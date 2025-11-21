Разработчики российского аналога Call of Duty подтвердили, что их мобильный шутер — об СВО

Авторы мобильной игры «Битва за своих» из «Джи Би медиа» подтвердили, что черпали вдохновение из военных действий на Украине. По задумке этот шутер с элементами tower defence разворачивается в альтернативной реальности, где шахтер Илья Зорин защищает мирных жителей от захвативших власть неонацистов. В «Джи Би медиа» рассказали Daily Storm об игре, поддержке от ИРИ и заработке.





«Формально это абстрактный сеттинг, но мы живем в реальном контексте — и он слышен в интонации игры. Да, мы опирались на события, которые все знают, однако не занимаемся реконструкцией. Наш фокус — перспектива «маленького человека», его способность биться за свои ценности и отстаивать справедливость. Это подход, похожий на Call of Duty: темы узнаваемы, но поданы через художественную призму и геймплей», — объяснили создатели игры.