Впервые в Донбасс русский немец Александр Климентов приехал в далеком 2016 году. Он и его супруга-немка отправились туда вместе с представителями фонда «Мост добра». Александр — как переводчик группы, жена — как фотограф. И попали в самую гущу событий. С тех пор Александр принимает непосредственное участие в гуманитарной миссии. Поскольку, по его словам, совесть — главная черта русского человека. В интервью Daily Storm музыкант и представитель сообщества «Немецко-русские братские души» рассказал о том, как повлияли антироссийские санкции на жизнь в Германии, об отношении немцев к украинским беженцам и о том, как простые немцы помогают детям Донбасса.





Кукловод Байден, или Как Германия танцует под дудку США





В современной Германии много чего не так. Зависимость от США очень велика: не только в финансовом, индустриальном и политическом аспктах. Каждый человек может видеть, что Германия танцует под дудку Америки. Они [США] могут просто палец поднять — и сразу туда на ковер едет канцлер Шольц. Все правительство состоит из людей, которые не имеют никакого понятия о том, что они делают. Внутренние дела делаются человеком психически нестабильным. В первую очередь я имею в виду Министерство иностранных дел Германии. Тот же Шольц [Олаф Шольц — канцлер ФРГ] ушел в жесткую оппозицию к России, потому что Америка ему указывает, что делать. Меркель [Ангела Меркель — экс-канцлер Германии] была чуть более независимой, но свой первый визит за границу она также сделала туда. Они ездят в США и докладывают, что они полностью поддерживают политику Запада с абсолютным лидерством Америки. Меркель была поумнее чуть-чуть, канцлер Шольц пытается вести аналогичную политику. Если у Меркель что-то не получалось, она пропадала на месяц, а потом появлялась. Шольц думает, что у него такая же политика пройдет, но народ уже очень устал.