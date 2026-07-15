Город ручной работы: Как «Лето в Москве» помогает маленьким брендам найти своих покупателей

Мать пятерых детей вяжет игрушки, которые увозят во Францию и Турцию. Художники переносят картины с холста на футболки, а создательница украшений наблюдает, как покупательницы возвращаются к ней уже с подругами. На фестивальных площадках «Лета в Москве» малый бизнес получает не только бесплатное место, но и то, чего обычно особенно не хватает начинающим предпринимателям, — возможность быть замеченными.





У малого бизнеса есть одна несправедливая особенность: хороший товар еще не означает, что о нем кто-нибудь узнает. Можно годами совершенствовать рецептуру свечей, вручную пришивать бусины, рисовать эскизы, осваивать продвижение в социальных сетях, упаковывать заказы по ночам, но так и остаться внутри круга постоянных покупателей и друзей друзей.





Особенно трудно тем, чей бизнес начинается не с инвестиций и бизнес-плана, а с обычной жизни. С желания заработать своим ремеслом, превратить увлечение в профессию или хотя бы доказать себе, что сделанное собственными руками может быть интересно кому-то еще.





Именно поэтому бесплатное место на городской фестивальной площадке для небольшого бренда означает гораздо больше, чем просто экономию на аренде. Это редкая возможность вынести свой проект из домашней мастерской в центр Москвы и посмотреть, выдержит ли он встречу с настоящей публикой.





В рамках проектов «Лето в Москве» и «Зима в Москве» предприниматели бесплатно получают торговые места на площадках «Московских сезонов». Участвовать могут самые разные проекты: от небольших мастерских до известных ресторанов. Однако интереснее всего наблюдать именно за теми, кто еще недавно создавал свои вещи дома, для детей, знакомых или первых подписчиков.





Елена Кузьминцева вяжет игрушки больше 11 лет. Она воспитывает пятерых детей и скоро станет бабушкой в третий раз, поэтому вязание в ее жизни никогда не существовало отдельно от семьи. Она делает игрушки крючком и спицами, придумывает мастер-классы, вяжет одежду детям и внукам. Сейчас Елена работает на фестивальной площадке в Теплом Стане, а за три года успела побывать в Черемушках, Люблине, на Тверской, Красногвардейской и Алма-Атинской.





За день она может связать три-четыре игрушки или около тридцати небольших брелоков. В ее ассортименте есть зайцы, ежи, слоны, выдры, лягушки, хамелеоны, тигры, лисы и даже супергерои. Получается почти отдельная вязаная вселенная, в которой нет строгой концепции и маркетингового расчета, зато есть понятная человеческая логика: детям нравятся звери, взрослым хочется подарить что-то теплое и нештампованное, а мастеру интересно каждый раз придумывать новое.





«Постоянных покупателей очень много. Больше всего я стою на Черемушках, и там все довольны, и на заказ вяжу игрушки. У меня есть постоянная покупательница, у нее дети за границей, а она им туда отвозила. И в России, и в Турции, и во Франции — повсюду», — говорит она.





Постоянные покупатели находят ее на фестивальных площадках, возвращаются, делают заказы, увозят подарки детям и внукам. Для маленького ремесленного проекта такая связь с покупателем особенно важна. Человек приобретает не просто очередного плюшевого зайца, а вещь, о которой ему только что рассказала женщина, связавшая ее собственными руками.