Когда любовь сильнее разлуки

Когда мы с ним познакомились, моему ребенку от первого брака было уже почти два года. Муж его принял, воспитывает как своего. А сейчас я беременна. Любовь к мужу особенная. Ведь ты любишь не за что-то — это не твой родственник, а потому, что человек просто тебе подходит, понимаешь, что твое. Спустя много лет ты в этом убеждаешься еще больше.





Я очень тяжело отпустила мужа на фронт. Помню этот день до сих пор. Только устроилась на новую работу, на которую хотела очень. Мы с ним созвонились в конце дня: он сказал, что останется на тренировку, ждать его не нужно. А потом сказал: «Давай на остановке встретимся?» И вот он идет мне навстречу, так смотрит на меня. А частичная мобилизация уже началась тогда. Это был сентябрь 2022 года.





И я сразу все поняла. Говорю: «Что, повестку дали?» Он кивнул. Ну и все. Сумбурно позвали друзей, проводы устроили. Он ушел, а у меня как будто часть души отобрали. Живешь с человеком — он рядом — кажется, что он никуда не денется. А потом он уходит — и нужно как-то жить. Первые полгода было очень непросто мне. Благодаря Союзу офицерских жен и семей военнослужащих я держусь, стараюсь не думать о плохом и помогать таким же женщинам, как я.





Алена. «...Все, теперь ты моя жена!» А я ему: «Не возражаю!»





Мы познакомились с супругом в День святого Валентина. Я гуляла в парке на ВДНХ, а он был там с другом. Это был 2008 год, зима. Было очень красиво. И мы, как я помню, заговорили про снег, его было много. Потом он попросил номер телефона. Очень долго переписывались. Он покорил меня своей скромностью и спокойствием. Часто приглашал гулять по ВДНХ. Это символическое место в нашей истории.





В любви он мне первый признался. Стихи писал. У меня был маленький кнопочный телефон, мы до сих пор храним его как реликвию, иногда сидим и перечитываем, как это было. Друг другу дарили открытки на свиданиях, обменивались фантиками от жвачки Love is. Мы всегда радовались мелочам: когда ты утром просыпаешься, а у тебя на столе ромашка.





Предложение получилось смешным. Мы гуляли по лесу, он встал на одно колено, протянул кольцо из травы мне и говорит: «Все, теперь ты моя жена!» А я ему: «Не возражаю!» Денег на свадьбу у нас совсем не было. Было только ровно 50 рублей, чтобы сесть на трамвай и доехать до загса. После росписи мы шли домой пешком, держась за руки, но уже в новом статусе. На мне не было белого платья. Я была в сарафане. А мне и не хотелось. Я всегда любила простоту.