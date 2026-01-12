Подростки в рехабах: как дети из «нормальных семей» скатываются в мефедрон, вебкам и насилие

В России формируется новое поколение зависимых — те, кто узнает слово «ломка» раньше, чем сдает ОГЭ. За фасадом благополучия и семейных обедов дети уходят в тень: вебкам вместо подработки, мефедрон вместо первой любви, побои от «кумира» вместо свиданий. Родители и учителя школ ищут виноватых, но виноваты оказываются лишь сами подростки, пока не звучит фраза: «Мама, помоги, я не хочу умирать». Daily Storm разбирается, почему несовершеннолетние оказываются в рехабах чаще, чем в кружках, как устроена созависимость внутри семьи и что происходит там, где детство заканчивается раньше времени.
В материале упоминаются запрещенные вещества. Редакция Daily Storm напоминает, что употребление наркотиков наносит непоправимый ущерб здоровью. Собеседники издания попросили изменить их имена, а часть цитат скрыта в соотвествии с законодательством РФ.
Алина, 23 года: «Мне казалось, что пьют и курят все — это нормально»
К 23 годам Алина прошла полный цикл зависимости: ежедневный мефедрон в течение года, жизнь с партнером-наркодилером, регулярные побои, вебкам-работа ради доз. Родители считали семью благополучной; проблемы начались в 13 лет, но долго оставались незамеченными.
По словам Алины, первая точка входа — сигареты, купленные «по штуке» у торговок на остановке за 5-10 рублей. Затем — алкоголь на закрытых вечеринках: «В 13 лет я напилась коньяка, танцевала голая на столе, потеряла контроль, меня увезли в токсикологию». Родители были вахтовиками, дочь часто оставалась без контроля. Далее — знакомство с соседкой, употреблявшей наркотики, и включение в соответствующую среду. Затем — первый опыт марихуаны и знакомство с молодым человеком, который, по словам Алины, «употреблял и распространял».
«Я оценила поступок, когда он единственный из всех поинтересовался о моем самочувствии после моего совместного с ним первого употребления травы. Мне тогда было плохо. Потом я начала ему написывать, предлагать встречи. Так как мы жили в одном микрорайоне, у нас вот получилось сойтись», — добавляет она.
Но романтики и любви не было, молодых людей связывали только наркотики. «Я уговаривала его дать мне попробовать мефедрон. Парень позвал друзей, они принесли это вещество. Он просто сказал: «Ты ***, тебе ***». Я ***. И мне ***», — поделилась Алина.
Первый опыт мефедрона — в 16 лет, дома, в отсутствие родителей. Употребление стало ежедневным. Параллельно начались систематические эпизоды насилия: «Он бил, если не находил пакетик. Один раз рассек бровь кружкой». Связь не прекращалась из-за доступа к наркотикам.
«Я помню, как-то мы с ним сидели и я случайно обожгла его зажигалкой. Он меня с ноги в живот пнул так, что я задыхаться начала. Я понимала, что я хочу любви, и в то же время понимала, что ее не будет в этих отношениях. Ему было удобно со мной, потому что я приносила какие-то деньги, готовила, убирала. А он мне удобен тем, что давал наркотики», — добавляет она.
В 18 лет Алина бросила техникум через неделю после поступления. Начала работать в вебкаме: «Три-пять тысяч за смену, 80% уходило на наркотики». Из заработка девушка покрывала зависимости, остатки тратила на такси и еду. Если она не выходила в онлайн вовремя, получала штрафы. В итоге фактический доход за месяц составлял около 30 тысяч рублей.
Родители продолжали финансировать дочь — около 1000 рублей в день. По оценке Алины, именно это поддерживало употребление: «Я жила за их счет, но не могла остановиться».
К 19 годам началось осознание проблемы и первый самостоятельный запрос на помощь: «Мама заходит домой с тяжелыми сумками, я подошла к ней, закрыла лицо руками и быстро громко сказала: «Я употребляю мефедрон, я не могу остановиться сама». Мама была в шоке и отправила меня спать. К вечеру она разбудила меня: «Дочка, вставай, мы поедем с тобой лечиться». Семья обратилась в частный реабилитационный центр.
Реабилитация продолжалась 15 месяцев. По словам Алины, тяга сохранялась до 10-го месяца, отрицание — до 8-го. В центре корректировали бытовые и поведенческие установки: контроль режима, ответственность за бытовые действия, работа с самооценкой. Физического воздействия, по ее словам, не применялось.
«Раньше я была безответственным человеком: не заправляла постель, не выключала свет. Чтобы это исправить, мне давали бутылку воды, и я должна была с ней ходить. Если забывала — брала вторую, и так далее. В итоге получалось тяжело. А чтобы устранить гордыню, мне сделали картонную корону в полтора метра. Я в ней ходила, и если задевала дверь — приседала 10 раз. Тогда это казалось странным, но сегодня я благодарна. Сейчас я даже газ перекрываю, когда выхожу из квартиры», — пояснила девушка.
Сегодня она остается в ремиссии, посещает группы анонимных наркоманов. Желание употреблять не исчезло полностью: «Есть риск, но теперь есть и ценности — есть что терять».
Взгляд родителей Алины: от непонимания к решительным действиям
Родители Алины настаивают: семья была благополучной. Единственная дочь, внимание, стабильный доход, «никаких предпосылок». Первые изменения они заметили в 13 лет, началась резкая нервозность, эмоциональные перепады. Списали на возраст. Диагноз «переходный период» оказался удобнее, чем реальные причины.
«Первые звоночки пошли из школы, в 14-15 лет, — говорит отец. — На собрании нам сказали, что у нее все разговоры про деньги. Мы только потом поняли, почему ей так нужны были деньги».
На том же собрании другой родитель сообщил о случае, который, по оценке семьи, мог закончиться трагедией. Алина привела подруг в «свою компанию», девочки выпили таблетки. Одна попыталась забраться на крышу. Девочку успели остановить. Ее отец — сотрудник полиции — предположил, что речь идет о наркотиках.
Ситуации становились все тревожнее. Однажды Алина вернулась домой «с застывшей улыбкой, как у Гуинплена у Гюго», вспоминает отец. Проверка фонариком показала отсутствие реакции зрачков на свет:
«Я сразу понял, что она под кайфом. Тогда я вообще не знал, как выглядят современные наркотики. Теперь знаю больше, чем хотел бы».
Мать признается: именно рехаб стал точкой, где семья увидела собственную роль в происходящем. До кризиса супруги собирались разводиться. После — решение отменили: «Беда с ребенком заставила нас менять себя».
Из-за регламента центра мать увидела дочь только через шесть месяцев: «Им нельзя лишнее волнение. Каждый шаг, каждое достижение нам сообщали специалисты. Она училась жить заново, а мы — как с ней жить».
Семья отмечает: эмоциональный контакт был под запретом почти год. Любой разговор мог спровоцировать срыв.
«Я спросила у нее: что если бы я звонила с первого дня? Она сказала: «Мама, это было бы лишним. Я бы сорвалась и требовала забрать домой».
В центре параллельно работали и с родителями. По словам отца, созависимость — частое условие проблемы:
«Нас учили не допускать жалости, не пытаться спасать словами. Неверная фраза — и восстановление под угрозой. Телефонов у ребят нет, чтобы не было возможности сорваться через связь».
Изменения, утверждают родители, затронули и быт.
«Раньше она жила как барыня. Не готовила, устраивала бардак, только тратила деньги. В центре научили элементарным вещам: режиму, уборке, даже печь хлеб», — говорит мать.
После выхода Алина казалась им «другим человеком». Спокойной, уравновешенной, готовой к ответственности.
«Я думала, будет та же, только без наркотиков. Нет. Это совсем другой человек. Те качества, которые я не смогла ей вовремя дать, ей дал центр», — говорит мать.
Наталья, 20 лет. «Директор называл меня распутницей и бил по щекам»
У Натальи точка входа в зависимость была очевиднее: она с детства видела употребляющих людей. Интерес сформировался «на фоне привычного». Уже в 13 лет Наталья выпивала. Когда об этом узнала мать, она отправила дочку в реабилитационный центр.
«Наша семья неполная, только мама. Я выпила и меня отправили в рехаб. Когда ребенка, попробовавшего алкоголь, помещают к наркоманам, появляется интерес», — говорит Наталья.
По ее словам, первый центр не помог. Там «романтизировали употребление», а дисциплина отсутствовала: мужская и женская группы жили вместе, атмосфера — флирт, конкуренция, стигма.
«Директор называл меня распутницей и бил по щекам. Мне говорили, что я вру, когда плачу. Я разучилась выражать чувства».
Через полтора года девушка вышла оттуда без результата и вернулась в прежнюю среду. Срыв — моментальный. Ночная прогулка, встреча со знакомыми, просьба «дать попробовать».
«Мне насыпали ***. Я ***. Подруга сказала: «Ты понимаешь, что это срыв?» Я отрицала, но внутри знала, что да».
После этого началась фаза, которую сама Наталья называет «падением без тормозов». Она сбежала из дома, бросила школу, ночевала в подъездах и торговых центрах. Домой возвращалась раз в две недели — поесть и помыться. Из притона ее выгнали после конфликта:
«Я была в галлюцинациях, меня заносило. Чуть не убила девочку. Мне было все равно».
Попытки бросить самостоятельно не дали результата: «Я употребляла много, чтобы мне было плохо, и это устраивало. Те, кто в начале, еще могут остановиться. У меня мотивации не было».
Во второй рехаб девушка легла также по инициативе матери. Как говорит Наталья, ее увезли туда «обманом»: «Мама сказала, что придет проверка из школы. Через 40 минут меня увезли».
В центре начала проявляться накопленная агрессия. Наталья конфликтовала, ломала имущество, нарушала правила. Потребовалось вмешательство психотерапевта, медикаментозная поддержка и лечение.
«Сколько у меня дней чистоты — столько же я не дерусь. Может, взрослею. Понимаю, что все это неважно».
Главная травма — ощущение, что ей не верили. Потребность в дружбе оборачивалась предательством, от чего зависимость только усиливалась.
«Теперь я не гонюсь за отношениями. Не общаюсь с теми, кто тянет вниз. Есть просто хорошие знакомые, и этого достаточно».
С матерью отношения стабилизировались только после лечения:
«Сейчас все хорошо. Мы доверяем друг другу», — говорит девушка. Из старого окружения, по ее словам, многие умерли или сидят в тюрьме.
«Я знаю, что если бы мне тогда сказали «занимайся собой», я бы не послушала. Поэтому мой совет — если проблема есть, расскажите родителям. Это и есть шанс».
Мама Натальи: «Я покупала ее, а она — наркотики»
Мать Натальи признает, что фундамент проблемы закладывался годами. Она выросла сиротой и пыталась компенсировать собственный дефицит семьи материальными ресурсами: игрушки, подарки, лучшие кружки, няни, «чтобы у дочери было все». Это создало иллюзию близости, но не заменило участия.
Переломный эпизод мать описывает так:
«Дочери было 13. Я прогревала машину и увидела, как одноклассник тащит ее на плече. Она была как пьяная. Я сразу собрала вещи и отвезла ее в центр».
В школе на Наталью регулярно жаловались: гиперактивность, поведенческие конфликты, изоляция среди сверстников. Попытка исправить ситуацию после первой реабилитации через вложения в образование не сработала: мать наняла репетиторов, но дочь на занятия не ходила.
«Я покупала ее внимание. Покупала любовь. А она покупала наркотики».
Когда мать перестала помогать, Наталья ушла из дома. А мать сменила в квартире замки. Женщина отмечает: «Иначе она бы продолжала возвращаться только за деньгами». Дальше — комиссия по делам несовершеннолетних, очередное ухудшение состояния. Впервые за долгое время между ними прозвучал запрос на помощь:
«Она заплакала и сказала, что ей нужен психолог. На следующий день ее забрали в другой центр».
Период реабилитации оказался испытанием и для самой матери. Она говорит о сильной депрессии, чувстве вины и необходимости признать, что «ребенок — отдельная личность». Сегодня отношения выстроены заново: диалог вместо контроля, границы вместо «спасательства».
«Сейчас я умею любить ее иначе. Я сказала: если снова начнешь, то меня в твоей жизни не будет. Мое дело — быть рядом, а не вытаскивать из притонов. Я рядом, но не вместо нее».
Мать подчеркивает: ключевым оказалось не количество помощи, а ее формат.
«Раньше я думала, что защита — это деньги. Теперь — что защита в том, чтобы вовремя сказать «стоп». И да, я не хочу знать всего. Мне важно, чтобы она жила, а не чтобы я все контролировала».
Главный вывод, который она формулирует для других родителей: «Мы решаем за детей слишком много. А надо сначала помочь себе. Психолог, группы созависимых, работа с виной. Только так можно помочь ребенку и не разрушиться вместе с ним».
Жизнь после зависимости
Алина и Наталья сегодня в ремиссии: больше трех лет без наркотиков, алкоголя и сигарет. Обе подчеркивают, что жизнь после зависимости требует постоянного контроля и не отменяет риска срыва.
Алина вышла замуж за человека, с которым познакомилась в реабилитационном центре, приобрела машину и впервые позволила себе путешествие — в Египет. Она продолжает мечтать об Алтае, но отмечает, что смысл этих планов изменился. Раньше Алина представляла Алтай через употребление, сейчас через новые ценности.
Она посещает группы анонимных наркоманов и полностью сменила окружение; старые связи с людьми из периода употребления прерваны.
Наталья нашла опору в работе: занимается татуировками и декоративными изделиями из синельной проволоки. В ее жизни появились стабильность, регулярность и чувство перспективы. Она ждет возвращения из армии своего парня, с которым планирует свадьбу.
По словам родителей девочек, жесткие меры, тотальный контроль и попытки «силой исправить» ситуацию привели только к скрытности и обману. Осуждение и давление усиливали разрыв, а не помогали. Эффект появился тогда, когда внимание сместилось на лечение и совместную работу с психологами и специалистами центра.
Главное, по словам родственников, — не забирать из реабилитационного центра раньше срока. Реабилитация остается сложным процессом, требующим времени и участия семьи, но в их случаях именно она дала результат.