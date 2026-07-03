Есть ли кризис на самом деле: позиция рынка





На момент подготовки материала Daily Storm направил официальный запрос в «Газпромнефть», однако ответа редакция не получила. При этом собеседник издания в компании еще после прилета беспилотников по Капотне утверждал, что поводов для паники нет.





«Все АЗС работают в штатном режиме. Если Капотня по каким-то причинам не сможет обеспечить необходимые объемы, мы просто переключаемся на другой НПЗ, в том числе в Ярославле. Такое уже происходило раньше, поэтому система продолжает работать в штатном режиме», — пояснил источник.





Примечательно, что из всех крупных нефтяных компаний, которым Daily Storm направил запросы, официально ответил лишь ЛУКОЙЛ. В пресс-службе компании редакции сообщили, что всю информацию, связанную с реализацией топлива, компания публикует в мобильном приложении и на официальных интернет-ресурсах.





«Об обо всех оперативных вопросах, связанных с реализацией топлива, компания информирует в мобильном приложении и на официальных интернет-ресурсах», — сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛа.





Однако здесь возникает любопытная деталь. На указанном компанией специализированном ресурсе для автомобилистов раздел новостей фактически не обновлялся с марта 2026 года. Последняя опубликованная новость датирована 19 марта и посвящена запуску услуги выездной техпомощи по топливным картам. Каких-либо сообщений, связанных с текущей ситуацией на рынке топлива, временным отсутствием отдельных марок бензина или изменениями в логистике поставок, на момент публикации материала обнаружить не удалось.





Еще один крупнейший игрок российского топливного рынка — «Роснефть» — официально на запрос Daily Storm также не ответил. Между тем именно эта компания располагает крупнейшей нефтеперерабатывающей сетью в стране: в ее состав входят 13 крупных НПЗ и три мини-НПЗ, расположенные в разных регионах России.





Собеседники издания в компании связывают возникшие проблемы не с нехваткой топлива, а с ажиотажным спросом среди автомобилистов.

«Топлива в стране хватает, бензина много. Просто люди приезжают с канистрами. Либо приезжают на заправки по три-пять раз. Не знаю, что они делают — от заправки к заправке ездят или сливают топливо в канистры. Именно из-за этого возникают пробки и создается ощущение дефицита», — пояснил источник Daily Storm.





По словам собеседников Daily Storm в отрасли, речь пока идет не о физическом дефиците топлива в стране, а о локальных перебоях в логистике и ажиотажном спросе. Именно сочетание этих факторов — перераспределение поставок, повышенный спрос со стороны автомобилистов и неравномерное наличие топлива на отдельных нефтебазах и привело к возникновению очередей на ряде АЗС.