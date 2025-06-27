Скромный герой из Башкортостана: подвиг фельдшера с позывным Лекарь

С ранних лет Вадим Багаутдинов проявлял храбрость и спасал оказавшихся в беде. Еще ребенком он вытащил из воды утопающего друга. Желание помогать привело его в медицину, а позже — на СВО, где в условиях ожесточенных боев Багаутдинов эвакуировал раненых солдат. Недавно об одном из его подвигов стало известно всей стране — боец принял роды буквально находясь под обстрелами ВСУ. Сейчас мужчина находится в госпитале. Однако рассказать о солдате согласилась Daily Storm его мать — Зифа Багаутдинова.
Герой с детства
Вадим родился и вырос в небольшой башкирской деревне. Будущий герой с малых лет любил лечить утят, гусят и телят, вспоминает его мама. Мальчик накладывал хромающим животным шины и делал перевязки.
Как подчеркивает Зифа Багаутдинова, ее сын всегда был человеком закрытым. Он много времени проводил за учебниками, занимался борьбой. Любил читать журнал про спецназ, который просил у мамы. Часто ездил на рыбалку с отцом и дедушкой.
«Где-то в 7-8-м классе помог утопающему соседскому мальчишке, — вспоминает Багаутдинова. — Пришел домой и говорит: «Я Мишку спас. Он прыгнул в воду, начал захлебываться и тонуть. Я нырнул и вытащил его. Сделал искусственное дыхание».
Подросток посадил своего друга на велосипед и отвез в больницу. Опытный фельдшер лишь констатировал, что жизни парня ничего не угрожает. Разве что сделал укол, чтобы дети не беспокоились.
«Он сказал мне: «Мама, я такое облегчение испытал от того, что мальчишка выжил. Пойду на медика». После этого сын начал учить биологию и анатомию человека», — заметила Зифа Багаутдинова.
Изначально парень хотел поступить в колледж или училище после 9-го класса. Однако семья не знала, как туда попасть. Окончив 11 классов, Багаутдинов смог поступить на фельдшера. Потом у него появилось желание познать основы терапии. Но пойти учиться на специалиста помешали финансовые трудности в семье.
Когда будущий герой окончил училище, его призвали на срочную службу. После нее парень решил связать жизнь с армией и подписал первый контракт. Так он начал службу военного медика. После положенного срока он решил вернуться «на гражданку».
Багаутдинов женился, устроился работать фельдшером скорой помощи. Как подчеркнула мать героя, мужчине не понравилась жизнь вне армии и он решил продолжить карьеру военного.
Не рассказал о своем подвиге даже матери
После начала СВО Вадима Багаутдинова призвали на защиту Родины, отметила его мать. Про конфликт на Украине он рассказывает ей очень мало. Боится, что самый близкий человек будет переживать.
О подвиге бойца из Башкортостана 21 июня 2025 года написали в газете «Зианчуринские зори». В группе VK редакция печатного здания сообщила, что солдату с позывным Лекарь вручили госнаграду «За спасение погибавших».
На Сватовском направлении Вадим Багаутдинов оказался в эпицентре боя, где приходилось спасать не только раненых. Под огнем танков, дронов и вертолетов он выносил сослуживцев с поля боя — и даже принял роды. В прямом смысле стал тем, кто держал жизнь в своих руках, и не раз.
Во время одной из атак вражеский БПЛА кинул в блиндаж с бойцом гранату. Как уточняет Telegram-канал «Башкирский батальон», медика контузило упавшее бревно. Сейчас Багаутдинов лечится в госпитале. После восстановления он вернется к выполнению боевых задач.
«Про награду мне он по телефону сказал. А за что — не говорил. Потом меня знакомые начали поздравлять, и уже позже я прочитала статью в газете. Только тогда все стало ясно», — вспомнила мать военного.
Женщина призналась, что ей и супругу было очень приятно узнать о героических поступках своего ребенка. Когда стали известны подробности истории, отец солдата с гордостью сказал: «Это мой сынок», — и прослезился.
«Вадим у меня скромный, не любит выделяться.<...> Я даже не знала, что на него там бревно упало. Это уже корреспонденты рассказали мне», — подчеркнула собеседница Daily Storm.
Семья очень ждет возвращения родного человека со спецоперации. Кроме родителей, вдали от войны у него остаются жена, ребенок и сестра.
«Я переживаю за него. Раздаю бабушкам хаир (подаяние. — Примеч. Daily Storm). Мы молитвы читаем, просим у Аллаха благословение», — призналась Зифа Багаутдинова.
Женщина днем и ночью поддерживает контакт с сыном. Когда она видит тревожные сны или ее охватывает странное предчувствие, то любящая мать сразу звонит или пишет своему ребенку. Обязательно спрашивает, как у него дела.