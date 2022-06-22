«Мог бы поблагодарить!»: в подмосковном колледже рассказали, как Пьер Нарцисс приехал в Россию без денег и обманул приемную комиссию

В Москве 21 июня не стало Пьера Нарцисса. Артист умер на 46-м году жизни от последствий подагры. Daily Storm удалось поговорить с заместителем директора Егорьевского авиационного технического колледжа имени В.П. Чкалова Анатолием Кормилициным. Именно это учебное заведение более 20 лет назад стало отправной точкой знакомства Пьера Нарцисса с Россией. Кормилицин лично помог тогдашнему иностранному студенту получить визу и регистрацию. При жизни в своих интервью Пьер Нарцисс негативно высказывался о вузе, хотя не проучился там ни дня.





«Это было в 90-х годах, и тогда совершенно по-другому приглашали на обучение учащихся из зарубежных стран. Если сейчас существует очень строгая система через наши миграционные службы — будем говорить по-старому ОВИР (отдел виз и регистрации) — то раньше это можно было сделать очень просто», — вспоминает Кормилицин.





Зарубежных студентов в конце 90-х приглашали в вуз по знакомству через иностранных выпускников, объяснил он. Когда руководству колледжа предложили кандидатуру камерунца Пьера Нарцисса, Кормилицин сразу отправил письмо в российское посольство в Камеруне о приглашении. «Вот таким образом был найден Пьер Нарцисс в Камеруне и таким образом он приехал к нам сюда учиться на якобы авиационного специалиста», — рассказал он.





По словам замдиректора Егорьевского колледжа, учебное заведение предварительно высылало информацию о том, каких специалистов они готовят. Однако не все студенты приезжали, чтобы стать профессионалами в области авиастроения.





«Многие ребята, естественно, лукавили. Потому что кто-то приезжал, чтобы уехать в третью страну, кто-то — чтобы учиться на врача, а кто-то — на юриста, менеджера и так далее», — признается Кормилицин.





Когда будущий исполнитель «Шоколадного зайца» приехал в Егорьевск, денег у него не было, говорит собеседник. В 90-х, по правилам колледжа, иностранный студент должен был внести аванс в кассу заведения в качестве гарантии, что он останется учиться.





«Они приезжают с паспортами, больше у них ничего нет, и тогда бывало, что исчезали куда-то. Мы с Пьером Нарциссом стали разговаривать здесь, в моем кабинете, где я сейчас нахожусь, и он сказал: «Понимаете, у меня сейчас денег нет, я должен поехать в Москву в банке получить деньги. Мне должны их прислать на такое-то московское отделение банка». Ну, естественно, у меня же нет оснований не верить человеку, если он так заявляет».





Пьер Нарцисс пробыл в Егорьевске несколько дней, а потом, забрав паспорт, уехал в Москву. Где потом учился артист, Кормилицин не знает: «Читал о том, что он [Пьер Нарцисс] приехал в Егорьевск, хотел учиться, но вот в Егорьевском авиационном институте ему не понравились бытовые условия». В авиационном колледже в Егорьевске певец не учился ни дня. На африканского студента лишь успели завести «карточку с его юной фотографией».





«Он вообще не учился. Я лишь содействовал тому, чтобы он приехал в Россию. Лично я, — продолжил собеседник. — Воспользовался моим приглашением. Нет бы позвонить и сказать потом: «Анатолий Петрович, спасибо вам большое, что пригласили в Россию, я стал здесь известным человеком, уважаемым человеком». Пусть это останется на его совести».





Несколько лет назад Пьер Нарцисс признавался, что когда учился в том авиационном институте, иностранцы жили отдельно русских. По словам певца, его это очень задевало. Как рассказал артист, колледж напоминал «военную базу за небольшим забором».





Кормилицин прокомментировал эти сообщения: «Как говорят: об ушедших либо хорошо, либо ничего. Он где-то отзывался негативно о нас — возможно. Не буду утверждать это, но я это читал. Нужно тогда понимать, что есть негативного. У каждого личное восприятие — может быть, ему туалет наш не понравился. Уехал он и уехал — каждый волен выбирать. Не один такой, который приезжал и переезжал. Потом он приехал к нам петь «Шоколадного зайца». Хороший парень, хорошенький. Конечно, сейчас, в 45 лет, мы видим его фотографию такого мощного, маститого мужика, извините за грубость. А тогда высокий стройный мальчик, себе на уме. Как сейчас представляю».





Артист родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. С детства мечтал стать футболистом, а в юношеском возрасте стал увлекаться творчеством — в 14 лет создал свою музыкальную группу. В 1997 году Пьер Нарцисс переехал в Россию, в подмосковный Егорьевск, где жила его сестра. Через шесть лет, в 2003 году, певец прошел отбор в музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд — 2», которое принесло ему широкую известность. В частности, этому способствовали его музыкальные хиты «Шоколадный заяц» и «Целуй-целуй».





Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет в реанимации, куда был доставлен с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем. Об этом сообщила бывшая супруга певца Валерия Калачева. Она поблагодарила его за проведенное вместе время и отметила, что Пьер «навсегда будет в наших сердцах и молитвах». Дочь покойного — 16-летняя Каролина Кристель — назвала отца примером для себя.