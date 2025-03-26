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От «ждули» к солдатской жене. История девушки, которая дождалась суженого из тюрьмы, с войны и плена
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По словам героини, ей достался образцовый муж, который начал жизнь с чистого листа Коллаж: Daily Storm
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От «ждули» к солдатской жене. История девушки, которая дождалась суженого из тюрьмы, с войны и плена

По словам героини, ей достался образцовый муж, который начал жизнь с чистого листа

Коллаж: Daily Storm

На Урале произошла удивительная история — женщина нашла себе избранника среди заключенных, который из зоны отправился на СВО, пережил украинский плен и уже на родине вновь оказался в заточении. В беседе с Daily Storm супруга участника проекта «К» рассказала о пережитых годах ожидания и ответила на вопрос, считает ли она себя «ждулей». 


Подружка заключенного


Жительницу Пермского края Татьяну всю жизнь окружали мужчины с лихой судьбой. Еще когда девушке было 19 лет, ее тогдашний молодой человек попал в тюрьму. При этом Татьяна была на восьмом месяце беременности. 


«Я с животом ходила, а он с бабами по барам. Фляга протекала, когда выпивал. Там драки по пьянке где-то были, за это и сел. Когда родила, он начал требовать денег — мол, мне нужнее, я сижу. Доводил меня постоянно, а у меня маленький ребенок на руках. После свадьбы в колонии меньше года прошло, и я с ним развелась. Взвесила все за и против, и мне было проще остаться одной, чем тянуть его», — вспоминала Татьяна. 


После развода с первым мужем молодая мама пыталась совмещать учебу в техникуме и воспитание малыша. Однажды Татьяна в соцсетях случайно познакомилась с Антоном. Дружеское общение со временем переросло в нечто большее. При этом мужчина не скрывал, что пишет из колонии, где с нулевых годов отбывал срок за разбойное нападение. 


«Да мне по жизни как-то везет с ними, что ли! У меня и папа сидел. Я не боюсь этих людей. Они иногда сопереживают даже больше, чем те кто здесь, на воле», — заверила девушка. 


﻿Татьяна не относит себя к «ждулям» — так называют девушек, которые заводят отношения с заключенными и ждут их из тюрьмы. Ей смешно смотреть, как в одноименном шоу описывают жизнь избранниц арестантов.


«Я смотрела «Ждули», мне смешно иногда, какие там истории показывают. В реальности все по-другому. Я не считаю себя ждулей, потому что это женщины, которых на бабки разводят. А меня полностью Антон обеспечивал», — объяснила разницу девушка. 

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Фото: Global Look Press / Андрей Пронин
Фото: Global Look Press / Андрей Пронин

Ее возлюбленный был на хорошем счету в тюрьме и был местным ударником труда, поэтому посылал Татьяне и ребенку хорошие деньги. Дочь от первого брака полюбила нового ухажера мамы и часто беседовала с ним по телефону, передавала приветы. Антон во всем казался хорошим и добрым парнем, на котором преступное прошлое и годы в тюрьме будто никак не отразились. В 2021 году мужчину перевели в колонию-поселение, и Татьяна поехала к нему на свидание в зону, чтобы впервые увидеться вживую. 


«Не было никаких стеснений и проблем. По нему не скажешь что он сиделец. Он никогда не кичился этим, и у него нет никаких понятий. Есть такие люди, с которыми общаешься и отталкивает — эти АУЕ*, вся фигня. У него такого нет, он обычный и располагающий к себе человек», — описала возлюбленного Татьяна. 


После пары свиданий она узнала что беременна, будет дочка. Но у Антона плохие новости — один из его подчиненных в колонии попытался сбежать. В произошедшем администрация винит Антона, и его, как ответственного, переводят обратно на общий режим. Теперь свидания у пары случаются все реже. Тем временем наступает февраль 2022 года, и начинается СВО. 


Невеста солдата


Незадолго до рождения дочери Татьяна и Антон решают пожениться. Церемония в колонии прошла скромно. 


«Я в платье была, но не в свадебном. Приехал работник загса, пять минут речь прочитал, и нам дали бумаги свидетельства о браке. Кольца были золотые, муж купил. Мне денег перевел, и я купила», — с улыбкой вспоминала девушка. 


Через пару месяцев Антон начал первые разговоры о том, чтобы уйти в «Вагнер» и получить помилование в обмен на службу. Многие друзья в колонии уже так поступили, но новоиспеченная жена была против. 


«У нас уже дочь родилась, может это его сподвигло. Он освободиться должен в 2028-м. Чтобы столько лет не сидеть, а побыстрее дома оказаться с семьей. На поселке можешь видеться хоть каждый месяц, а в колонии из-за очереди — удавалось раз в три месяца. Может на него и это повлияло», — рассуждает героиня.


Как она позже узнала, вербовщики приезжали в ИК дважды, но в первый раз Антона не отпустила администрация — он им нравился, не хотели отпускать. Но во второй раз муж в разговоре с начальством настоял:


«На последнем свидании он со мной разговаривал, что вроде как «Вагнер» снова начинает набирать. Я была категорически против! Понимаю, что может случиться, он в любой момент там может погибнуть. Мне нужен живой муж рядом, а не какие-то выплаты, мне на них по барабану. Но сказала, что возможно, на полгода я бы отпустила, но это не точно. Поговорили, он мне сказал, что «люблю, целую, завтра позвоню», но так и не набрал. Я уже потом через других ребят узнала, что он уехал на СВО».

Фото из личного архива героя публикации
Фото из личного архива героя публикации

Когда им удалось созвониться, Татьяна «отпарафинила» супруга за такой самовольный поступок. Ведь она даже не успела оформить доверенность, чтобы в случае чего семья получила льготы. Вскоре муж отправился на боевое задание под Бахмут и месяц не выходил на связь. Татьяна начала переживать и начала публиковать посты в различный группах, что Антон пропал, и просила помочь найти его. Его сослуживец связался с ней и заверил, что с Антоном все в порядке. 


Девушка успокоилась и удалила все посты. Но оказалось, что чутье ее не обмануло. 


«Потом мне друг скидывает видео очень плохого качества, говорит: «Тань, скажи что это не Антон». Вижу что это он в плен попал, сильно похудел, но в любом случае своего мужа узнаешь. Там техника, они стоят в ряд возле техники, руки за спиной. Сразу слезы, сопли, истерика. Начала искать его в этих хохляцких группах. Одно время жила в них, пока не нашла видео в хорошем качестве, и точно была уверена что это он», — рассказала супруга. 


Жена военнопленного


Татьяне пришлось рассказать старшей дочери, что случилось с ее отчимом. 


«Я здесь очень много плакала. Старшая же все понимает, ей девять лет. Я ей рассказала, она расстроилась очень сильно. Она такой эмоциональный ребенок, тоже плакала. 

Прям маленькая, но говорила: «Пожалуйста, пусть папа вернется домой», — сказала девушка. 


Она забила в набат во все инстанции, чтобы узнать о судьбе мужа и включить его в списки военнопленных. Татьяна обратилась и к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, к пермскому омбудсмену, а также к занимающемуся обменами депутату Шамсаилу Саралиеву. 


«Стучалась во все двери, надеялась что хоть где-то помогут. Сначала пришли бумаги из военкомата, что он (Антон) без вести пропавший. Я должна была доказать, что мой муж в плену. Я показываю видео. «А вы докажите, что это ваш муж». Не понимаю, что делать. Вот вам фотография моего мужа, вот видео в хорошем качестве. Потом месяца через два мне пришли бумаги, что он числится военнопленным, что его включили в списки на обмен», — перечисляла Татьяна. 


Однажды с ней связался человек, который представился украинским правоохранителем и заверил, что допрашивал Антона. В доказательство рассказал такие факты из жизни супругов, что Татьяна ему поверила. Чтобы помочь Антону поскорее попасть в Россию, незнакомец попросил перекинуть скромную сумму в восемь тысяч рублей на азербайджанскую карту. Татьяна согласилась. После «силовик» сообщил, что мужа уже обменяли, но вестей от Антона все не было. А потом и вовсе назвался сослуживцем мужа, который также попал в плен ВСУ, но согласился перейти на сторону Украины. 


Параллельно незнакомец требовал от испуганной женщины все больше денег за жизнь мужа — сначала 100 тысяч, потом 70 миллионов. Так продолжалось до тех пор, пока сам Антон не вышел на связь с телефона украинского журналиста Дмитрия Карпенко. Пленник сообщил, что все еще на Украине. После новостей о сомнительном товарище вмешался в разговор сам Карпенко и предупредил женщину не отправлять никаких денег — якобы их с украинской стороны требуют только мошенники. 

Фото: Global Look Press / Белние Алексей
Фото: Global Look Press / Белние Алексей

После этого разговора у Татьяны отлегло — она хотя бы узнала, что муж жив. Раз в месяц-два удавалось получить от Антона весточку. Наконец, после многих дней ожидания, Татьяна услышала радостную новость. 


«Только уснула — мне звонок. «Зай, я в России. Меня обменяли». Я сразу проснулась. Маме позвонила, родственникам. Потом его показывали по телевизору, в YouTube», — радостно описала девушка. 


Однако хэппи-энд был еще не скоро. Он созвонился с Татьяной и рассказал, что его попросту бросили в аэропорту без денег и документов об окончании службы, поэтому он не знает, к кому обращаться и как попасть домой. Бывший пленник по совету местных обратился в городской Дом офицеров, после чего пропал. 


Оказалось, что требования Антона передать ему положенные документы пришлись не по нраву местному командиру, и он заключил бойца под стражу. 


«Звонила туда, мне говорили что он подозревается в сотрудничестве с Украиной, а потом, что к любовнице уехал. Много всякой информации было. Один раз Антон позвонил с номера командира части в Новочеркасске, сказал, его туда увезли и держат. Мне опять пришлось кипиш поднимать. Я и в ФСБ, и в военную прокуратуру, в военную полицию, куда только не обращалась. Я докопала до такой степени, что командир части меня уже просил — вы мне мозг больше не компосируйте, все я его домой отправляю!» — с негодованием рассказала Татьяна. 


Воссоединение семьи


После месяца заточения в части Антон наконец оказался дома. По словам супруги, он со времен их свиданий в тюрьме почти не изменился, только чуть похудел. Тюрьма, тяготы службы и плен никак не отразились на его личности. 


«Есть знакомые с СВО, у кого фляга брызжет, и пьют, и что попало делают. А он не курит уже девять лет, не любитель выпить, к наркотикам негативно относится. У него вообще нет агрессии, он очень добрый человек. Он все для семьи, устроился на работу, все в семью. Начал дома делать ремонт. Некоторые прям тянутся обратно на войну, потому что не нашли себя в этом мире. А у него семья на первом месте», — хвалила мужа Татьяна. 


Все ее знакомые поначалу удивлялись, познакомившись с ее избранником, — они отказывались верить, что Антон сидел в тюрьме. А правоохранители не ведут себя предвзято к служилому бывшему сидельцу. 

Бойцы ЧВК «Вагнер»
Бойцы ЧВК «Вагнер» Фото: Global Look Press / Карбинов Анатолий

«На допросах в Москве на будьте любезны общались. Из ФСБ приезжали, проверяли, где живет, где работает. Потом его в Пермь вызывали несколько раз. Спрашивали про плен, кто в РДК ушел и как там вообще на войне что было. А сейчас иногда позвонят — все нормально? Да. Один раз пришли к участковому. Сказал мужу вы молодец, горжусь вами. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь. Все документы по судимости у вас погашены, у нас к вам претензий нет», — подчеркнула жена бывшего заключенного. 


Ее саму за денежные переводы врагу не стали наказывать — оперативники вошли в положение. 


«Они сказали, что мы же не дураки, все понимаем. Стоит вопрос о вашем муже, в тот момент вы не думали критически. Я спрашивала, мне за это ничего не будет? Это не поддержка Украины, а грубо говоря, я мужу отправляла деньги, мне же сказали, что муж попросил. Сказали, не переживать из-за этого», — заверила супруга Антона. 


Разобравшись со всеми проблемами, пара уже строит планы на будущее. 


«Собираемся переезжать в другой город. У нас однокомнатная, надо расширяться. В большом городе больше возможностей для нас и для детей в принципе. Муж работает в Перми сейчас, мы туда собираемся летом. Дочка школу закончит, у ребенка младшего в садике каникулы начнутся, и будем переезжать. Не знаем дом или квартиру, но жилье надо будет покупать», — поделилась Татьяна.


* АУЕ — организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ

#сво #ждуля #жена военного
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