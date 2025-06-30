КНДР глазами москвички: как российская студентка выучила в Пхеньяне корейский язык и развеяла мифы о самой закрытой стране мира

Что такое Северная Корея в глазах обычного россиянина? Сплошные страшилки про сталинский режим, запреты, тотальный контроль и вечный голод. Но реальность, как оказалось, куда сложнее и человечнее.





Студентка по обмену Диана Карабегович решилась на то, что многим даже не приходит в голову: поехать учиться в КНДР. Семь лет назад она провела два месяца в Университете имени Ким Ир Сена, а вернувшись, не просто выучила корейский, но и написала книгу «Записки из Колыбели солнца». Она своими глазами увидела, что за мифами о «закрытой стране» скрываются люди, которые любят спорт, песни и веселые застолья ничуть не меньше нас.





﻿Приезд и обустройство





В северокорейский Университет Ким Ир Сена в 2017 году я попала по обмену от МГИМО. Я училась на факультете международных экономических отношений. В рамках программы было предусмотрено две стажировки: в Северную Корею (СК) и в Южную Корею (ЮЖ). Я ездила сначала в СК на два месяца, потом на семестр в ЮК.





Наша группа состояла из восьми человек. Досмотр на границе был, но не суровый, а больше для галочки, потому что северокорейцы со смехом отнеслись к нему. Например, у меня на компьютере посмотрели мои селфи, сказали, что я красотка, и отпустили. Чемодан тоже посмотрели только сверху. На обратном пути вообще не досматривали. К российским студентам у них лояльнее отношение.





Жили мы на улице Ремен, это очень современная улица, которую открыли как раз в 2017 году. Там шикарные небоскребы. Нас поселили в новое студенческое общежитие для иностранцев при университете. Мы были первыми студентами, кто там жил. Комнаты — как в трехзвездочном отеле: две кровати, ванная, туалет, большие панорамные окна с красивым видом на улицы, плазменный телевизор и холодильник.





Интернета, как и связи, не было на протяжении всей поездки. У местных есть интернет: там свои сайты, игры, браузеры, похожие на Google. Раз в две недели мы ездили в посольство России воспользоваться их компьютерами и интернетом, чтобы отправить родителям фотографии. Потом мы купили местные симки и с них раз в несколько дней писали и звонили родным.