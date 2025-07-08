Когда любовь сильнее разлуки

Наверное, самое главное, что делает нас людьми, — это любовь. Тихая и упрямая сила, которая способна заглушить боль, унести за собой страх, дать мужество пройти через любые испытания и все равно верить в счастье. Уже четвертый год российские бойцы сражаются за тех, кто ждет их дома: за родителей, друзей, за любимых женщин и детей. А в тылу идут свои, не менее важные сражения: женщины каждый день накапливают в себе стойкость, растят детей, поддерживают друг друга и сохраняют тепло, чтобы им было куда возвращаться.
Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, мы собрали истории настоящих современных «декабристок». Они такие разные — с разными судьбами и характерами, но все до одной пронзительно искренние. Кто-то впервые увидел своего мужчину на дискотеке, кто-то — в гостях у друзей, а кто-то случайно столкнулся в продуктовом магазине. Одно короткое мгновение — и дрожь по телу, и ощущение, что встретила свое. А теперь, сквозь разлуку, тревогу и слезы, они продолжают любить и каждый день верят в одно: он вернется. И все будет хорошо.
Мария. «…Выхожу на балкон, а он включил песню Стаса Михайлова, стоит с букетом цветов и танцует…»
Познакомились мы 10 лет назад почти в общей компании знакомых. Начали общаться, встречаться, потом съехались, поженились. Но муж у меня романтик. Поэтому свои чувственные порывы, сюрпризы он никогда не подкреплял праздниками. Всегда может что-то спонтанно сделать. В одно 8 Марта, я помню, мы отдыхали в Сочи, после совместной тренировки я пошла домой готовить есть, а он остался. Позже звонит мне и говорит выйти на балкон. Этаж четвертый был. Выхожу и смотрю: он включил песню Стаса Михайлова, стоит с букетом цветов и танцует под балконом.
Предложения как такого не было. В один из дней я пришла домой, подошла к нему и сказала: «Дорогой, тебе не кажется, что нам пора бы уже пожениться?» Но потом он пригласил меня и родителей в ресторан, попросил у них моей руки. Согласие было получено, и через три месяца была свадьба. В эту субботу у нас годовщина. Но отметить не получится: он сейчас на фронте.
Когда мы с ним познакомились, моему ребенку от первого брака было уже почти два года. Муж его принял, воспитывает как своего. А сейчас я беременна. Любовь к мужу особенная. Ведь ты любишь не за что-то — это не твой родственник, а потому, что человек просто тебе подходит, понимаешь, что твое. Спустя много лет ты в этом убеждаешься еще больше.
Я очень тяжело отпустила мужа на фронт. Помню этот день до сих пор. Только устроилась на новую работу, на которую хотела очень. Мы с ним созвонились в конце дня: он сказал, что останется на тренировку, ждать его не нужно. А потом сказал: «Давай на остановке встретимся?» И вот он идет мне навстречу, так смотрит на меня. А частичная мобилизация уже началась тогда. Это был сентябрь 2022 года.
И я сразу все поняла. Говорю: «Что, повестку дали?» Он кивнул. Ну и все. Сумбурно позвали друзей, проводы устроили. Он ушел, а у меня как будто часть души отобрали. Живешь с человеком — он рядом — кажется, что он никуда не денется. А потом он уходит — и нужно как-то жить. Первые полгода было очень непросто мне. Благодаря Союзу офицерских жен и семей военнослужащих я держусь, стараюсь не думать о плохом и помогать таким же женщинам, как я.
Алена. «...Все, теперь ты моя жена!» А я ему: «Не возражаю!»
Мы познакомились с супругом в День святого Валентина. Я гуляла в парке на ВДНХ, а он был там с другом. Это был 2008 год, зима. Было очень красиво. И мы, как я помню, заговорили про снег, его было много. Потом он попросил номер телефона. Очень долго переписывались. Он покорил меня своей скромностью и спокойствием. Часто приглашал гулять по ВДНХ. Это символическое место в нашей истории.
В любви он мне первый признался. Стихи писал. У меня был маленький кнопочный телефон, мы до сих пор храним его как реликвию, иногда сидим и перечитываем, как это было. Друг другу дарили открытки на свиданиях, обменивались фантиками от жвачки Love is. Мы всегда радовались мелочам: когда ты утром просыпаешься, а у тебя на столе ромашка.
Предложение получилось смешным. Мы гуляли по лесу, он встал на одно колено, протянул кольцо из травы мне и говорит: «Все, теперь ты моя жена!» А я ему: «Не возражаю!» Денег на свадьбу у нас совсем не было. Было только ровно 50 рублей, чтобы сесть на трамвай и доехать до загса. После росписи мы шли домой пешком, держась за руки, но уже в новом статусе. На мне не было белого платья. Я была в сарафане. А мне и не хотелось. Я всегда любила простоту.
Через год у нас родилась дочь. И еще через год — вторая дочь. Помню, мы смотрим в окно на кухне, любуемся статуей «Рабочий и колхозница», пьем чай, и говорю ему: «А я беременна». Мы были очень счастливы! Сейчас у нас уже три дочери — женский батальон! Я всегда говорила, что он очень мягкий, добрый, поэтому Бог и дает нам одних девочек.
Мне было тяжело его отпускать на фронт. Но это был его выбор. И я не стала идти против его судьбы.
Оксана. «…Я понимала, что это вечный риск, переезды, разлука. Но меня не отпугнуло. Я влюбилась…»
Стажа боевых командировок у моего мужа столько, сколько волос на голове. Познакомились мы в студенческие годы. Я училась в педагогическом университете, а муж — в десантном училище. Это была обычная дискотека в Доме офицеров. Мы все как-то случайно начали общаться, и появилась компания: несколько военнослужащих ребят и мы, девчонки из педа. Гуляли, тусовались, а потом все вылилось в отношения. Дружили мы три года. Несмотря на то что тогда тяжелое время было, 90-е, все равно дарил цветы, в кафе водил. Я уже тогда начала его ждать, училась это делать, свыклась с этой ролью, так как у курсантов командировки тоже были длительные.
Поженились мы тоже студентами. Он был такой высокий, красивый! Любил танцевать, веселиться. И постоянно звал меня на дискотеки. Видно, тогда это было очень модно. (Смеется.) Так вот один на какое-то время он уехал к родителям и звонит мне потом оттуда по городскому телефону: «Все хотят с тобой познакомиться». В общем, приезжает ко мне домой вся его семья. Мне было очень неловко, потому что это всегда так неожиданно, непонятно.
Женой офицера быть огромный труд. Я понимала, что это вечный риск, переезды, разлука. Но меня не отпугнуло. Я влюбилась. Другие девчонки в то время мечтали о принце на белом коне, искали состоятельных парней, с машинами, а у меня искра пробежала — и все, поняла, что мое. У меня всегда было чемоданное настроение. Меня не пугало его распределение. Мне только дай 10 минут на собраться — и в путь! В душе оба путешественники. Очень любим на машине куда-то ездить в отпуск.
В браке мы уже девятый год. Провожаю мужа в горячие точки всю нашу жизнь. И на Северный Кавказ, и в Сирию. В 2022 году случилась очередная командировка. Я отнеслась к ней легко, так как думала, что он на недельку, туда-обратно. Даже всерьез не восприняла. Впервые в жизни не участвовала в сборе его рюкзака. Он сам собирался. И у меня проскользнула мысль: «Зачем такой большой рюкзак?»
Уехал он на целых семь месяцев. Жизнь для меня перевернулась. Как будто бы раньше было не так сложно. Последний раз я слышала его голос после отъезда в феврале. Он позвонил утром сказать, что связи больше не будет. Но я продолжала писать. И в следующий раз мужа я услышала только в июне. Это было ужасно страшно. Мы многодетная семья. Пришлось начинать жить заново, воспитывать детей одной, быть и мамой, и папой для них.
Но при этом каждая командировка рождает новый виток любви в ваших отношениях, потому что ты ждешь всегда с нетерпением, как в первый раз, безумно скучаешь. Не все выдерживают, но у меня никогда не было мысли убежать, даже в самые трудные времена, когда не было денег, когда очень тяжело жили, когда долго не приезжал домой. Когда есть любовь — все можно пережить!
Наташа. «…Мам, я хочу, чтобы дядя Леша стал моим папой…»
Вместе мы уже 17 лет. С мужем мы познакомились в Москве. Я работала в военторге продавцом, а он служил в краснознаменной гвардии. Приходил ко мне в магазин за продуктами. А ведь когда часто видишь человека, уже начинаешь узнавать его, общаться потихоньку. И наше такое формальное общение переросло уже в неформальное. Он взял увольнение, пригласил нас с дочкой от первого брака погулять в парке. Мой ребенок для него никогда не был проблемой. Он сказал так: «Если я люблю тебя — значит, я люблю твоих детей!» И возле КПП стоял ждал нас с двумя букетами.
Так мы стали ближе. В одной такой прогулке моя дочка сказала мне на ушко: «Мам, я хочу, чтобы дядя Леша стал моим папой». Хотя на тот момент ей было четыре года. И сейчас она его так и называет. Я старше него. И даже не думала, что все будет так серьезно. Он закончил служить, уехал домой, позвонил потом и сказал, что ждет нас на знакомство с семьей. То есть он уже решил жениться, не спросив даже меня об этом. (Смеется.)
Но, собственно, так и получилось. Брак стал для нас сюрпризом. Мы поженились, не зная об этом. Мы жили гражданским браком долго. А когда пошли регистрировать свидетельство о рождении дочери, в загсе нам сказали подписать еще кое-какие бумаги. В итоге заполнили анкету, подождали очередь, взяли документы и уже собрались уходить, как нам говорят, что мы не все взяли. Мы удивленно переглянулись, и тут девушка кричит: «Что ж, объявляю вас мужем и женой, можете обменяться кольцами». Мы были в шоке, но так стало радостно и приятно.
На фронт тяжело его было отпускать. Умом понимаешь, а сердце не пускает. Пыталась держаться, не плакать. Муж мне сразу сказал: «Если объявят мобилизацию, я пойду». Это нужно нашей стране. Я сама из семьи военных, патриот. Поэтому никогда не было разговоров о прятках или побеге.
Марина. «…Мы обвенчались за два дня до того, как он ушел защищать Родину…»
Мы ходили одними улицами, дышали одним воздухом, но все время проходили мимо. Моя подруга по колледжу оказалась соседкой моего будущего мужа. Его сестра училась со мной в параллельных группах. Однажды он даже видел меня — я тогда спешила на лекцию и мимолетно обратила внимание на красивого эффектного моряка, который застенчиво улыбнулся мне в холле, спросив, где находится кабинет директора. Видимо, наш купидон в тот день выдохнул, махнул рукой и взял отпуск.
Встретились уже мы только через 20 лет в самом сердце Тюмени: гуляли до рассвета по набережной, смеялись. Он рассказывал мне о звездах, кораблях, читал стихи, а я слушала и думала: «Где же ты был все это время?» Расставаться не хотелось. И мы не расстались. Наша свадьба была особенной. Мы обвенчались за два дня до того, как он ушел защищать Родину. В тот момент меня переполняли разные чувства. Но мы знали: если Бог соединил — ничто больше не разлучит!
В 2015 году, во время одной из наших семейных поездок с дочками, родилась забавная традиция. Мы начали придумывать свои словечки — для эмоций, описания новых мест, забавных моментов. Позже создали отдельный чат «Семейный словарик», куда записывали эти словесные находки. Теперь, перечитывая их, мы снова чувствуем то тепло и смех, что были с нами тогда.
Отпускать мужа на фронт было страшно. Невыносимо страшно. Война — это то, о чем раньше я знала только из книг и фильмов. А тут — реальность: каждая минута разлуки, каждая мысль: «Где он? Жив ли?» Но я верила. Даже после его тяжелого ранения я писала ему в реанимацию стихи-молитвы: «Живи!» И он вернулся. Наша жизнь — это череда удивительных моментов. У нас было даже свидание в небе: полет на воздушном шаре, где дети из небольшой деревушки бежали вслед за летящим шаром и кричали нам: «Вы из какой сказки?»
В любви муж признался мне прямо в аэропорту, на колене, перед удивленными пассажирами. И после этого романтика не закончилась в наших отношениях. В прошлом году, в День семьи, любви и верности, я была с мужем в Донбассе. И вдруг с квадрокоптера спустился букет полевых цветов, а из динамика звучал его голос, читающий признание в любви.
Быть женой моряка и военного — это жить в мире, где романтика не в дорогих подарках, а в моментах, которые греют душу годами.