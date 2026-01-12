Подростки в рехабах: как дети из «нормальных семей» скатываются в мефедрон, вебкам и насилие

В России формируется новое поколение зависимых — те, кто узнает слово «ломка» раньше, чем сдает ОГЭ. За фасадом благополучия и семейных обедов дети уходят в тень: вебкам вместо подработки, мефедрон вместо первой любви, побои от «кумира» вместо свиданий. Родители и учителя школ ищут виноватых, но виноваты оказываются лишь сами подростки, пока не звучит фраза: «Мама, помоги, я не хочу умирать». Daily Storm разбирается, почему несовершеннолетние оказываются в рехабах чаще, чем в кружках, как устроена созависимость внутри семьи и что происходит там, где детство заканчивается раньше времени.





В материале упоминаются запрещенные вещества. Редакция Daily Storm напоминает, что употребление наркотиков наносит непоправимый ущерб здоровью. Собеседники издания попросили изменить их имена, а часть цитат скрыта в соотвествии с законодательством РФ.





Алина, 23 года: «Мне казалось, что пьют и курят все — это нормально»





К 23 годам Алина прошла полный цикл зависимости: ежедневный мефедрон в течение года, жизнь с партнером-наркодилером, регулярные побои, вебкам-работа ради доз. Родители считали семью благополучной; проблемы начались в 13 лет, но долго оставались незамеченными.





По словам Алины, первая точка входа — сигареты, купленные «по штуке» у торговок на остановке за 5-10 рублей. Затем — алкоголь на закрытых вечеринках: «В 13 лет я напилась коньяка, танцевала голая на столе, потеряла контроль, меня увезли в токсикологию». Родители были вахтовиками, дочь часто оставалась без контроля. Далее — знакомство с соседкой, употреблявшей наркотики, и включение в соответствующую среду. Затем — первый опыт марихуаны и знакомство с молодым человеком, который, по словам Алины, «употреблял и распространял».





«Я оценила поступок, когда он единственный из всех поинтересовался о моем самочувствии после моего совместного с ним первого употребления травы. Мне тогда было плохо. Потом я начала ему написывать, предлагать встречи. Так как мы жили в одном микрорайоне, у нас вот получилось сойтись», — добавляет она.





﻿Но романтики и любви не было, молодых людей связывали только наркотики. «Я уговаривала его дать мне попробовать мефедрон. Парень позвал друзей, они принесли это вещество. Он просто сказал: «Ты ***, тебе ***». Я ***. И мне ***», — поделилась Алина.





Первый опыт мефедрона — в 16 лет, дома, в отсутствие родителей. Употребление стало ежедневным. Параллельно начались систематические эпизоды насилия: «Он бил, если не находил пакетик. Один раз рассек бровь кружкой». Связь не прекращалась из-за доступа к наркотикам.





«Я помню, как-то мы с ним сидели и я случайно обожгла его зажигалкой. Он меня с ноги в живот пнул так, что я задыхаться начала. Я понимала, что я хочу любви, и в то же время понимала, что ее не будет в этих отношениях. Ему было удобно со мной, потому что я приносила какие-то деньги, готовила, убирала. А он мне удобен тем, что давал наркотики», — добавляет она.





В 18 лет Алина бросила техникум через неделю после поступления. Начала работать в вебкаме: «Три-пять тысяч за смену, 80% уходило на наркотики». Из заработка девушка покрывала зависимости, остатки тратила на такси и еду. Если она не выходила в онлайн вовремя, получала штрафы. В итоге фактический доход за месяц составлял около 30 тысяч рублей.





Родители продолжали финансировать дочь — около 1000 рублей в день. По оценке Алины, именно это поддерживало употребление: «Я жила за их счет, но не могла остановиться».





К 19 годам началось осознание проблемы и первый самостоятельный запрос на помощь: «Мама заходит домой с тяжелыми сумками, я подошла к ней, закрыла лицо руками и быстро громко сказала: «Я употребляю мефедрон, я не могу остановиться сама». Мама была в шоке и отправила меня спать. К вечеру она разбудила меня: «Дочка, вставай, мы поедем с тобой лечиться». Семья обратилась в частный реабилитационный центр.





Реабилитация продолжалась 15 месяцев. По словам Алины, тяга сохранялась до 10-го месяца, отрицание — до 8-го. В центре корректировали бытовые и поведенческие установки: контроль режима, ответственность за бытовые действия, работа с самооценкой. Физического воздействия, по ее словам, не применялось.





«Раньше я была безответственным человеком: не заправляла постель, не выключала свет. Чтобы это исправить, мне давали бутылку воды, и я должна была с ней ходить. Если забывала — брала вторую, и так далее. В итоге получалось тяжело. А чтобы устранить гордыню, мне сделали картонную корону в полтора метра. Я в ней ходила, и если задевала дверь — приседала 10 раз. Тогда это казалось странным, но сегодня я благодарна. Сейчас я даже газ перекрываю, когда выхожу из квартиры», — пояснила девушка.





Сегодня она остается в ремиссии, посещает группы анонимных наркоманов. Желание употреблять не исчезло полностью: «Есть риск, но теперь есть и ценности — есть что терять».