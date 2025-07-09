Где прятались от жары феи, дети и бабушки: «Зеленый маркет» на День семьи

В самое сердце Москвы, на Болотную площадь, в разгар июльского тепла приземлился зеленый оазис. Стеклянный домик, будто сошедший со страниц мультфильмов про фей Винкс, за один день стал «местом силы» для сотен семей. Здесь, под сенью живых растений и под шорох воды большого фонтана, москвичи отмечали День семьи, любви и верности — праздник, который давно стал по-настоящему народным.
Пространство проекта «Лето в Москве» 8 июля наполнилось детским смехом, радостным оханьем бабушек и неспешными разговорами родителей. В павильоне «Зеленого маркета» разместились более 500 столичных брендов. Все, что может понадобиться дому и семье, — от мягких игрушек и свечей до украшений и косметики. И все можно трогать, нюхать, примерять. Одна девочка уговорила бабушку купить свечку в виде Кремля и крем под названием «Баба Яга». Кажется, в этот день даже самые прагматичные взрослые позволяли себе чуточку волшебства.
«Мы стараемся отмечать государственные и тематические праздники. В июне у нас был День России, а сегодня — День семьи. Это наша основная аудитория. Мы работаем для семей», — рассказала Александра Бондарь, представительница проекта «Сделано в Москве».
Однако «Зеленый маркет» — гораздо больше, чем просто торговый павильон. Он скорее напоминает современную оранжерею, где каждое пространство отделено зелеными перегородками из растений, а фонтан в центре создает ощущение прохлады и умиротворения. Хочется сесть на скамейку, спрятаться от жары и просто наблюдать, как струи воды мерцают в солнечных бликах.
«Мы здесь впервые. Шли мимо и решили зайти. Очень красиво! Фонтан — словно водопад. На улице так жарко, а здесь прохладно», — призналась одна из посетительниц.
Для детей этот день стал настоящим приключением. Организаторы подготовили целую серию мастер-классов: ребята сами делали скрабы и лосьоны, создавали брелоки и украшения для сумок, расписывали игрушки, лепили свечи. Очередь за ароматными лосьонами растянулась на десятки метров — девушки выбирали между тропическим, цветочным и карамельным ароматами, а заодно советовались с мамами и бабушками.
За пределами павильона тоже было чем заняться. На траве дети рисовали на мольбертах, взрослые соревновались в настольном теннисе и участвовали в танцевальных поединках, а самым активным вручали талоны на бесплатное мороженое. Громкоговорители играли песни «Руки Вверх!», а на сцене звучали живые голоса участников «Голос. Дети», «Голос. Уже не дети» и артистов платформы «Звучи». В этот день Болотная площадь превратилась в площадку для настоящего семейного фестиваля, где не было чужих — только свои.
И это не разовое событие. «Зеленый маркет» продолжит работать все лето. По средам здесь проходят лекции для будущих предпринимателей, по четвергам — показы отечественного кино. По пятницам и субботам звучит живая музыка, а по воскресеньям можно попасть на шоу на роликах под руководством Татьяны Навки. И все это — бесплатно.
Пожалуй, именно такие пространства и делают город чуть более теплым и дружелюбным. Здесь, среди фонтанов, мастер-классов и ароматных свечей, легче вспомнить, что главные праздники — это когда мы просто вместе.