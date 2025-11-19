В «Росатоме» рассказали, когда в России появится «бесплатное» электричество

Технология термоядерного синтеза давно беспокоит умы ученых. Ведь это ключ к практически неисчерпаемому и условно бесплатному источнику энергии, сопоставимому с Солнцем. Александр Петров из проектного центра ИТЭР «Росатома» устроил ликбез для читателей Daily Storm, возможно, о самом важном исследовании человечества. Эксперт поделился, почему пока не удается создать эффективный термоядерный реактор, могут ли изгнать Россию из международного проекта и будет ли электричество в будущем бесплатным?





— Расскажите простыми словами, в чем суть термоядерного синтеза?





— Это, если говорить условно, обычная ядерная реакция, только наоборот. В обычной ядерной реакции ядро тяжелого элемента (уран, плутоний и прочие) делится, из-за чего образуется ядро более легкого элемента и выделяется энергия. При термоядерном синтезе происходит наоборот — слияние ядер легких элементов (например, изотопов водорода) с образованием еще большей энергии.





Реакция термоядерного синтеза происходит, например, на Солнце и других звездах. Из уроков физики знаем, что частицы с одинаковым зарядом друг от друга отталкиваются. На звездах из-за колоссальной массы объектов и гравитационных условий ядра просто друг в друга вжимаются и не могут разлететься.





Гравитационные параметры в земных условиях воссоздать невозможно. Поэтому был придуман иной способ — разогнать частицы до гигантских скоростей и, соответственно, придать им очень высокие температуры. Сталкиваясь, они бы преодолевали кулоновский барьер, и происходила бы реакция. Но возник вопрос — как это реализовать на практике. Ни один материал эти температуры выдержать не сможет.





Прорыв был совершен в СССР в 1950 году, когда сержант Советской армии Олег Лаврентьев, проходя службу на острове Сахалин, предложил идею. Если нет материала, который сможет такие температуры выдержать, то надо просто избежать соприкосновения термоядерной плазмы с материалом. Предложил идею электростатического удержания плазмы двумя решетками, имеющими электрический потенциал. Таким образом исчезает момент опасности соприкосновения с материальной границей термоядерной плазмы.





Он написал письмо, оно попало в руки академику Игорю Тамму и будущему академику Андрею Сахарову. Эту идею доработали, устранили недостатки, довели до ума. Благодаря их разработке появилась установка, которая впоследствии получила название «токамак» — тороидальная камера с магнитными катушками.





Термоядерный синтез происходит внутри вакуумной замкнутой камеры в форме бублика (тора). Поэтому и называется тороидальная камера. Снаружи окружена очень сильной магнитной системой, которая формирует плазменный шнур, придает ему нужную форму и не позволяет произойти соприкосновению с материальной границей. Так происходит термоядерный синтез. Впервые прототип появился в 1954 году. Началось практическое освоение энергии синтеза.

Следующим прорывным этапом был визит советской научной делегации в исследовательский центр в Великобритании в 1956 году. Возглавлявший делегацию Игорь Курчатов предложил зарубежным партнерам рассекретить термоядерные исследования, несмотря на идеологическое противостояние, холодную войну и железный занавес. Он прекрасно понимал, что ни одна страна не сможет в одиночку справиться с такой задачей. С этого момента началось активное международное сотрудничество. С термоядерных исследований был снят гриф «сов. секретно». Начался активный обмен опытом.