое время. Вот сейчас бы он поработал! Сейчас я прохожу мимо дворца и думаю: «А он не видит, какие новые технологии появились». Ему же тяжело было! Он даже с заключенными на стройках работал. Я лично очень сожалею, что он уехал в Москву», — рассказала Daily Storm 60-летняя Елизавета Н.
Между тем юные екатеринбуржцы относятся к эпохе Ельцина скорее с любопытством. По словам двух студенток, они мало интересуются историей 90-х, но им нравится ходить на подобные выставки.
«Ельцин очень противоречий и парадоксальный. Может быть, он нормальный человек, но как правитель он был... Одно дело управлять областью, а другое дело — страной с ядерным оружием. Сложно очень», — поделился 18-летний екатеринбуржец.
В пространстве «Ельцин-Центра» легко погрузиться в атмосферу 90-х через музыку, визуальные образы и культурные детали эпохи. Для одних это время молодости и надежд, для других — период серьезных испытаний, когда страна училась выживать в новых условиях. Именно эта двойственность и определяет отношение к фигуре Ельцина на его малой родине.
Именно здесь родилась и ироничная фраза, давно ставшая местным мемом: «Урал молодость украл». В ней не столько шутка, сколько горькое узнавание времени, когда целое поколение взрослело слишком быстро на фоне нестабильности, дефицита и постоянной неопределенности.
На Урале имя Ельцина по-прежнему крепко связано с регионом и его историей. Но рядом с локальной гордостью за известного земляка звучит и осторожность: теперь слишком многое в судьбе страны связано с тем десятилетием, которое для миллионов стало символом потерь.