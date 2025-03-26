От «ждули» к солдатской жене. История девушки, которая дождалась суженого из тюрьмы, с войны и плена

На Урале произошла удивительная история — женщина нашла себе избранника среди заключенных, который из зоны отправился на СВО, пережил украинский плен и уже на родине вновь оказался в заточении. В беседе с Daily Storm супруга участника проекта «К» рассказала о пережитых годах ожидания и ответила на вопрос, считает ли она себя «ждулей».
Подружка заключенного
Жительницу Пермского края Татьяну всю жизнь окружали мужчины с лихой судьбой. Еще когда девушке было 19 лет, ее тогдашний молодой человек попал в тюрьму. При этом Татьяна была на восьмом месяце беременности.
«Я с животом ходила, а он с бабами по барам. Фляга протекала, когда выпивал. Там драки по пьянке где-то были, за это и сел. Когда родила, он начал требовать денег — мол, мне нужнее, я сижу. Доводил меня постоянно, а у меня маленький ребенок на руках. После свадьбы в колонии меньше года прошло, и я с ним развелась. Взвесила все за и против, и мне было проще остаться одной, чем тянуть его», — вспоминала Татьяна.
После развода с первым мужем молодая мама пыталась совмещать учебу в техникуме и воспитание малыша. Однажды Татьяна в соцсетях случайно познакомилась с Антоном. Дружеское общение со временем переросло в нечто большее. При этом мужчина не скрывал, что пишет из колонии, где с нулевых годов отбывал срок за разбойное нападение.
«Да мне по жизни как-то везет с ними, что ли! У меня и папа сидел. Я не боюсь этих людей. Они иногда сопереживают даже больше, чем те кто здесь, на воле», — заверила девушка.
Татьяна не относит себя к «ждулям» — так называют девушек, которые заводят отношения с заключенными и ждут их из тюрьмы. Ей смешно смотреть, как в одноименном шоу описывают жизнь избранниц арестантов.
«Я смотрела «Ждули», мне смешно иногда, какие там истории показывают. В реальности все по-другому. Я не считаю себя ждулей, потому что это женщины, которых на бабки разводят. А меня полностью Антон обеспечивал», — объяснила разницу девушка.
Ее возлюбленный был на хорошем счету в тюрьме и был местным ударником труда, поэтому посылал Татьяне и ребенку хорошие деньги. Дочь от первого брака полюбила нового ухажера мамы и часто беседовала с ним по телефону, передавала приветы. Антон во всем казался хорошим и добрым парнем, на котором преступное прошлое и годы в тюрьме будто никак не отразились. В 2021 году мужчину перевели в колонию-поселение, и Татьяна поехала к нему на свидание в зону, чтобы впервые увидеться вживую.
«Не было никаких стеснений и проблем. По нему не скажешь что он сиделец. Он никогда не кичился этим, и у него нет никаких понятий. Есть такие люди, с которыми общаешься и отталкивает — эти АУЕ*, вся фигня. У него такого нет, он обычный и располагающий к себе человек», — описала возлюбленного Татьяна.
После пары свиданий она узнала что беременна, будет дочка. Но у Антона плохие новости — один из его подчиненных в колонии попытался сбежать. В произошедшем администрация винит Антона, и его, как ответственного, переводят обратно на общий режим. Теперь свидания у пары случаются все реже. Тем временем наступает февраль 2022 года, и начинается СВО.
Невеста солдата
Незадолго до рождения дочери Татьяна и Антон решают пожениться. Церемония в колонии прошла скромно.
«Я в платье была, но не в свадебном. Приехал работник загса, пять минут речь прочитал, и нам дали бумаги свидетельства о браке. Кольца были золотые, муж купил. Мне денег перевел, и я купила», — с улыбкой вспоминала девушка.
Через пару месяцев Антон начал первые разговоры о том, чтобы уйти в «Вагнер» и получить помилование в обмен на службу. Многие друзья в колонии уже так поступили, но новоиспеченная жена была против.
«У нас уже дочь родилась, может это его сподвигло. Он освободиться должен в 2028-м. Чтобы столько лет не сидеть, а побыстрее дома оказаться с семьей. На поселке можешь видеться хоть каждый месяц, а в колонии из-за очереди — удавалось раз в три месяца. Может на него и это повлияло», — рассуждает героиня.
Как она позже узнала, вербовщики приезжали в ИК дважды, но в первый раз Антона не отпустила администрация — он им нравился, не хотели отпускать. Но во второй раз муж в разговоре с начальством настоял:
«На последнем свидании он со мной разговаривал, что вроде как «Вагнер» снова начинает набирать. Я была категорически против! Понимаю, что может случиться, он в любой момент там может погибнуть. Мне нужен живой муж рядом, а не какие-то выплаты, мне на них по барабану. Но сказала, что возможно, на полгода я бы отпустила, но это не точно. Поговорили, он мне сказал, что «люблю, целую, завтра позвоню», но так и не набрал. Я уже потом через других ребят узнала, что он уехал на СВО».
Когда им удалось созвониться, Татьяна «отпарафинила» супруга за такой самовольный поступок. Ведь она даже не успела оформить доверенность, чтобы в случае чего семья получила льготы. Вскоре муж отправился на боевое задание под Бахмут и месяц не выходил на связь. Татьяна начала переживать и начала публиковать посты в различный группах, что Антон пропал, и просила помочь найти его. Его сослуживец связался с ней и заверил, что с Антоном все в порядке.
Девушка успокоилась и удалила все посты. Но оказалось, что чутье ее не обмануло.
«Потом мне друг скидывает видео очень плохого качества, говорит: «Тань, скажи что это не Антон». Вижу что это он в плен попал, сильно похудел, но в любом случае своего мужа узнаешь. Там техника, они стоят в ряд возле техники, руки за спиной. Сразу слезы, сопли, истерика. Начала искать его в этих хохляцких группах. Одно время жила в них, пока не нашла видео в хорошем качестве, и точно была уверена что это он», — рассказала супруга.
Жена военнопленного
Татьяне пришлось рассказать старшей дочери, что случилось с ее отчимом.
«Я здесь очень много плакала. Старшая же все понимает, ей девять лет. Я ей рассказала, она расстроилась очень сильно. Она такой эмоциональный ребенок, тоже плакала.
Прям маленькая, но говорила: «Пожалуйста, пусть папа вернется домой», — сказала девушка.
Она забила в набат во все инстанции, чтобы узнать о судьбе мужа и включить его в списки военнопленных. Татьяна обратилась и к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, к пермскому омбудсмену, а также к занимающемуся обменами депутату Шамсаилу Саралиеву.
«Стучалась во все двери, надеялась что хоть где-то помогут. Сначала пришли бумаги из военкомата, что он (Антон) без вести пропавший. Я должна была доказать, что мой муж в плену. Я показываю видео. «А вы докажите, что это ваш муж». Не понимаю, что делать. Вот вам фотография моего мужа, вот видео в хорошем качестве. Потом месяца через два мне пришли бумаги, что он числится военнопленным, что его включили в списки на обмен», — перечисляла Татьяна.
Однажды с ней связался человек, который представился украинским правоохранителем и заверил, что допрашивал Антона. В доказательство рассказал такие факты из жизни супругов, что Татьяна ему поверила. Чтобы помочь Антону поскорее попасть в Россию, незнакомец попросил перекинуть скромную сумму в восемь тысяч рублей на азербайджанскую карту. Татьяна согласилась. После «силовик» сообщил, что мужа уже обменяли, но вестей от Антона все не было. А потом и вовсе назвался сослуживцем мужа, который также попал в плен ВСУ, но согласился перейти на сторону Украины.
Параллельно незнакомец требовал от испуганной женщины все больше денег за жизнь мужа — сначала 100 тысяч, потом 70 миллионов. Так продолжалось до тех пор, пока сам Антон не вышел на связь с телефона украинского журналиста Дмитрия Карпенко. Пленник сообщил, что все еще на Украине. После новостей о сомнительном товарище вмешался в разговор сам Карпенко и предупредил женщину не отправлять никаких денег — якобы их с украинской стороны требуют только мошенники.
После этого разговора у Татьяны отлегло — она хотя бы узнала, что муж жив. Раз в месяц-два удавалось получить от Антона весточку. Наконец, после многих дней ожидания, Татьяна услышала радостную новость.
«Только уснула — мне звонок. «Зай, я в России. Меня обменяли». Я сразу проснулась. Маме позвонила, родственникам. Потом его показывали по телевизору, в YouTube», — радостно описала девушка.
Однако хэппи-энд был еще не скоро. Он созвонился с Татьяной и рассказал, что его попросту бросили в аэропорту без денег и документов об окончании службы, поэтому он не знает, к кому обращаться и как попасть домой. Бывший пленник по совету местных обратился в городской Дом офицеров, после чего пропал.
Оказалось, что требования Антона передать ему положенные документы пришлись не по нраву местному командиру, и он заключил бойца под стражу.
«Звонила туда, мне говорили что он подозревается в сотрудничестве с Украиной, а потом, что к любовнице уехал. Много всякой информации было. Один раз Антон позвонил с номера командира части в Новочеркасске, сказал, его туда увезли и держат. Мне опять пришлось кипиш поднимать. Я и в ФСБ, и в военную прокуратуру, в военную полицию, куда только не обращалась. Я докопала до такой степени, что командир части меня уже просил — вы мне мозг больше не компосируйте, все я его домой отправляю!» — с негодованием рассказала Татьяна.
Воссоединение семьи
После месяца заточения в части Антон наконец оказался дома. По словам супруги, он со времен их свиданий в тюрьме почти не изменился, только чуть похудел. Тюрьма, тяготы службы и плен никак не отразились на его личности.
«Есть знакомые с СВО, у кого фляга брызжет, и пьют, и что попало делают. А он не курит уже девять лет, не любитель выпить, к наркотикам негативно относится. У него вообще нет агрессии, он очень добрый человек. Он все для семьи, устроился на работу, все в семью. Начал дома делать ремонт. Некоторые прям тянутся обратно на войну, потому что не нашли себя в этом мире. А у него семья на первом месте», — хвалила мужа Татьяна.
Все ее знакомые поначалу удивлялись, познакомившись с ее избранником, — они отказывались верить, что Антон сидел в тюрьме. А правоохранители не ведут себя предвзято к служилому бывшему сидельцу.
«На допросах в Москве на будьте любезны общались. Из ФСБ приезжали, проверяли, где живет, где работает. Потом его в Пермь вызывали несколько раз. Спрашивали про плен, кто в РДК ушел и как там вообще на войне что было. А сейчас иногда позвонят — все нормально? Да. Один раз пришли к участковому. Сказал мужу вы молодец, горжусь вами. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь. Все документы по судимости у вас погашены, у нас к вам претензий нет», — подчеркнула жена бывшего заключенного.
Ее саму за денежные переводы врагу не стали наказывать — оперативники вошли в положение.
«Они сказали, что мы же не дураки, все понимаем. Стоит вопрос о вашем муже, в тот момент вы не думали критически. Я спрашивала, мне за это ничего не будет? Это не поддержка Украины, а грубо говоря, я мужу отправляла деньги, мне же сказали, что муж попросил. Сказали, не переживать из-за этого», — заверила супруга Антона.
Разобравшись со всеми проблемами, пара уже строит планы на будущее.
«Собираемся переезжать в другой город. У нас однокомнатная, надо расширяться. В большом городе больше возможностей для нас и для детей в принципе. Муж работает в Перми сейчас, мы туда собираемся летом. Дочка школу закончит, у ребенка младшего в садике каникулы начнутся, и будем переезжать. Не знаем дом или квартиру, но жилье надо будет покупать», — поделилась Татьяна.
* АУЕ — организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ