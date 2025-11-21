Разработчики российского аналога Call of Duty подтвердили, что их мобильный шутер — об СВО

Авторы мобильной игры «Битва за своих» из «Джи Би медиа» подтвердили, что черпали вдохновение из военных действий на Украине. По задумке этот шутер с элементами tower defence разворачивается в альтернативной реальности, где шахтер Илья Зорин защищает мирных жителей от захвативших власть неонацистов. В «Джи Би медиа» рассказали Daily Storm об игре, поддержке от ИРИ и заработке.
«Формально это абстрактный сеттинг, но мы живем в реальном контексте — и он слышен в интонации игры. Да, мы опирались на события, которые все знают, однако не занимаемся реконструкцией. Наш фокус — перспектива «маленького человека», его способность биться за свои ценности и отстаивать справедливость. Это подход, похожий на Call of Duty: темы узнаваемы, но поданы через художественную призму и геймплей», — объяснили создатели игры.
«Битва за своих» выиграла грант от Института развития интернета (ИРИ), сумму разработчики не стали раскрывать. По их словам, проекту удалось победить, потому что это был работающий прототип с подходящей тематикой.
«Хотели в ненавязчивом игровом формате говорить о патриотизме, наших героях и базовых ценностях, которые игрок, естественно, перенимает через эмпатию к своему персонажу и решения на поле боя. На рынке доминируют западные тайтлы с чуждыми нам трактовками истории, и для нас важно предлагать альтернативный контент — через игровые ситуации и сценарии, рассказывая правду о своей стране», — считают в компании.
В «Джи Би Медиа» заверили, что игра пользуется популярностью, о чем свидетельствуют хорошие метрики на всех платформах и отзывы игроков. На «Яндекс.Играх» «Битву за своих» опробовали уже более 100 000 игроков, а рейтинг игры на RuStore — 4,1. Тем не менее разработчики пока не планируют создавать новую игру на тему СВО и сфокусируются на работе с текущей.
«Сейчас наш фокус — полировка текущей игры. После релиза даже в AAA-сегменте следует длинный цикл улучшений, балансных правок и контентных апдейтов — у нас впереди именно эта работа. При этом тематика богата на сюжеты и механики, поэтому уверены, что в ближайшие годы на российском рынке подобных проектов станет больше — запрос у аудитории есть», — объяснили в «Джи Би Медиа».