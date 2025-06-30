КНДР глазами москвички: как российская студентка выучила в Пхеньяне корейский язык и развеяла мифы о самой закрытой стране мира

Что такое Северная Корея в глазах обычного россиянина? Сплошные страшилки про сталинский режим, запреты, тотальный контроль и вечный голод. Но реальность, как оказалось, куда сложнее и человечнее.
Студентка по обмену Диана Карабегович решилась на то, что многим даже не приходит в голову: поехать учиться в КНДР. Семь лет назад она провела два месяца в Университете имени Ким Ир Сена, а вернувшись, не просто выучила корейский, но и написала книгу «Записки из Колыбели солнца». Она своими глазами увидела, что за мифами о «закрытой стране» скрываются люди, которые любят спорт, песни и веселые застолья ничуть не меньше нас.
Приезд и обустройство
В северокорейский Университет Ким Ир Сена в 2017 году я попала по обмену от МГИМО. Я училась на факультете международных экономических отношений. В рамках программы было предусмотрено две стажировки: в Северную Корею (СК) и в Южную Корею (ЮЖ). Я ездила сначала в СК на два месяца, потом на семестр в ЮК.
Наша группа состояла из восьми человек. Досмотр на границе был, но не суровый, а больше для галочки, потому что северокорейцы со смехом отнеслись к нему. Например, у меня на компьютере посмотрели мои селфи, сказали, что я красотка, и отпустили. Чемодан тоже посмотрели только сверху. На обратном пути вообще не досматривали. К российским студентам у них лояльнее отношение.
Жили мы на улице Ремен, это очень современная улица, которую открыли как раз в 2017 году. Там шикарные небоскребы. Нас поселили в новое студенческое общежитие для иностранцев при университете. Мы были первыми студентами, кто там жил. Комнаты — как в трехзвездочном отеле: две кровати, ванная, туалет, большие панорамные окна с красивым видом на улицы, плазменный телевизор и холодильник.
Интернета, как и связи, не было на протяжении всей поездки. У местных есть интернет: там свои сайты, игры, браузеры, похожие на Google. Раз в две недели мы ездили в посольство России воспользоваться их компьютерами и интернетом, чтобы отправить родителям фотографии. Потом мы купили местные симки и с них раз в несколько дней писали и звонили родным.
Электричество отключали пару раз в день — обычно на 15-30 минут, ничего критичного. А вот с горячей водой было сложнее: ее давали всего на полчаса или 40 минут днем. Поэтому после пар все спешили в душ — иначе приходилось греть воду или мыться холодной.
С нами жили еще несколько северокорейских студентов, кто работал с группами иностранцев. К нам были приставлены двое студентов, девушка и парень, оба говорили по-русски, они учились в Университете Ким Ир Сена на факультете русского языка, поэтому хорошо говорили. Среди других ребят на стажировке были китайцы, девочка из Франции и парень из Германии. Их тоже сопровождали. По ночам гулять там нельзя. У нас был комендантский час в девять вечера уже, в это время надо быть дома.
Питание и развлечения
В столовой нас кормили три раза в день. На завтрак всегда давали хлеб, вымоченный в яйце, сами яйца, кашу и местные северокорейские закуски. Всегда был рис еще. На обед — мясо и закуски. На ужин примерно то же самое. Мне не очень нравилось, поэтому ходила в местные рестораны и кафе, где выбор был больше. Сами корейцы любители поесть, попеть в караоке, пива выпить. Алкоголь, кстати, можно купить любой. Основной — водка соджу. Ее пьют там очень много. Она очень дешевая, рублей пять вроде. Все корейцы пьют очень много, так что купить алкоголь там легко.
Иностранцев в местных кафе не было, кроме нас. Цены в Северной Корее очень низкие, не помню, но потратила я за всю эту поездку очень мало денег, потому что все, что там есть, оно вкусное, но при этом супердешевое.
В магазинах и кафешках были интересные декорации, похожие на советские: искусственные цветы, елки, новогодние украшения. Это сразу бросалось в глаза, потому что было лето. Во многих местных магазинах проблемы с электричеством: они экономили на холодильниках, оставляли их выключенными. Были и торговые точки для иностранцев, но там очень завышенные цены. Местные туда не ходят. И мы там ничего не покупали. Все то же самое можно было найти в обычных в три раза дешевле.
Еще в ресторанах очень часто были плазменные телевизоры, на которых показывали разные концерты, в том числе знаменитостей из России или СССР. Корейцы хорошо знают и любят советских актеров, в особенности Надю из «Иронии судьбы, или С легким паром!», крутят «Новогодние огоньки» со звездами, например, Ларисой Долиной или Полиной Гагариной. Обязательно на экране северокорейские субтитры, даже когда играет местная музыка в караоке, чтобы все могли подпевать.
Политический режим
Мы как студенты могли ходить вблизи нашего района без сопровождения. Туристам нельзя. К нам были приставлены ребята из университета. Правила меняются постоянно. Годом раньше ребята могли без представителей ездить на метро, а нам уже нельзя было.
КНДР — социалистическое государство. Социализм проявляется агитационными плакатами. Когда идешь по улицам, они везде висят вместо рекламы: «Мы за партию!.. За трудовую партию Кореи!.. Мы за нашу страну, давайте вместе поднажмем и увеличим сельскохозяйственные показатели за этот год!». Очень много плакатов, направленных на защиту Северной Кореи от Америки. Также большую роль в агитации играют памятники, которые посвящены трем социалистическим сословиям.
Кстати, с местными можно фотографироваться, если спросить разрешения. Никто за это не расстреливает. Это бред. Но они все равно реагировали на нас по-разному. Я как-то хотела купить в магазине бананы, но мне не разрешили, видимо, из-за того, что я иностранка, продавщица закатила истерику, и я ушла. Очень расстроилась, и это заметил один северокореец из руководства университета. Я ему рассказала, что случилось, и он подарил мне банан. В целом корейцы, сопровождавшие нас, очень отзывчивы, всегда помогали, поддерживали. Местные реагировали с опаской, стеснялись, много смотрели, дети могли тыкать пальцами.
Общественная жизнь
На улицах Пхеньяна было очень людно. Вся жизнь проходит снаружи. Северные корейцы очень спортивные и активные. Везде было много спортивных площадок, особенно волейбольных, где все время кто-то играл. Люди, особенно вечером, сидят на бордюрах, скамейках общаются, дети бегают. Летом там безумно жарко и влажно, поэтому днем люди старались прятаться куда-то в помещение.
Одежда северокорейцев имела единый стиль, тоже слегка похожий на советский: обычная, неброская, нет джинсов, нет ярких принтов. Мужчины часто ходили в рубашках, темных штанах.
В гостях у реальных корейцев мы не были, потому что друзей или знакомых нет, были лишь местные студенты, жили они в общежитии для корейских студентов. Мы были в гостях у них в комнатах. Они показывали нам свои учебники, рассказывали, что изучают на парах. На ноутбуках в качестве домашнего задания для пар по русскому языку они смотрят советские сериалы. Кстати, по телевизору у них крутят американские мультики. Кроме того, они давали нам посмотреть свои телефоны.
В Северной Корее несколько валют. Местные могут использовать только северокорейские воны. Иностранцы же порой провозят доллары, евро или юани. В некоторых магазинах их могут принять. Например, если они для иностранцев, то там принимают иностранную валюту, но если это местный магазин, то в нем принимают, в основном, северокорейские воны. Поэтому мы ездили в большой универмаг и обменивали наши доллары на воны, чтобы можно было расплачиваться ими в университете.
Но по приезде у нас их не было, поэтому учебники мы покупали за доллары, за два учебника мы вроде отдали 15 долларов. Ни у кого вопросов не возникло, так как местной валюты у нас еще не было. Но потом везде мы расплачивались северокорейскими вонами. Интересный момент: если в магазине или ресторане оставалась маленькая сдача при оплате, а у сотрудников не было монеток, они могли дать нам ее, например, жвачками или конфетками.
Учеба
Программа была языкового обмена и выстраивалась на основе изучения корейского языка и улучшения навыков в этой сфере. Было всего два предмета — чтение и устная речь. Учились мы шесть дней в неделю: с понедельника по пятницу было две пары, а в субботу одна. Соответственно, было только два преподавателя.
Чтение преподавал импозантный северокореец, пожилой. Очень приятный, тихий и спокойный человек. Если у кого-то в группе возникали проблемы, он всегда спокойно ко всем относился, поэтому мы его полюбили, а он — нас. Мы читали тексты из северокорейского учебника. Его нужно было купить в университете: у них своя библиотека и свой книжный магазин.
Северокорейский диалект отличается от южнокорейского. У них очень много метафор, эпитетов: предложения все сложные. Одна мысль может растягиваться на пять строчек в рамках одного предложения. Поэтому нам было трудно сначала. Интернета у нас не было, так что в переводчик не зайдешь, и даже в словаре не всегда были какие-то фразы: очень много терминов, географических и военных. Я привыкла к этому за пару недель.
Мы изъяснялись на корейском языке. На тот момент наш уровень языка был не так высок. Поэтому общались с преподавателями простыми словами. Они с нами тоже. Иногда пытались объяснить что-то на пальцах. Но таких ситуаций было мало. Выручали словари. Спустя время привыкаешь к их диалекту, стало легче общаться. У них для новичков построена программа так, что сразу погружаешься в их среду, даже если совсем мало учил язык и совсем плохо говоришь на нем.
На основе текстов мы делали задания, писали диктанты, учили что-то наизусть. Опыт интересный, особенно если хочется дальше работать с северокорейской спецификой, например, читать газеты. Я сейчас работаю в том числе и с текстами Северной Кореи, поэтому для меня этот опыт был незабываем. Нужно повариться в этой каше, чтобы что-то получилось потом.
Устную речь вела пожилая своеобразная кореянка. Поэтому сначала мы с опаской к ней относились, но потом наши сердца растаяли, потому что она оказалась очень искренней, но, честно говоря, строгой. Она очень не любила, когда кто-то опаздывал на ее пары или пропускал их. Все время пыталась нас разговорить. Несмотря на то что наш уровень корейского на тот момент был не такой высокий. Она даже решила отказаться от корейского учебника, и дальше мы учились по тому, который она составила сама для русскоговорящих студентов.
Кстати, именно она нам сказала, что когда мы заходим в университет, мы обязательно должны кланяться большому портрету Ким Чен Ына, который висел при входе. По словам преподавателей, так мы должны были отдавать дань уважения.