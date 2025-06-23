«Мою книгу ставят рядом с фотографией погибшего пацана». Писатель и вагнеровец Гост Юнгер рассказал, почему решил написать мемуары

«Я не верил, пока не увидел Пригожина»





В лагерь я приехал 13 февраля 2022 года, был еще в карантине. Вдруг 24 февраля по телевизору объявляют начало спецоперации. 24 февраля еще непонятно было, что мы будем участвовать в этом мероприятии, но какие-то разговоры пошли. В июне-июле один полковник начал нашептывать на ухо, что наш общий знакомый, бывший милиционер из Нижегородской области, уехал в Луганск. Жена звонила, что действительно Андрей поехал, он погиб и на аллее героев похоронен. И с ним 76 человек ушли.





Так все и было, но в тюрьме же врут многие — жулики придумывают всякое с утра до вечера. Я подумал, что это очередная тюремная байка, и пошел на турник подтягиваться. Но для себя на всякий случай взял на заметку, что надо больше заниматься спортом и бросать курить. Лучше быть всегда готовым.





О ходе спецоперации я не знал. Мужики в курилке разговаривали, а я вообще не вмешивался в эту историю. Если у нас была возможность включать телевизор, мы МУЗ ТВ включали. Товарищ мой из СОБРа говорил: «Вот ЧВК «Вагнер», я к ним пойду. Могут взять и сидевшего». Он, кстати, в последний момент отказался идти. Я не знал, кто они и что это. Я ему говорил: «Вот ты придумываешь фантастические истории, что со службы попал в тюрьму и тут снова наденешь погоны. Отстань от меня, пошли лучше чай пить».





Я не верил, пока не увидел Пригожина 16 сентября. Утреннее построение, куча сотрудников озабоченных бегают, все без видеорегистраторов. Нам зачитали список, из 85 человек в отряде назвали 55, которые отходят и строятся отдельно. Я был среди них. Еще 30 завели обратно опера, чтобы они никуда не могли выходить и не слышали бы того, что говорил Пригожин.





Потом между собой обсуждали — они не взяли несколько категорий сразу. Это были осужденные по насильственным статьям, то есть «зилки». Еще тех, кому было за 55 лет. Не брали с инвалидностью. Тех, кто был осужден по делу Голунова. Эти опера сидели со мной в отряде, один из них был моим завхозом. Мы с ним за одной партой учились на электриков. Вот его не взяли. В общем, тех, у кого статьи 285 и 286 (злоупотребление и превышение должностных полномочий), «Вагнер» не брал. Видимо, было какое-то сомнение, что могут предать.





Из-за забора вижу компанию. Шли шестеро, впереди Пригожин в желтой куртке с четырьмя звездами. Ребята все по гражданке. Как боевая шестерка, только все без оружия. И я понял — это за мной, я больше не заключенный. Только потом понял, что это Пригожин. Просто увидел уверенного мужика в желтой куртке. Не было никаких сомнений. Увидел их — и такой: куда сдавать вещи? Я даже не подумал, что можно туда не идти. Страна бы воевала, а я бы в тюрьме сидел, шил полотенца? Нет, конечно!





Три вопроса, после которых я стал «вагнеровцем»





Из 900 человек в лагере пошли записываться, наверное, 130. Уехали 86. Часть за два дня передумали, многие отказывались. С кем разговаривал в окопах потом, каждый вспоминал, что в основном пошли все, кто не виноват и кого по беспределу осудили. Чтобы спасти себя, своих детей очистить.





Было несколько кабинетов, где разговаривали с добровольцами. Например, заходит дед и конючит: «Возьмите!» Да ты не пронесешь рюкзак! По двадцать раз отжимались, и если видели, что человек старался, то брали. Я попал на собеседование лично к Пригожину. Сел напротив него, он задал всего три вопроса. «Где служил?» — «В УБОП». — «За что сидишь?» — «С ментами подрался». — «В армии служил?» — «Да. Тула, ВДВ». Они улыбнулись с кадровиком, который рядом сидел. «Все, следующего зови. Иди собирай вещи».





Показалось, что я быстрее всех прошел собеседование. Приятная получилась беседа. По прошествии лет понимаю — что еще у меня было спрашивать?





Что собирать? Я ж не думал, что если на войну, то как все будет? Взял два комплекта постельного белья. Костюм, в котором меня в тюрьму посадили, — я из дома вышел в костюме, английской рубашке и штиблетах, бабочки только не хватало. Приезжал как проверяющий в эту тюрьму красивый. Я этот костюм с собой даже потащил на плечиках, чтобы не помялся.





Под Ростовом выбросил все в кучу с вещами. Говорю: костюм дорогущий, жалко же. «Сбоку положи в чистый ящик». Когда положил, то понял, что все! Я бы ничего с собой не брал, потому что нам все выдадут.





Как бывший милиционер подавил бунт зеков





Пээсников как я было очень мало, в основном все были черноходы. Многие сидели уже десятилетиями. Черноходы начали немножко осматриваться по сторонам, наверное, думали, главное выбраться из тюрьмы, а дальше смогут пропетлять. У местного старшины два бойца из добровольцев — не кашники (кашниками называли бывших заключенных в рядах ЧВК «Вагнер» по первой букве «К» на жетоне. — Примеч. Daily Storm), и сотня новобранцев — бывших зеков. Им кажется, что они ситуацией владеют, и начинают немножко прощупывать, насколько тут можно повыпендриваться.





В чем заключался бунт? 15 человек как-то в одном домике поселились примерно одного возраста. Деды сидят со сроками, все из одного лагеря, друг друга знают. Страшная картина. Выбрали сами себе главным молодого пацана, которого никто не собирался слушать. В зоне он, может быть, особым авторитетом не обладал. Поводом для бунта стал какой-то ковер, нежелание выполнять жесткие приказы.





Я только приехал тогда. Ко мне подошел один сознательный кашник. «Ты человек жесткий?» — «Не знаю, ну да, наверно». — «Пойдешь командиром?» Если пришли за мной, значит, я нужен. Взял автомат, захожу в тот домик. Кашник говорит: «Это ваш новый командир». Все головы подняли, один из них по прозвищу Кастрюля говорит: «Мы его не выбирали».





Если назначили командиром — надо действовать. Говорю, здесь командиров не выбирают, а назначают. Начались какие-то попытки выкрутиться. Приказал поднять руки тем, кто служил и носил погоны. Четыре человека подняли. Я говорю: кто приказы будет выполнять, встать и построиться налево. Кто отказывается — остаетесь у костра. Старый черный бородатый лидер поднимает голову: «Ты нас не разделяй. Позови старшину».





Когда мы во второй раз пришли со старшиной, я сразу снял снял автомат с предохранителя и встал у него за спиной, начал контролить — всякое могло же произойти. Нас четверо, а их пятнадцать. Но оружие у них было у кого за спиной, у кого-то вдалеке, не наизготовку. Доложил старшине — их надо разоружать, они в бой идти не готовы. Он что-то поговорил, они посопели-попыхтели, согласились. «Мы не поняли просто, рамсы попутали. Но пусть командиром будет тот молодой пацан, мы ему будем подчиняться». Меня обратно отправили. Побыл 15 минут командиром, бунт подавил и снова стал рядовым.





Был бы приказ, мог быть какой-то кровавый конфликт, но, слава богу, его не случилось. И мы потом все вместе друг друга в окопах спасали и воевали. Черноходы немножко не поняли, куда они попали. Когда почувствуешь рядом с собой свист пули или снаряда, тогда въезжаешь, где ты. Видел этого зачинщика бунта с позывным Классик. Чтобы мы больше не ссорились, меня и организатора бунта Классика отправили на следующий день вместе тачку тащить. Он мне руку протянул, говорит: «Я понял, братишка, куда мы попали. Я теперь больше не бунтовщик».