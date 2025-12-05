Шестнадцать лет тишины. И ни дня без боли: как живут семьи погибших в «Хромой лошади»

Пожар 5 декабря 2009 года не просто стал новостью — он изменил жизни нескольких сотен людей. В Перми хорошо помнят, где стояла «Хромая лошадь»: узкий проезд, вывеска, к которой привыкли, деревянные потолки, ставшие ловушкой. Теперь здесь — МФЦ. Светлое фойе, электронная очередь, люди с папками документов.





Но стоит задержаться на секунду — и пространство начинает вести другой счет. Шестнадцать лет назад здесь произошла трагедия: 158 погибших, десятки выживших, которые так и не смогли вернуться к прежней жизни. Для их семей календарь остановился между двумя датами — до и после. И в этом «после» годы проходят, а время не движется.





«Мне очень плохо, тоскливо… Иринки не хватает»





Бармен Ирина Банникова в ту ночь работала в клубе и получила тяжелое отравление угарным газом. Врачи спасли ей жизнь, но здоровье уже не восстановилось: Ирина стала инвалидом и еще одиннадцать лет жила между больницами, реабилитациями и короткими периодами облегчения. В 2021 году ее не стало — ей был всего 41 год. Семья до последнего боролась за нее, но травмы и время оказались сильнее.





Ее мать, Тамара Оборина, теперь каждую весну спешит на дачу — туда, где все напоминает о дочери: дорожка к дому, яблони, старая скамейка, на которой они сидели вдвоем. Опорой в ее жизни стал внук Кирилл: в момент трагедии ему было полтора года, сегодня — взрослый, внимательный, по-хозяйски надежный.





«Растет добрый, хороший парень. Характер — прямо как у Иринки, — говорит она. — Приезжает, дрова поколет, забор подправит. Каждый вечер заходит, целует и говорит: «Бабушка, я тебя люблю». Этого достаточно».





После перенесенного инфаркта здоровье Тамары Геннадьевны стало хрупким, давление скачет, но она держится ради двух внуков: младшему — шесть. И каждый год, ровно в полночь 5 декабря, она приезжает к памятнику жертвам «Хромой лошади» вместе со второй дочерью. «Ирочка постоянно со мной», — тихо повторяет она.





После пожара Ирине помогали люди со всей страны — переводами, письмами, поддержкой. Мама делилась с журналистами любыми, даже крошечными успехами дочери, как доказательством продолжения борьбы. Теперь, когда Ирины нет, семья живет в ее ритме памяти — тихо, бережно, с любовью, которая не сгорает.