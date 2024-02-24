«СВО назревала»: как уживались фанаты России и Украины до и после рокового матча 1999 года в Лужниках

Представьте ощущение уезжающего поезда, когда вы уже стоите на перроне с чемоданами, но не нашли билета. Примерно такие эмоции испытала российская футбольная сборная, когда в октябре 1999 года в матче с командой Украины пропустила обидный гол на последних минутах и из-за ничьей со счетом 1 : 1 лишилась шансов попасть на Евро-2000. Поединок в переполненных «Лужниках» до сих пор вспоминают все: и игроки, и специалисты, и простые болельщики. Daily Storm поговорил с теми, кто видел матч вживую и, несмотря на прошедшие без малого четверть века, помнит наэлектризованную до предела атмосферу на трибунах.





Уже тогда, в 99-м, отношения между поклонниками сборных России и Украины были непростыми, но до и после игры обошлось без драк благодаря милиции. Однако, как вспоминают известный болельщик «Спартака» Амир Хуслютдинов по прозвищу Профессор и спортивный журналист Дмитрий Окунев, антагонизм и антипатия между Москвой и Киевом со времен СССР набирали обороты. И сейчас, после начала СВО, многие фанаты двух стран, выяснявшие отношения на улице, находятся по разные стороны окопов на передовой...





Как украинских болельщиков спасла московская милиция





«Помню переполненные «Лужники», просто безумный ажиотаж по поводу билетов. Народ готов был платить в семь раз больше. Спекулянты за счет билетов покупали потом себе пусть не Bentley, но хорошие иномарки. Плюс пресса нагнетала, накидывала говна на вентилятор. А опустошения после матча не было. Была безнадега. Но порадовало, что хохлам в кайф ничья не пошла — они все равно в плей-офф проиграли», — вспоминает Хуслютдинов.





Он заверил, что со стороны России сумасшедшего ажиотажа не было. «Для меня украинцы — больные братья. А у них комплекс неполноценности безумный. Украинская пресса до матча с Россией так нагнетала! А нам просто матч был важен, и все были уверены: победим. Матч был жесткий, а хохлы играли немного хамовато. Когда на 88-й минуте забил Шевченко — на трибунах было такое впечатление, что умерли все. Была абсолютнейшая тишина, и люди после матча разъезжались молча. Народ заказал кабаки праздновать победу, но заведения потеряли деньги. Все без криков и этих дурацких дудок тихо разъехались по домам. К метро просто шла толпа мертвецов, люди даже не ругались, хотя русский язык велик и могуч. Просто такая толпа зомби шла и не обкладывала матом наших «кривоногих», — добавил болельщик красно-белых.