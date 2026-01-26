Со школьной скамьи в стены рехаба. Почему в России расцвел рынок частных реабилитационных центров и как там оказываются дети

У девочки были ночные панические атаки, из-за этого отец не спал полтора месяца. Долгими разговорами ему удавалось успокоить дочь, но периодически все повторялось. Сначала Игорь обращался к частным психологам, в государственный наркодиспансер. «Мы ходили на консультации к хорошему психологу. И после нескольких встреч она сама мне сказала: «Я бы порекомендовала вам найти реабилитационный центр», — говорит он.





Игорь стал искать. Сначала в интернете, потом через знакомых. Объездил несколько учреждений. Но, по словам мужчины, не все шли навстречу: на просьбу приехать и пообщаться некоторые вешали трубку. Когда он стал узнавать о государственных вариантах реабилитации, столкнулся с нехваткой мест и несоответствием по возрасту.





«Очередь в госучреждениях — это абсурд, когда помощь нужна здесь и сейчас», — объясняет мужчина. Он вспоминает слова своего адвоката о том, что дети вообще не застрахованы государством. «Я в этом убедился на личном опыте, и не раз», — добавляет Игорь.





В другой семье спасала своего ребенка мама. Женщина рассказала Daily Storm, что их дочь была отличницей, участвовала в различных конкурсах. Но все изменилось после переезда в другой город. Начался подростковый период, обновилась среда общения.





Когда она пришла в новую школу, начались травля и издевательства. По словам матери, после этого у дочки появились сильные проблемы с желудком, она кричала, что ей нужен психиатр. Тогда родители думали, что девочка устала от учебы и репетиторов. В итоге ребенок нашел компанию, где его приняли, — компанию, где главным интересом были наркотики.





«Мы не могли поверить, потому что всегда с ней хорошо общались, а она вдруг стала замкнутой. И вот однажды вечером мы увидели, что ребенок невменяем. Я не стала молчать, как некоторые, думая, что само пройдет. Я вызвала скорую, и мне подтвердили худшее. Начался долгий путь к выздоровлению», — продолжила Елена.





В государственном наркодиспансере, куда обратилась мать, заведующая отделением прямо сказала: «Месяц — это не лечение. Они там сближаются и срываются снова. Хотите спасти — хватайте, не давая опомниться».





Так родители и поступили. Пока дочь месяц была в диспансере, они искали реабилитационный центр. Объездили несколько городов и даже регионов. Главным условием было раздельное проживание: женский дом отдельно от мужского.





«Когда мы искали центр, видели ужасные условия там, где дети жили вместе со взрослыми. Мы не хотели этого для своего ребенка», — говорит Елена.





Обе семьи сначала пошли к государству — и обе столкнулись со стеной. Это заставило их искать частные центры.





Частная тюрьма вместо помощи: как в России делают бизнес на реабилитации наркозависимых





Люди едут в рехабы за спасением, а попадают в «тюрьму». Рынок реабилитации наркозависимых в России все чаще превращается в бизнес на отчаянии. Вместо лечения людей ломают, а «центры помощи» становятся филиалами сект или просто камерами.





Судя по данным Росстата, число наркоманов снижается. В 2015 году на учете стояло 288 тысяч человек, а в 2024-м уже 208 тысяч. В целом же, больных наркоманией стали выявлять гораздо меньше. Например, в том же 2015-м на диспансерное наблюдение поставили чуть больше 20 тысяч человек, у которых болезнь обнаружили впервые. А в 2024-м году ее диагностировали у 12,9 тысяч пациентов. Впрочем, эксперты ставят под сомнение репрезентативность этой статистики.





Как отмечает руководитель проекта «Рехаб-контроль» Денис Злобин, порой на учет пациентов ставят с мягким диагнозом «пагубное потребление», который не попадает в статистику. Наркотики стали другими — «соли», «спайсы». Их потребители реже доходят до государственных врачей.





«Люди боятся постановки на учет. Они либо не идут к врачам совсем, либо бегут в частные центры. Поэтому цифры показывают не всех больных, а лишь тех, кто прошел через фильтры государства», — объясняет руководитель проекта «Рехаб-контроль» Денис Злобин.





По его словам, рынок наводнили опасные псевдоцентры. То, что они выдают за реабилитацию, чаще всего ею не является. Вместо получения помощи люди попадают в частные тюрьмы, становятся жертвами религиозных фанатиков. Проблема не в одной-двух организациях, а в целой индустрии.





Справка: проект «Рехаб-контроль» создавался в 2009 году как ответ сети организаций, признанных сектой. Эти структуры насильственно удерживали людей под видом помощи. Сегодня «Рехаб-контроль» занимается разбором недобросовестных организаций на рынке реабилитации наркоманов.





Качественных центров — единицы. Остальные — это «частные тюрьмы», которые готовы взять человека против его воли. Есть религиозные центры, где лечат молитвой. «Просто признай Христа своим Господом — и исцелишься», — говорит Злобин. Есть и откровенно опасные проекты вроде «Нарконона» от сайентологов*.





«Решетки на дверях, закрытые окна. Консультанты — это на самом деле надзиратели. В основе их системы — сломленный человек. В некоторых центрах висит доска, и каждый день нужно написать пять замечаний в отношении других постояльцев. Представляете, какой это разлад? Даже если кто-то тебе нравится, ты видишь, как он пишет на тебя донос», — описывает ситуацию собеседник.





Он также убежден, что реабилитационные центры, насильно удерживающие людей, добиваются противоположного эффекта: число зависимых растет, в том числе из-за этой практики насилия. Каждый зависимый живет с чувством вины и стыда за себя, а система лишь усиливает это чувство, чтобы полностью подчинить волю человека. Так считает эксперт.