От «ждули» к солдатской жене. История девушки, которая дождалась суженого из тюрьмы, с войны и плена

На Урале произошла удивительная история — женщина нашла себе избранника среди заключенных, который из зоны отправился на СВО, пережил украинский плен и уже на родине вновь оказался в заточении. В беседе с Daily Storm супруга участника проекта «К» рассказала о пережитых годах ожидания и ответила на вопрос, считает ли она себя «ждулей».





Подружка заключенного





Жительницу Пермского края Татьяну всю жизнь окружали мужчины с лихой судьбой. Еще когда девушке было 19 лет, ее тогдашний молодой человек попал в тюрьму. При этом Татьяна была на восьмом месяце беременности.





«Я с животом ходила, а он с бабами по барам. Фляга протекала, когда выпивал. Там драки по пьянке где-то были, за это и сел. Когда родила, он начал требовать денег — мол, мне нужнее, я сижу. Доводил меня постоянно, а у меня маленький ребенок на руках. После свадьбы в колонии меньше года прошло, и я с ним развелась. Взвесила все за и против, и мне было проще остаться одной, чем тянуть его», — вспоминала Татьяна.





После развода с первым мужем молодая мама пыталась совмещать учебу в техникуме и воспитание малыша. Однажды Татьяна в соцсетях случайно познакомилась с Антоном. Дружеское общение со временем переросло в нечто большее. При этом мужчина не скрывал, что пишет из колонии, где с нулевых годов отбывал срок за разбойное нападение.





«Да мне по жизни как-то везет с ними, что ли! У меня и папа сидел. Я не боюсь этих людей. Они иногда сопереживают даже больше, чем те кто здесь, на воле», — заверила девушка.





﻿Татьяна не относит себя к «ждулям» — так называют девушек, которые заводят отношения с заключенными и ждут их из тюрьмы. Ей смешно смотреть, как в одноименном шоу описывают жизнь избранниц арестантов.





«Я смотрела «Ждули», мне смешно иногда, какие там истории показывают. В реальности все по-другому. Я не считаю себя ждулей, потому что это женщины, которых на бабки разводят. А меня полностью Антон обеспечивал», — объяснила разницу девушка.