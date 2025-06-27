Скромный герой из Башкортостана: подвиг фельдшера с позывным Лекарь

Герой с детства





Вадим родился и вырос в небольшой башкирской деревне. Будущий герой с малых лет любил лечить утят, гусят и телят, вспоминает его мама. Мальчик накладывал хромающим животным шины и делал перевязки.





Как подчеркивает Зифа Багаутдинова, ее сын всегда был человеком закрытым. Он много времени проводил за учебниками, занимался борьбой. Любил читать журнал про спецназ, который просил у мамы. Часто ездил на рыбалку с отцом и дедушкой.





«Где-то в 7-8-м классе помог утопающему соседскому мальчишке, — вспоминает Багаутдинова. — Пришел домой и говорит: «Я Мишку спас. Он прыгнул в воду, начал захлебываться и тонуть. Я нырнул и вытащил его. Сделал искусственное дыхание».





Подросток посадил своего друга на велосипед и отвез в больницу. Опытный фельдшер лишь констатировал, что жизни парня ничего не угрожает. Разве что сделал укол, чтобы дети не беспокоились.





«Он сказал мне: «Мама, я такое облегчение испытал от того, что мальчишка выжил. Пойду на медика». После этого сын начал учить биологию и анатомию человека», — заметила Зифа Багаутдинова.