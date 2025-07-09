Где прятались от жары феи, дети и бабушки: «Зеленый маркет» на День семьи

В самое сердце Москвы, на Болотную площадь, в разгар июльского тепла приземлился зеленый оазис. Стеклянный домик, будто сошедший со страниц мультфильмов про фей Винкс, за один день стал «местом силы» для сотен семей. Здесь, под сенью живых растений и под шорох воды большого фонтана, москвичи отмечали День семьи, любви и верности — праздник, который давно стал по-настоящему народным.





Пространство проекта «Лето в Москве» 8 июля наполнилось детским смехом, радостным оханьем бабушек и неспешными разговорами родителей. В павильоне «Зеленого маркета» разместились более 500 столичных брендов. Все, что может понадобиться дому и семье, — от мягких игрушек и свечей до украшений и косметики. И все можно трогать, нюхать, примерять. Одна девочка уговорила бабушку купить свечку в виде Кремля и крем под названием «Баба Яга». Кажется, в этот день даже самые прагматичные взрослые позволяли себе чуточку волшебства.





«Мы стараемся отмечать государственные и тематические праздники. В июне у нас был День России, а сегодня — День семьи. Это наша основная аудитория. Мы работаем для семей», — рассказала Александра Бондарь, представительница проекта «Сделано в Москве».