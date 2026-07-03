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Заправься, пока есть: как страх дефицита создал бензиновый ажиотаж в России
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Россияне начали скупать бензин, а соцсети заполнили видео очередей на АЗС. Мы выяснили, насколько серьезна ситуация Фото: Нейросеть
Чтиво

Заправься, пока есть: как страх дефицита создал бензиновый ажиотаж в России

Россияне начали скупать бензин, а соцсети заполнили видео очередей на АЗС. Мы выяснили, насколько серьезна ситуация

Алена Сивкова, Георгий Александров
Фото: Нейросеть

С момента последнего налета украинских беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне прошло почти две недели. За это время Россия столкнулась с неожиданной для многих проблемой: очередями на заправках, табличками «АИ-92/95/100 нет», людьми, запасающимися канистрами, и ценами на бензин, которые на отдельных АЗС перевалили за 100 рублей за литр. И если сначала казалось, что речь идет о локальных трудностях столичного региона, то вскоре соцсети заполнили видео с автозаправок из самых разных уголков страны — от юга России до Сибири.


Большинство россиян, как это часто бывает, решили реагировать на происходящее с юмором: снимают ироничные ролики про охоту за бензином, соревнуются в размерах запасов топлива и шутят о новой народной валюте — канистрах. Однако за мемами и вирусными видео скрывается вполне реальная обеспокоенность автомобилистов. При этом собеседники Daily Storm в нефтяной отрасли и представители крупнейших компаний — «Роснефти» и «Газпромнефти» — утверждают, что ситуация остается штатной. В РЖД, где для обеспечения поставок нефтепродуктов был создан специальный координационный штаб, признают лишь то, что логистика топлива сейчас требует оперативной корректировки и находится на особом контроле.

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Фото: Нейросеть
Фото: Нейросеть

Московский НПЗ и его роль в системе топлива


Чтобы понять причины нынешнего ажиотажа, нужно разобраться, какую роль играет Московский нефтеперерабатывающий завод в топливной системе столицы. МНПЗ в Капотне — один из старейших нефтеперерабатывающих заводов страны, введенный в эксплуатацию еще в 1938 году. По открытым данным, предприятие обеспечивает около 40% потребностей Москвы в бензине и порядка 50% — в дизельном топливе. Кроме того, именно этот завод является одним из ключевых поставщиков топлива для столичных аэропортов. Иными словами, каждый третий автомобиль в Москве заправляется топливом, произведенным в Капотне.


Впрочем, напрямую связывать все проблемы на столичных АЗС исключительно с работой МНПЗ было бы не совсем корректно. У каждой крупной сети заправок существует собственная система поставок и свои базовые нефтеперерабатывающие предприятия. Поэтому последствия для разных игроков рынка оказались неодинаковыми.


«Газпромнефть», которой принадлежит Московский НПЗ, обладает достаточно диверсифицированной системой производства. Помимо завода в Капотне, компания управляет крупнейшим в России Омским НПЗ, а также контролирует 50% Ярославского нефтеперерабатывающего завода через холдинг «Славнефть». Теоретически это позволяет оперативно перераспределять поставки топлива между регионами в случае возникновения внештатных ситуаций.

Фото: Нейросеть
Фото: Нейросеть

Есть ли кризис на самом деле: позиция рынка


На момент подготовки материала Daily Storm направил официальный запрос в «Газпромнефть», однако ответа редакция не получила. При этом собеседник издания в компании еще после прилета беспилотников по Капотне утверждал, что поводов для паники нет.


«Все АЗС работают в штатном режиме. Если Капотня по каким-то причинам не сможет обеспечить необходимые объемы, мы просто переключаемся на другой НПЗ, в том числе в Ярославле. Такое уже происходило раньше, поэтому система продолжает работать в штатном режиме», — пояснил источник.


Примечательно, что из всех крупных нефтяных компаний, которым Daily Storm направил запросы, официально ответил лишь ЛУКОЙЛ. В пресс-службе компании редакции сообщили, что всю информацию, связанную с реализацией топлива, компания публикует в мобильном приложении и на официальных интернет-ресурсах.


«Об обо всех оперативных вопросах, связанных с реализацией топлива, компания информирует в мобильном приложении и на официальных интернет-ресурсах», — сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛа.


Однако здесь возникает любопытная деталь. На указанном компанией специализированном ресурсе для автомобилистов раздел новостей фактически не обновлялся с марта 2026 года. Последняя опубликованная новость датирована 19 марта и посвящена запуску услуги выездной техпомощи по топливным картам. Каких-либо сообщений, связанных с текущей ситуацией на рынке топлива, временным отсутствием отдельных марок бензина или изменениями в логистике поставок, на момент публикации материала обнаружить не удалось.


Еще один крупнейший игрок российского топливного рынка — «Роснефть» — официально на запрос Daily Storm также не ответил. Между тем именно эта компания располагает крупнейшей нефтеперерабатывающей сетью в стране: в ее состав входят 13 крупных НПЗ и три мини-НПЗ, расположенные в разных регионах России.


Собеседники издания в компании связывают возникшие проблемы не с нехваткой топлива, а с ажиотажным спросом среди автомобилистов.

«Топлива в стране хватает, бензина много. Просто люди приезжают с канистрами. Либо приезжают на заправки по три-пять раз. Не знаю, что они делают — от заправки к заправке ездят или сливают топливо в канистры. Именно из-за этого возникают пробки и создается ощущение дефицита», — пояснил источник Daily Storm.


По словам собеседников Daily Storm в отрасли, речь пока идет не о физическом дефиците топлива в стране, а о локальных перебоях в логистике и ажиотажном спросе. Именно сочетание этих факторов — перераспределение поставок, повышенный спрос со стороны автомобилистов и неравномерное наличие топлива на отдельных нефтебазах и привело к возникновению очередей на ряде АЗС.

Фото: Нейросеть
Фото: Нейросеть

Почему нельзя сводить проблему только к одному заводу


Впрочем, в общественном сознании до сих пор существует довольно упрощенное представление о том, как бензин попадает в бак автомобиля. Многие уверены, что схема выглядит максимально просто: нефтеперерабатывающий завод произвел топливо — бензовоз привез его на АЗС. На самом деле между НПЗ и заправочной колонкой находится целая система промежуточной инфраструктуры — нефтебазы, нефтехранилища и распределительные терминалы.


Именно на нефтебазы поступают готовые нефтепродукты с разных нефтеперерабатывающих заводов — по железной дороге, трубопроводам или автомобильным транспортом. Там они проходят хранение, лабораторный контроль качества, смешение отдельных компонентов и последующее распределение по автозаправочным станциям. Более того, одна и та же нефтебаза может одновременно принимать топливо сразу с нескольких НПЗ, а затем перераспределять его между десятками и сотнями АЗС.


В качестве примера можно привести Володарскую ЛПДС — один из крупнейших топливно-логистических узлов Московского региона. Через подобные нефтебазы проходят миллионы тонн нефтепродуктов, которые затем распределяются между АЗС, аэропортами и промышленными потребителями.


В РЖД, куда Daily Storm также направил запрос, сообщили, что для обеспечения бесперебойного снабжения регионов топливом в компании действует специальный координационный штаб, который занимается оперативным управлением перевозками нефтепродуктов.


«Для бесперебойного снабжения регионов топливом в РЖД действует координационный штаб. Его главная задача — обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. РЖД в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями гибко адаптируются к меняющимся условиям и готовы оперативно корректировать технологию работы. В зоне особого внимания — снабжение аэропортов авиакеросином. Логистика выстраивается таким образом, чтобы исключить дефицит топлива», — сообщили в пресс-службе компании.


В РЖД также отметили, что к перевозке принимаются максимальные объемы нефтепродуктов, которые позволяют текущие технические и технологические возможности инфраструктуры, а движение цистерн находится под непрерывным мониторингом.

Фото: Нейросеть
Фото: Нейросеть

Министерство энергетики России на запрос Daily Storm оперативно не ответило. При этом ранее ведомство уже комментировало ситуацию с поставками топлива в регионах. В начале июня в Минэнерго признали наличие временных сложностей с логистикой в ряде субъектов страны, связав их с атаками на объекты топливно-энергетической инфраструктуры, однако подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Для стабилизации поставок при министерстве был создан специальный отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК. Позднее в ведомстве заявили, что обеспечение внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем, а все принимаемые меры направлены на предотвращение локальных дисбалансов и поддержание стабильных поставок нефтепродуктов.


20 литров в одни руки


Впрочем, если верить открытым данным, ограничения на отпуск топлива сегодня действуют уже более чем в 30 российских регионах. Причем речь идет не только о юге страны. Одними из последних ограничения ввели в Дагестане и Калининградской области. В республике автомобилистам отпускают не более 20 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в одни руки, а на заправках крупных операторов в Калининградской области действуют лимиты в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну заправку.


Постепенно ограничения распространились практически на все федеральные округа страны. В Воронежской и Саратовской областях действует лимит в 30 литров бензина на один автомобиль. В Омской области отпускают не более 40 литров бензина, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюменской и Курганской областях введены ограничения до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива для автомобилей. В ряде регионов, включая Тамбовскую и Брянскую области, дополнительно ограничена или полностью запрещена продажа топлива в канистры и другие емкости.


Даже Татарстан, который традиционно считается одним из ключевых нефтяных регионов страны, столкнулся с локальными трудностями. После появления очередей на АЗС власти региона были вынуждены вводить временные ограничения на отдельных заправках, чтобы предотвратить ажиотажный спрос и дефицит топлива.


Однако наиболее сложная ситуация, судя по официальным заявлениям властей, сохраняется в Крыму. С 21 июня в республике прекращен отпуск бензина и дизельного топлива физическим и юридическим лицам, а топливо направляется в первую очередь на обеспечение жизнедеятельности и безопасности региона. В Севастополе также были введены дополнительные ограничения и продлена работа общественного транспорта.


На этом фоне федеральные власти готовят дополнительные меры стабилизации рынка. 23 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива и уже разработало комплекс мер по увеличению поставок на внутренний рынок. При этом глава Минфина Антон Силуанов 24 июня заявил, что не считает происходящее скачком цен на топливо: по его словам, существенный рост наблюдается преимущественно на независимых АЗС, тогда как у крупных системообразующих компаний цены изменились незначительно

Фото: Нейросеть
Фото: Нейросеть

Если бензин есть, то где он?


Важно отметить, что согласно открытым данным в России работает около 38 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а с учетом мини-НПЗ их общее число превышает 80. Основной объем переработки при этом сосредоточен в ограниченном числе крупнейших предприятий.


К ним относится Омский нефтеперерабатывающий завод компании «Газпром нефть» — крупнейший по объемам переработки в стране, около 22 млн тонн нефти в год. Далее следует Киришский нефтеперерабатывающий завод «Сургутнефтегаза» с мощностью порядка 21 млн тонн в год, а также Рязанская нефтеперерабатывающая компания «Роснефти» и «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с сопоставимыми объемами переработки на уровне 17 млн тонн.


В число крупнейших также входят комплекс «ТАНЕКО» в Татарстане, Ярославский, Волгоградский, Пермский, Московский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы.


В совокупности именно эти предприятия формируют основной объем производства моторных топлив в стране и обеспечивают снабжение через сеть нефтебаз и распределительных узлов.


В 2025–2026 годах также фиксировались атаки на ряд нефтеперерабатывающих предприятий, включая Рязанский, Саратовский, Сызранский, Волгоградский, Пермский, Ярославский, Туапсинский, Нижегородский и другие НПЗ.


На отдельных объектах сообщалось о повреждениях установок первичной переработки нефти (ключевая установка первичной переработки, с которой начинается работа НПЗ), резервуарных парков и сопутствующей инфраструктуры, в отдельных случаях — о временной остановке части мощностей.


Суммарно, по оценкам из открытых источников, в разное время под воздействие могли попадать до двух десятков крупных НПЗ. Это влияет не на общий объем производства в целом, а на распределение и ритмичность поставок по регионам. Отдельно упоминаются Киришский НПЗ и Московский НПЗ в Капотне как ключевые узлы регионального снабжения, где любые сбои сразу отражаются на логистике сразу нескольких субъектов.


На этом фоне происходит перераспределение потоков нефтепродуктов между регионами, а основная нагрузка переносится на нефтебазы и транспортную инфраструктуру, где фиксируется рост объемов перевозок и изменение маршрутов поставок.

Решение принято как временное — для стабилизации топливообеспечения и увеличения доступного объема на внутреннем рынке. При этом допускается использование топлива с более высоким содержанием серы, чем в действующем стандарте К5.


По оценкам экспертов, мера может помочь закрыть локальные дефициты, однако в долгосрочной перспективе способна повлиять на качество топлива и увеличить износ автомобилей у потребителей, особенно при регулярной эксплуатации.

#газпромнефть #топливо #роснефть #бензин #лукойл