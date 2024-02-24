«СВО назревала»: как уживались фанаты России и Украины до и после рокового матча 1999 года в Лужниках

Представьте ощущение уезжающего поезда, когда вы уже стоите на перроне с чемоданами, но не нашли билета. Примерно такие эмоции испытала российская футбольная сборная, когда в октябре 1999 года в матче с командой Украины пропустила обидный гол на последних минутах и из-за ничьей со счетом 1 : 1 лишилась шансов попасть на Евро-2000. Поединок в переполненных «Лужниках» до сих пор вспоминают все: и игроки, и специалисты, и простые болельщики. Daily Storm поговорил с теми, кто видел матч вживую и, несмотря на прошедшие без малого четверть века, помнит наэлектризованную до предела атмосферу на трибунах.
Уже тогда, в 99-м, отношения между поклонниками сборных России и Украины были непростыми, но до и после игры обошлось без драк благодаря милиции. Однако, как вспоминают известный болельщик «Спартака» Амир Хуслютдинов по прозвищу Профессор и спортивный журналист Дмитрий Окунев, антагонизм и антипатия между Москвой и Киевом со времен СССР набирали обороты. И сейчас, после начала СВО, многие фанаты двух стран, выяснявшие отношения на улице, находятся по разные стороны окопов на передовой...
Как украинских болельщиков спасла московская милиция
«Помню переполненные «Лужники», просто безумный ажиотаж по поводу билетов. Народ готов был платить в семь раз больше. Спекулянты за счет билетов покупали потом себе пусть не Bentley, но хорошие иномарки. Плюс пресса нагнетала, накидывала говна на вентилятор. А опустошения после матча не было. Была безнадега. Но порадовало, что хохлам в кайф ничья не пошла — они все равно в плей-офф проиграли», — вспоминает Хуслютдинов.
Он заверил, что со стороны России сумасшедшего ажиотажа не было. «Для меня украинцы — больные братья. А у них комплекс неполноценности безумный. Украинская пресса до матча с Россией так нагнетала! А нам просто матч был важен, и все были уверены: победим. Матч был жесткий, а хохлы играли немного хамовато. Когда на 88-й минуте забил Шевченко — на трибунах было такое впечатление, что умерли все. Была абсолютнейшая тишина, и люди после матча разъезжались молча. Народ заказал кабаки праздновать победу, но заведения потеряли деньги. Все без криков и этих дурацких дудок тихо разъехались по домам. К метро просто шла толпа мертвецов, люди даже не ругались, хотя русский язык велик и могуч. Просто такая толпа зомби шла и не обкладывала матом наших «кривоногих», — добавил болельщик красно-белых.
Журналист Дмитрий Окунев, воочию наблюдавший за игрой команд в «Лужниках», также отмечает: «В большей степени шла политическая накачка с украинской стороны, потому что они еще со времен СССР чувствовали себя в некоторой степени ущемленными и всегда хотели ущипнуть, ужалить Москву. Для них это был более принципиальный матч. А у сборной России была задача просто победить и отобраться на турнир».
По словам Окунева, какие-то локальные стычки между фанатами в день матча происходили, но «это не носило какого-то массового характера и не было ненавистью на национальной почве». «Это обычная история, когда фанаты «Спартака» против фанатов ЦСКА или «Зенита». Но сборная Украины ассоциировалась с «Динамо» (Киев), который еще в советские времена не любили никогда и относились к нему плохо. Это всегда был прямо противник!» — пояснил собеседник. Он добавил, что фанаты, опять же в большинстве, приехали из Донецка, и к ним не было особой неприязни, вдобавок ко всему «матч был повышенной сложности, и правоохранители были настороже».
«У нас милиция — можно ее любить или ненавидеть — работает профессионально, поэтому фанатов сборной Украины никто не тронул в Москве. Многие столкновения, которые могли быть с хохлами, силовики перекрывали сразу же. Конечно, хотелось с противником пообщаться на расстоянии вытянутой руки, но не было возможности из-за милиции», — указал один из лидеров фан-движения «Спартака».
Дружба с Киевом длилась до 1982 года, а потом «пошла кровь»
Профессор вспоминает, что с киевским «Динамо» у московского «Спартака» была дружба до 1982-го. Отсутствие стычек наблюдалось до той поры, пока в Киеве местные не отметелили юных болельщиков красно-белых без видимых на то причин, поясняет собеседник. После этой истории говорить о перемирии не приходилось, начались кровавые драки между «спартачами» и киевлянами. Причем, как утверждает Профессор, победа всегда была на стороне россиян.
Забить «стрелку», чтобы проверить свои силы, — для фанатов это в начале нулевых было привычным делом. Одна из таковых прошла в Орле порядка 10 лет назад, когда в гости к местным приехали «лучшие бойцы Киева», вспоминает Хуслютдинов. Тогда, по его словам, приезжих украинцев местные бойцы-фанаты «просто положили на раз-два».
По мнению Профессора, «Беркут» (украинский ОМОН. — Примеч. Daily Storm) отчасти сам виноват, что своим скверным отношением к киевским фанатам «взрастил националистов» на Украине. «Когда они, как дровосеки, наносили десятки ударов по лежачим фанатам, которые не сопротивлялись... Когда в 16 лет человека бьют — он терпит. Но спустя три года превращается в отморозка. Это порочная практика. Жестокость порождает жестокость...» — считает собеседник. Он добавил, что в Москве более профессиональные силовики, которые, в отличие от «Беркута», не «кошмарили» приезжих болельщиков и таким образом избегали ненужных конфликтов.
Также Профессор обратил внимание, что после матча на Киевском вокзале фанаты сборной Украины чувствовали себя в безопасности. «Не будь охраны от московского ОМОНа, пели бы не «Червону руту», а «Бей хохла, спасай Россию»», — заключил он.
СВО помирила всех футбольных фанатов в России, сидящих в одних окопах
В 2000-х по телевизору во время газового конфликта Москвы и Киева вышел сюжет, что в случае войны Украина не продержится дольше шести дней и все сложится легко в пользу России, вспоминает Окунев. Он подчеркнул, что с самого начала обострения ситуации, с 2014 года, фанаты с обеих сторон участвуют в конфликте. «Просто они такие люди, которым нужны движуха, выброс адреналина, которые не могут сидеть на жопе», — думает он.
Вместе с тем другой собеседник — Профессор — отмечает, что «наши фанаты молодцы, воюют честно и достойно». «Один полковник из Минобороны говорил, что вот, думали, будто собрались какие-то хулиганы. А у очень многих ордена, медали. Из Орла или Курска уже погибли ребята... Фанаты не рекламируют себя. Мы помогаем им: передаем рации крутые, теплые вещи. В батальоне «Эспаньола» не делят людей по клубным цветам. Неважно, ты красно-синий или красно-белый. Боевое братство. Люди не из-под палки (как у хохлов, где 60-летних забирают на фронт) пошли за Родину воевать. Они воюют, не бегают. Фанаты — одни из самых патриотически настроенных людей. Они действительно любят Родину, пусть и порой кулаками отстаивают свои идеалы», — сказал Хуслютдинов.
Он выразил мнение, что СВО действительно объединила фанатов разных клубов: «В окопе твой боевой товарищ болеет за другую команду, но готов грудь подставить под пулю, чтобы вытащить товарища... Боевое братство — это вторая семья!»
«Все эти лозунги «Мир, дружба, жвачка» — бред. Мы, приезжая в украинские города, ощущали отношение к нам, русским. Для меня они — главные враги, и никакие они не братья. Сейчас надо поддерживать людей на трудовом фронте. И тех, кто воюет», — заключил Профессор. Напоследок он заметил, что конфликт Москвы и Киева может продлиться долго, однако для победы российской стороне «нечего сопли жевать».