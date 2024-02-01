«Мы не в тылу нужны, а там, где горит огонь!» Священник, сделавший из «буханки» храм, рассказал о буднях на передовой СВО

Представители духовенства с самого начала СВО принимают активное участие в жизни многих подразделений на передовой. Это рассказ Daily Storm о, наверное, самом необычном полевом храме — УАЗе и о его настоятеле, священнике из Омской епархии, штатном помощнике командира по работе с верующими военнослужащими Александре Лемешко.





Вопроса о том, ехать за ленточку или нет, с началом спецоперации у отца Александра не стояло: «У нас был составлен план командировок, кто-то из священников попал туда раньше, я несколько позже. Но выбора ехать или нет, по сути, не было. Мы работаем по линии Министерства обороны, есть план ротаций, по которому мы двигаемся».





Священник признается, что работа на СВО вдохновляет его, а первое, что бросается в глаза в таких местах, — сильная сплоченность и честность бойцов. Экстремальные условия раскрывают в людях те качества, которых раньше они не замечали.





«В мирной жизни мы [священники] более расслаблены. Есть некое привыкание, в том числе и к службе, и к святыне. Хотя казалось бы, мы как священники должны быть более проникнуты. Но мы тоже люди, случаются кризисы. А когда ты оказываешься в полевых условиях, видишь отклик в глазах бойцов — это вдохновляет. В какой-то степени молитва становится более искренней. На солдатах это тоже отражается. Находясь под постоянной угрозой жизни, они сплачиваются, начинают больше друг другу помогать, замечать то, чего не замечали в гражданской жизни. Люди-то те же самые, но более честные», — поделился священнослужитель.